Il Net5.5G Intelligent IP Network Summit si conclude con successo, evidenziando il ruolo delle reti IP sicure e resilienti come fondamento della nuova crescita nell'era dell'IA

VIENNA, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Durante il Global Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2026, si è tenuto con successo il Net5.5G Intelligent IP Network Summit. Incentrato sul tema "Security and Resilience for Networks, Smart New Growth for Carriers", l'evento ha ospitato la prima presentazione a livello mondiale del nuovo white paper di GSMA Intelligence sulla sicurezza informatica. ITU-T SG13 ha collaborato con WBBA per lanciare un'iniziativa congiunta, invitando gli operatori di telecomunicazioni di tutto il mondo a creare infrastrutture di rete sicure e resilienti e, al contempo, a sfruttare l'IA per sviluppare nuovi modelli di monetizzazione, mitigando efficacemente i rischi emergenti per la sicurezza nell'era dell'intelligenza artificiale.

Durante il summit, i rappresentanti di ITU-T SG13 e AV-TEST hanno illustrato l'evoluzione del panorama delle minacce innescata dalla diffusione dell'IA. Hanno sottolineato che l'intelligenza artificiale ha accelerato gli attacchi e ne ha amplificato la portata, alterando il tradizionale equilibrio tra misure di sicurezza offensive e difensive. Sicurezza e resilienza devono pertanto essere considerate priorità strategiche e integrate fin dalla progettazione nell'architettura di rete.

GSMA Intelligence ha presentato il white paper "A target architecture for telecoms cybersecurity", che individua due pilastri fondamentali per le moderne reti di telecomunicazioni. Il primo, Native Security, prevede che la sicurezza sia integrata negli elementi di rete fin dalla progettazione e dalla produzione, fino alla distribuzione e al funzionamento. Il secondo, la difesa in profondità, offre una protezione multilivello e basata su domini contro minacce complesse e persistenti. Il white paper ha inoltre lanciato un avvertimento sulle future minacce di decrittazione associate al calcolo quantistico, osservando che i malintenzionati raccolgono e archiviano dati crittografati per decrittarli successivamente. Gli operatori devono pertanto adottare nuovi algoritmi di crittografia e pratiche di sicurezza informatica in grado di resistere ai futuri attacchi condotti mediante computer quantistici.

In risposta a queste minacce, ITU-T SG13 e WBBA hanno lanciato congiuntamente l'iniziativa "Build Resilient, Secure IP Networks Together", incoraggiando gli operatori di tutto il mondo a rafforzare la sicurezza e la resilienza delle reti per garantire livelli elevati di affidabilità e continuità del servizio nell'era dell'IA.

In merito a tali sfide, Leon Wang, presidente della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha osservato che l'IA si è trasformata da strumento per migliorare l'efficienza a motore per la monetizzazione delle reti, aggiungendo che una crescita duratura richiede fondamenta sicure e resilienti. John Cai, vicepresidente della linea di prodotti per la comunicazione dati di Huawei, ha quindi illustrato nel dettaglio la versione aggiornata della soluzione Huawei NG WAN.

I dirigenti dei principali operatori mondiali hanno inoltre condiviso le proprie roadmap strategiche e pratiche innovative in materia di sicurezza e resilienza delle reti e networking autonomo. Il presidente dell'IPv6 Forum ha conferito riconoscimenti ai rappresentanti degli operatori che si sono particolarmente distinti e ha assegnato alla National Telecommunications Regulatory Authority (NTRA) egiziana il premio "Pioneer of National Network Resilience Policy". Secondo le parole dell'ing. Shamroukh, presidente esecutivo e CEO della NTRA, il premio riconosce "gli straordinari sforzi compiuti per creare reti IP sicure e resilienti e promuovere iniziative volte a tutelare la sicurezza online dei minori". Questi riconoscimenti hanno ulteriormente consolidato il consenso del settore sulla necessità di "garantire la continuità dei servizi attraverso la sicurezza e la resilienza e promuovere la crescita aziendale attraverso l'intelligenza delle reti".

Il successo del summit non solo delinea un chiaro percorso evolutivo per la sicurezza delle reti nell'era dell'IA, ma dimostra anche che le reti di telecomunicazioni mondiali stanno accelerando la transizione verso una nuova era intelligente, caratterizzata da qualità, sicurezza e resilienza elevate.

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