Il pesce coreano di prima qualità conquista Milano: forte risposta locale all'evento 'K•FISH Cooking Show & Promotional Experience'

MILANO, 29 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Il Ministero degli oceani e della pesca della Repubblica di Corea e la Korea Fisheries Association hanno organizzato con successo a Milano l'evento K•FISH Cooking Show & Promotional Experience Hall, dal 22 al 24 ottobre 2025, attirando molta attenzione da parte dei media locali, dei consumatori e degli influencer.

L'evento è stato organizzato per promuovere K•FISH, il marchio coreano di esportazione di prodotti ittici di alta qualità certificato dal governo, ed è stato ideato per consentire ai consumatori locali di provare i prodotti ittici coreani attraverso mostre, degustazioni e programmi interattivi.

Uno dei momenti salienti dell'evento è stato lo Special Cooking Show tenutosi il 23 ottobre alle 11:30 presso la Signature Kitchen Suite, uno showroom di elettrodomestici da cucina di alta qualità a Milano. All'evento privato hanno partecipato rappresentanti dei media e influencer invitati.

Lo chef Fabrizio Ferrari, protagonista principale del cooking show, ha presentato ricette creative utilizzando ingredienti ittici coreani, mettendo in evidenza la versatilità e il fascino dei prodotti certificati K•FISH. Nel corso della presentazione, Ferrari ha preparato Involtini di Eomuk e Tuna Mayo Yubu, piatti fusion pensati per i palati italiani: i partecipanti sono rimasti colpiti dal potenziale del pesce coreano nella cucina mondiale.

Ogni ospite ha ricevuto anche un kit regalo K•FISH (con snack di alghe, ostriche affumicate e alghe condite) per provare in prima persona la qualità premium del marchio.

Nel frattempo, il K•FISH Promotional Experience Hall ha esposto i principali prodotti d'esportazione, come alghe, abalone, ostriche, tonno e tortini di pesce, oltre a organizzare sessioni di degustazione e programmi interattivi che hanno attirato un flusso costante di visitatori locali.

Gli ospiti hanno potuto gustare i piatti coreani più popolari, come l'Eomuk-bokki (tortino di pesce saltato in padella) e i crostini di tonno, e ne hanno apprezzato con entusiasmo i sapori. Inoltre, gli eventi fotografici SNS e le estrazioni a premi in loco hanno incoraggiato la partecipazione del pubblico. I visitatori hanno ricevuto anche snack K•FISH e prodotti del marchio in edizione limitata, per aumentare ulteriormente il coinvolgimento e il divertimento durante l'evento.

I media italiani che hanno seguito l'evento hanno elogiato l'iniziativa, commentando che "la freschezza e il sapore del pesce coreano si fondono naturalmente con la cultura culinaria italiana".

L'impatto della campagna si sta ora diffondendo rapidamente attraverso i social media e la stampa locale.

Il Ministro degli oceani e della pesca Jeon Jae-soo ha dichiarato: "Questo evento K•FISH a Milano è stato un'occasione importante per presentare direttamente i prodotti ittici coreani al pubblico locale, combinando uno show culinario rivolto ai media e agli influencer con un'area dedicata all'esperienza dei consumatori. Continueremo a espandere la portata globale e il valore del marchio K•FISH in tutta Europa e non solo".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2806862/Premium_Korean_Seafood_Captivates_Milan_Strong_Local_Response__K_FISH_Cooking.jpg

