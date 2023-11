Il Gruppo Carlstar presenta gli pneumatici a marchio Carlstar ad Agritechnica 2023

HANNOVER, Germania, 13 novembre 2023/PRNewswire/ -- Il Gruppo Carlstar, fornitore leader di pneumatici e ruote speciali, inaugura all'Agritechnica Expo 2023 di Hannover, in Germania, la transizione del proprio marchio da pneumatici a marchio Carlisle a pneumatici a marchio Carlstar. Forte di un'eredità di oltre un secolo, l'azienda sta intraprendendo l'evoluzione del marchio. I prodotti che una volta portavano il nome Carlisle, ora porteranno con orgoglio il nome Carlstar.

Jacob Thomas, CEO di The Carlstar Group, ha sottolineato che gli "pneumatici del marchio Carlisle saranno ora Carlstar. Da ora in avanti, il nostro nome di marchio principale, rifletterà la società che progetta, produce, vende e supporta il prodotto. Questa mossa strategica ci consentirà anche di promuovere un marchio esclusivo per il settore degli pneumatici e delle ruote speciali. Anche se cambiano i nomi alle pareti, tutto il resto rimane uguale. La nostra gente, le strutture, i processi, la qualità e l'affidabilità di prima classe e l'intera proposizione di valore che ha reso Carlstar la destinazione one-stop-shop preferita per pneumatici e ruote speciali negli ultimi 100 anni rimane la stessa. Costruiamo sui primi 100 per i prossimi 100 anni".

L'Agritechnica Expo, che si terrà dal 12 al 18 novembre 2023, è la vetrina mondiale della tecnologia agricola e degli pneumatici speciali e si prevede che attirerà oltre 446.000 visitatori da 144 Paesi. In occasione di questo prestigioso evento, The Carlstar Group esporrà una vasta gamma di pneumatici speciali a marchio Carlstar, tra cui quelli a marchio Versa Turf, Turf Master, Fairway Pro, Turf Trac R/S, AT 489 e All Trail. Lo stand di The Carlstar Group alla fiera è un'ottima piattaforma per incontrare i clienti e i partner più importanti.

Per ulteriori informazioni su Carlisle/Carlstar e la loro gamma di gomme e ruote speciali, visitare Carlstar.com. Per informazioni specifiche per l'Europa, visitare Carlstartires.eu.

Informazioni su pneumatici e ruote a marchio Carlisle/Carlstar Le linee di pneumatici e ruote speciali Carlisle/Carlstar offrono un portafoglio di prodotti completo per i segmenti di mercato delle macchine per il lavoro all'aperto, degli sport a motore, dei rimorchi, dell'agricoltura, dell'edilizia, dell'industria e delle camere d'aria/parafango. Il marchio Carlisle/Carlstar, che è un punto fermo delle macchine originali per il lavoro e per il divertimento, è preferito dai principali produttori di macchine originali nonché dai migliori distributori e rivenditori aftermarket del settore dei pneumatici e delle ruote. Da tempo riconosciuta come leader del settore, Carlisle/Carlstar offre la migliore qualità della categoria, tecnologia all'avanguardia e prestazioni dei prodotti. Per maggiori informazioni su Carlisle/ Carlstar, visitare www.carlstar.com.

Informazioni su The Carlstar GroupThe Carlstar Group, con sede a Franklin, Tennessee, è un produttore globale di pneumatici e ruote di macchine originali e di aftermarket per i mercati delle macchine per il lavoro all'aperto, degli sport a motore, dei rimorchi speciali, dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'industria. Il variegato portafoglio di soluzioni è offerto sotto il nome di diversi marchi leader, tra cui gomme Carlisle®, gomme Carlstar®, gomme e ruote ITP®, nonché ruote Cragar®, Black Rock® e Unique® e prodotti Marastar® . The Carlstar Group ha 3.400 dipendenti in 15 stabilimenti ubicati in quattro Paesi. The Carlstar Group ha la cultura di convertire le grandi idee in prodotti innovativi, creando un'eredità d'eccellenza nella qualità dei prodotti e nel servizio clienti. Per maggiori informazioni su The Carlstar Group, visitare www.carlstargroup.com.

Contatto media:Christian OSaileDirettore del marketing digitalemarketing@carlstargroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2275077/Carlisle_Branded_Tires_Are_Now_Carlstar.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2275078/The_Carlstar_Group_booth.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1249363/calstar_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-gruppo-carlstar-presenta-gli-pneumatici-a-marchio-carlstar-ad-agritechnica-2023-301986619.html