Il produttore alimentare svizzero aumenta del 60% la velocità di order-picking utilizzando un sistema di movimentazione intelligente a due livelli.

L'azienda di prodotti alimentari KNEUSS Güggeli ha ridotto i costi, aumentato la produttività e risparmiato spazio con l'aiuto di Stöcklin Logistik AG, specialista in OEM e intralogistica, che ha utilizzato MagneMotion di Rockwell Automation.

BRUXELLES, 14 agosto 2023 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi che lo specialista svizzero nella lavorazione di carni avicole KNEUSS Güggeli ha risparmiato tempo, spazio e denaro grazie a un nuovo sistema di packaging progettato su misura e basato su un sistema di movimentazione intelligente a due livelli Rockwell Automation MagneMotion®.

KNEUSS Güggeli è uno dei principali produttori di carni avicole della Svizzera e, in collaborazione con Stöcklin l'OEM, specialista nella movimentazione dei materiali, ha implementato una nuova soluzione ad alta efficienza di spazio per migliorare del 15% la produttività del flusso di lavoro in fase di confezionamento, etichettatura e smistamento. Allo stesso tempo, la velocità di order picking è aumentata da 25 a 40 confezioni al minuto.

"Avevamo bisogno di accelerare il processo di order- picking e di farlo in uno spazio più ridotto, senza esporre i nostri lavoratori a pericoli, quali, ad esempio, parti della macchina in rapido movimento o livelli di rumore eccessivi", ha spiegato Max Studer, ingegnere capo di Stöcklin. "Doveva essere il MagneMotion di Rockwell Automation. Questa è l'unica tecnologia sul mercato in grado di fare ciò che ci serve. È l'unica ad avere l'intelligenza e la flessibilità necessarie".

Con questa tecnologia il cliente può avviare e arrestare rapidamente i carichi senza perdere il controllo, ridurre i colli di bottiglia e aumentare la produzione.

"Siamo estremamente soddisfatti del nuovo sistema", ha dichiarato Daniel Kneuss, CEO di KNEUSS Güggeli. "Ci aiuta a essere più efficienti, più sicuri e più veloci nell'evadere gli ordini dei nostri clienti. Lavorare con Stöcklin e Rockwell Automation è stata una grande esperienza".

Dopo aver creato questo nuovo sistema personalizzato basato su MagneMotion, Stöcklin intende ora adattare e commercializzare il prodotto per altri clienti, in diversi settori industriali. "MagneMotion è altamente adattabile e configurabile", ha dichiarato Studer. "Ci aspettiamo di vedere una forte domanda e un'elevata diffusione in molte diverse tipologie di aziende".

Informazioni su Rockwell AutomationRockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è leader mondiale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale. Mettiamo in contatto l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e più sostenibile. Con sede centrale a Milwaukee, nel Wisconsin, Rockwell Automation impiega circa 28.000 problem solver dedicati ai nostri clienti di oltre 100 Paesi. Per saperne di più su come stiamo realizzando la Connected Enterprise nelle imprese industriali, visiti il sito www.rockwellautomation.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2171664/K_ltezentrale.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/il-produttore-alimentare-svizzero-aumenta-del-60-la-velocita-di-order-picking-utilizzando-un-sistema-di-movimentazione-intelligente-a-due-livelli-301898613.html