Il progetto di accumulo di energia autonomo HyperStrong a Königssee, in Germania, raggiunge un traguardo importante

FRANCOFORTE, Germania, 12 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Di recente, il progetto di accumulo di energia autonomo Königssee di HyperStrong ha raggiunto un traguardo significativo. Importante progetto di accumulo di energia nella Germania centrale, si propone di ottimizzare la distribuzione locale di energia, migliorare l'efficienza energetica e garantire il funzionamento stabile della rete elettrica regionale.

Cronologia del progetto: Progresso rapido attraverso un'esecuzione esperta

Il progetto Königssee da 10,35 MW/22,36 MWh è stato lanciato ufficialmente a luglio 2024. Dopo un'attenta pianificazione, i sistemi sono stati consegnati a dicembre 2024 e sono stati rapidamente predisposti per l'installazione e la messa in servizio. Il progetto ha completato con successo tutti i lavori di messa in servizio entro febbraio 2025 ed è ora entrato nella fase di sperimentazione commerciale.

Innovazione tecnologica: Il sistema HyperBlock detta nuovi standard

Il progetto di accumulo di energia autonomo di Königssee è dotato del sistema di accumulo di energia raffreddato a liquido HyperBlock II. Prodotto di punta di HyperStrong progettato per applicazioni su larga scala, HyperBlock II dimostra prestazioni eccezionali, tra cui elevata maturità, sicurezza e affidabilità, basso costo livellato di archiviazione (LCOS), lunga durata e forte adattabilità ambientale.

Il sistema adotta una soluzione antincendio combinata di perfluoroalogenuro a livello di cabina, rilevamento di gas combustibili a livello di pack e impianto sprinkler ad acqua a livello di pack. Dotato di funzioni di ispezione automatica e di gestione e manutenzione (O&M) da remoto della piattaforma cloud basata sull'intelligenza artificiale di HyperStrong, è in grado di rilevare tempestivamente i pericoli e di eliminarli prontamente, offrendo così una solida garanzia per il funzionamento sicuro e stabile della stazione di accumulo di energia.

Selezione del cliente: fiducia all'esperienza di HyperStrong

Il cliente del progetto è uno dei principali attori del mercato tedesco del commercio di energia elettrica, con una vasta esperienza nella gestione delle risorse di energia rinnovabile. Dopo una rigorosa valutazione di diversi fornitori, il cliente ha infine scelto di collaborare con HyperStrong principalmente in base ai principali vantaggi di HyperStrong: HyperStrong vanta una vasta esperienza nel settore, anni di accumulo tecnologico e una posizione di leadership sul mercato, oltre a una capacità produttiva di alto livello, capacità di test di laboratorio e un livello di controllo qualità. Durante la consegna del progetto, il team HyperStrong risponde rapidamente ed è in grado di soddisfare con precisione le esigenze del cliente con soluzioni personalizzate. Inoltre, HyperStrong dispone di un team O&M locale in Germania in grado di fornire servizi post-vendita 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Attualmente, HyperStrong ha stabilito la propria sede regionale a Francoforte, in Germania, e centri di O&M e ricambi in Finlandia e in Francia. Il portafoglio europeo di HyperStrong ora include progetti in Germania, Svezia, Finlandia e Repubblica Ceca, rafforzando il suo impegno verso l'eccellenza nella distribuzione localizzata.

Impatto strategico: Pioniere nella stabilità della rete e nella sostenibilità

In quanto stazione autonoma di accumulo di energia, il progetto Königssee fornirà principalmente servizi ausiliari, come la regolazione della frequenza primaria e secondaria, e parteciperà al commercio del mercato elettrico, il che è di grande importanza per la stabilizzazione dell'approvvigionamento energetico regionale e l'ottimizzazione dell'utilizzo dell'energia. Una volta pienamente operativo, si prevede che svolgerà un ruolo cruciale nel mercato energetico tedesco e promuoverà la transizione energetica locale e lo sviluppo sostenibile.

In futuro, HyperStrong rafforzerà costantemente la propria presenza nel mercato europeo attraverso l'innovazione tecnologica e l'integrazione di servizi localizzati, accelerando la transizione della regione verso un futuro energetico resiliente, sostenibile ed efficiente.

Informazioni su HyperStrong

HyperStrong è un'azienda leader nell'integrazione e nella fornitura di servizi di sistemi di accumulo di energia. Fondata nel 2011, con oltre 13 anni di ricerca e sviluppo ed esperienza maturata attraverso più di 300 progetti e oltre 20 GWh di distribuzione, HyperStrong offre un portafoglio completo di prodotti per l'accumulo di energia, nonché soluzioni complete per applicazioni su larga scala, commerciali e industriali. Avendo costruito quattro basi di produzione smart, tre centri di ricerca e sviluppo, due laboratori di prova e un centro di marketing globale, HyperStrong consente ai clienti di tutto il mondo di raggiungere i loro obiettivi di transizione energetica e neutralità carbonica.

Secondo S&P Global Commodity Insights, nel 2023 HyperStrong è stata classificata tra i primi tre integratori BESS in termini di capacità globale installata e, a luglio 2024, come principale integratore BESS nel mercato cinese (continentale) in termini di capacità di progetto cumulativa installata e contrattualizzata sia in GW che in GWh. Dal 2024, BloombergNEF ha classificato HyperStrong nell'elenco dei fornitori di accumulo di energia di livello 1.

Per saperne di più, visitare il sito www.hyperstrong.com.

