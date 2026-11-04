Il nuovo Mouth-to-Body Health Institute mira a trasformare la scienza orale-sistemica in una migliore prevenzione e cura

ETOY, Svizzera, 4 novembre 2026 /PRNewswire/ -- È stato lanciato un nuovo istituto globale per promuovere la ricerca sulla relazione tra salute orale e salute generale e trasformare la più recente scienza orale-sistemica in una migliore prevenzione e cura.

Il Sunstar Mouth-to-Body Health™ Institute mira a diventare un leader internazionale nella salute orale-sistemica riunendo ricercatori, medici e leader scientifici in materia di odontoiatria, medicina, microbiologia, immunologia, nutrizione, scienze comportamentali e salute pubblica per far emergere il ruolo dell'influenza della bocca sulla salute in tutto il corpo.

Con i sistemi sanitari in tutto il mondo che devono far fronte alle pressioni combinate dell'invecchiamento della popolazione e dell'aumento delle malattie croniche, la salute orale e la salute generale sono ancora in gran parte gestite separatamente, sottolineando la necessità di evidenze più solide su dove una più stretta integrazione tra salute dentale e medica potrebbe migliorare la prevenzione e la cura.

Sebbene i ricercatori stiano già studiando come i batteri orali, l'infiammazione cronica, le risposte immunitarie e i cambiamenti nel microbioma orale possano influenzare la salute oltre la bocca, le evidenze non sono altrettanto robuste in tutte le condizioni.

L'Istituto è stato fondato dalla società di assistenza sanitaria orale giapponese Sunstar, che ha finanziato la ricerca globale sulla salute orale-sistemica per oltre 40 anni. Esaminerà ciò che è stato provato e ciò che deve ancora essere testato, contribuendo al contempo a convertire nuove conoscenze scientifiche in vantaggi pratici per gli operatori sanitari e il pubblico.

Dr. Marcelo W.B. Araujo, Co-Chair, Sunstar Mouth-to-Body Health Institute e Dean & Professor dell'Università di Buffalo School of Dental Medicine, New York, ha dichiarato: "Ora disponiamo di strumenti di ricerca, tecniche analitiche e capacità interdisciplinari per indagare sulle relazioni orale-sistemiche in modi non possibili in precedenza. Ciò richiede la collaborazione tra discipline e istituzioni".

Un comitato consultivo scientifico globale fornirà orientamenti scientifici e supervisione, sostenuto dai membri dell'Istituto in molteplici discipline. Jennifer Zhu, Global Head of Research & Development, Consumer Business, Sunstar, aggiunge: "In definitiva, ci auguriamo che questo progresso scientifico permetta alle persone di tutto il mondo di assumere un migliore controllo della loro salute orale e generale come abitudine quotidiana".

Per ulteriori informazioni: Sunstar Mouth-to-Body Health Institute.

Immagini del comunicato stampa QUI

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-nuovo-mouth-to-body-health-institute-mira-a-trasformare-la-scienza-orale-sistemica-in-una-migliore-prevenzione-e-cura-302928286.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.