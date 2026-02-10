Il libro 'Made in India - The story of Desh Bandhu Gupta, Lupin and Indian Pharma' è stato presentato a Mumbai

MUMBAI, India, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Made in India, scritto da Sundeep Khanna e Manish Sabharwal, descrive tre percorsi straordinari: l'ascesa dell'industria farmaceutica in India, la nascita e l'evoluzione di Lupin (BSE: 500257) (NSE: LUPIN) (REUTERS: LUPIN.BO) (BLOOMBERG: LPCIN) e la straordinaria vita del suo fondatore, Desh Bandhu Gupta. Insieme, questi tre percorsi illustrano come un Paese un tempo completamente dipendente dai farmaci importati sia diventato la farmacia del mondo. Il libro racconta come la vita di un individuo, plasmata fin da piccolo dalle avversità, cresciuto senza privilegi né protezioni, abbia alimentato in modo imprevedibile la sua fame e la sua determinazione, spingendolo a districarsi in uno Stato spietato, a conciliare le priorità sanitarie nazionali e gli standard globali, per costruire un'impresa multimiliardaria i cui farmaci raggiungono pazienti in oltre 120 Paesi.

Made in India racconta il percorso di un ragazzo di un villaggio del Rajasthan, che è diventato insegnante, professore e dipendente di un'azienda farmaceutica, prima di fondare un'azienda dal valore di 10 miliardi di dollari. È la storia di come un improbabile imprenditore, dati i suoi modelli di riferimento, abbia combattuto il sistema e abbandonato l'insegnamento e il lavoro nel settore farmaceutico, per poi fondare un'azienda di successo, dando slancio a un'industria di livello mondiale e diventando un'icona imprenditoriale per una nazione.

Scritto con sincerità dal cofondatore di TeamLease Services, Manish Sabharwal, e dal giornalista Sundeep Khanna, il libro affronta i fallimenti, le crisi finanziarie e il peso personale della leadership, insieme ai risultati e ai successi, nella costruzione di una delle più grandi aziende di farmaci generici al mondo. È un ritratto avvincente dell'imprenditorialità senza mitizzazioni: di come le istituzioni vengono costruite lentamente, messe a dura prova e ricostruite con determinazione. Made in India racconta vividi aneddoti che ripercorrono la trasformazione di Desh Bandhu Gupta da umile professore a gigante farmaceutico che trova la sua vera vocazione nel prendersi cura dei bisogni insoddisfatti delle persone. Mostrando il suo percorso imprenditoriale visionario, lancia un potente appello ai leader del futuro: rialzarsi dalle difficoltà con grinta e ferma convinzione.

Made in India mette, inoltre, in luce il ruolo fondamentale svolto dalla moglie di Desh Bandhu Gupta, Manju Gupta, tra le difficoltà e i trionfi della creazione di Lupin. Insieme, la coppia ha anche creato programmi di assistenza alla comunità e di sostegno alle zone rurali, anche quando Lupin e l'India diventavano un fornitore globale affidabile di prodotti farmaceutici.

Ad oggi, l'India è la farmacia del mondo: quasi la metà dei 400 miliardi di pillole consumate ogni anno dagli americani sono prodotte in India, così come il 60% dei vaccini mondiali. Dei 700 stabilimenti approvati dalla Food and Drug Administration statunitense che vendono medicinali negli Stati Uniti, un terzo si trova in India. I co-creatori dell'industria farmaceutica indiana – Dr. Yusuf Hamied (Cipla), Anji Reddy (Dr. Reddy's), Parvinder Singh (Ranbaxy), Dilip Shanghvi (Sun), Ramanbhai Patel (Zydus-Cadila), Habil Khorakiwala (Wockhardt) e DBG (Lupin) – sono più importanti per l'India dei ricavi, delle esportazioni o dei profitti delle loro aziende, perché hanno visto qualcosa che nessun altro ha visto. Insieme, hanno aumentato il soft power e l'hard power dell'India, sfatato il mito secondo cui le multinazionali godono di vantaggi sleali rispetto alle aziende indiane e posto fine al pessimismo sulla capacità dell'India di esportare merci, rendendo l'industria farmaceutica il più grande successo manifatturiero dell'India. Insieme, hanno dimostrato al mondo che un Paese in via di sviluppo può dominare un settore complesso quando brillanti imprenditori incontrano politiche intelligenti. Insieme hanno reso l'India la "farmacia del mondo".

Made in India ha preso vita durante la presentazione, quando gli autori e l'editore hanno condiviso i loro percorsi, seguiti da un ricco e coinvolgente dibattito sul tema "Passato e futuro dell'industria farmaceutica indiana" con i leader del settore farmaceutico Dilip Shanghvi, Sun Pharma, il Dr. Yusuf Hamied, Cipla, G.V. Prasad, il Dr. Reddy's, Vinita Gupta, Lupin, e il Prof. M. M. Sharma, ex (UDCT) ICT. Il dibattito ha affrontato spunti di riflessione sulla leadership, la costruzione della nazione e il ruolo cruciale dell'industria farmaceutica indiana nel rendere l'assistenza sanitaria accessibile e alla portata di tutti a livello globale.

Elogi al libro:

Dilip Shanghvi di Sun Pharma ha dichiarato: "DBG era un visionario che aveva a cuore l'India e i pazienti indiani. La sua incessante ricerca dell'eccellenza ha definito la sua personalità. È stato un modello straordinario per tutti noi e uno dei veri artefici che hanno contribuito a plasmare il percorso dell'India verso il ruolo di farmacia del mondo".

Yusuf Hamied di Cipla ha detto: "DBG ha creato Lupin partendo da umili origini, guidato dalla determinazione e da un profondo impegno al servizio dei pazienti. La storia della vita di DBG non è solo fonte di ispirazione, ma ricorda anche come l'impegno di un singolo individuo possa rendere l'assistenza sanitaria accessibile e alla portata di tutti in ogni parte del mondo.

Made in India è un libro per tutti coloro che riflettono sul ruolo dell'India nel mondo, che cercano modelli di riferimento di un'industria leader a livello mondiale proveniente dall'India, per imprenditori e uomini d'affari in cerca di ispirazione per costruire un'azienda di valore e, infine, per i giovani indiani e i loro genitori, che mirano a sviluppare ambizione, spirito di esplorazione e determinazione.

Informazioni su Lupin

Lupin Limited è un'azienda farmaceutica leader a livello mondiale con sede a Mumbai, in India, i cui prodotti sono distribuiti in oltre 120 mercati. Lupin è specializzata in prodotti farmaceutici, comprese formulazioni di marca e generiche, farmaci generici complessi, prodotti biotecnologici e principi attivi farmaceutici. Scelta da professionisti sanitari e consumatori di tutto il mondo, l'azienda gode di una posizione di rilievo in India e negli Stati Uniti in diverse aree terapeutiche, tra cui quella respiratoria, cardiovascolare, antidiabetica, antinfettiva, gastroenterologica, del sistema nervoso centrale e della salute femminile. Lupin dispone di 15 siti produttivi all'avanguardia e 7 centri di ricerca in tutto il mondo, oltre a una forza lavoro dedicata di oltre 24.000 professionisti. L'azienda è impegnata nel miglioramento dei risultati sanitari dei pazienti attraverso le sue filiali: Lupin Diagnostics, Lupin Digital Health e Lupin Manufacturing Solutions. La Lupin Human Welfare & Research Foundation ha aiutato oltre 2,02 milioni di persone in 5400 villaggi di 26 distretti, distribuiti in otto Stati dell'India.

