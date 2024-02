Il primo jet C919 al mondo di proprietà della China Eastern Airlines fa per la prima volta il suo debutto all'estero

SHANGHAI, 28 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Il 26 febbraio, il primo aereo C919 del mondo, con il numero di registrazione B-919A e di proprietà di China Eastern Airlines, ha concluso il suo debutto internazionale al Singapore Airshow . È tornato all'aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao dall'aeroporto di Singapore Changi dopo aver volato per cinque ore.

Nei 6 giorni del Singapore Airshow, il C919 della China Eastern Airline è stato esposto perlopiù in versione statica. Tra i visitatori c'erano un pubblico professionale, appassionati di aviazione, nonché leader e professionisti di alto livello di produttori di aeromobili, fornitori di servizi aeronautici e aziende impegnate nella catena industriale dell'aviazione.

Molti ospiti hanno mostrato grande interesse informandosi sui dettagli all'interno della cabina. Alcuni "fan" del velivolo sono andati a vederlo addirittura più volte. Le aree sotto le ali, vicino ai carrelli di atterraggio e davanti al muso si sono rivelati punti fotografici apprezzati dai visitatori.

L'aereo ha volato dall'aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao a Singapore alle 1:49 del 17 febbraio e si è unito allo spettacolo aereo con il C919 e l'ARJ21 della Commercial Aircraft Corporation of China e di altri attori.

Per il velivolo, è stato il primo volo all'estero nonché il suo debutto in un airshow all'estero. Questa volta il C919 è stato acclamato anche come "uno dei prodotti più attesi" al Singapore Airshow.

