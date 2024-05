Il telefono pieghevole più economico al mondo! Lancio globale di Blackview HERO 10, il dispositivo con doppio schermo, fotocamera da 108 MP e Dynamic Island per Android!

SHENZHEN, Cina, 17 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Blackview, un marchio tecnologico all'avanguardia nel settore dei dispositivi smart, ha annunciato oggi il lancio globale del suo primo smartphone pieghevole, il Blackview HERO 10. Nato per rendere più accessibili i costosi telefoni cellulari a conchiglia, si posiziona come il telefono pieghevole più economico al mondo ma con funzionalità senza compromessi, in grado di unire design, prestazioni e durata per abilitare un nuovo stile pieghevole e a doppio schermo.

Schermo pieghevole nitido, sorprendente e resistente

Blackview HERO 10 vanta un display principale AMOLED da 2,5K da 6,9 pollici con 1,07 miliardi di colori, in possesso della certificazione TÜV SÜD Low Blue Light. Sviluppato con forma a conchiglia, supporta la doppia visualizzazione per garantire un multitasking più efficiente e senza problemi. Utilizzando l'UTG (vetro ultrasottile) allungato dalla cerniera waterdrop leader del settore che consente una facile piegatura e una lunga durata, l'assenza virtuale di pieghe e resistenza dopo 250.000 aperture/chiusure.

La prima fotocamera con flip da 108 MP per conservare la bellezza

Blackview HERO 10 è dotato di una fotocamera principale Samsung da 108 MP , una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP sul retro e una fotocamera per selfie da 32 MP, il tutto migliorato con i più recenti algoritmi ArcSoft 9.0. In grado di spostarsi tra diverse angolazioni, consente riprese più creative, permettendo agli utenti di dimostrare la propria personalità, senza treppiede e a mani libere.

Lo schermo Smart Cover funge da scorciatoia per le funzioni essenziali, nonché da viewfinder per selfie più nitidi grazie alla fotocamera da 108 MP.

Design con un tocco di eleganza

Con meticolosa attenzione a ogni dettaglio, è avvolto in pelle vegana (Sakura Purple&Eclipse Black). La sua struttura delicata è contenuta perfettamente nel palmo della mano, in una tasca e nelle borse più sottili.

Il primo dispositivo con LiveView dinamico

Fatta eccezione per le funzionalità classiche, DokeOS 4.0 è arricchito del LiveView dinamico, offrendo più divertimento nell'interazione quotidiana con l'esperienza simile a Dynamic Island per iPhone. Inoltre, Blackview promette tre anni di importanti aggiornamenti per la versione Android.

Prestazioni senza problemi

Il dispositivo trova l'equilibrio tra costose reti 5G e prestazioni impeccabili, è alimentato da un MediaTek Helio G99 da 6 nm, un chipset 4G di alto livello con prestazioni di livello 5G. Abbinato a fino a 36 GB (12 GB fisici e 24 GB virtuali) e 256 GB di ROM, raggiunge 442.746 punteggi Antutu.

Inoltre, contiene una batteria da 4000 mAh, abbinata alla ricarica rapida da 45 W.

Prezzo e disponibilità

Sarà presto in vendita su AliExpress con uno speciale early bird a soli$ 404 (prezzo originale: $ 858) con un regalo di W50 per i primi 100 ordini, solo dal 20 maggio al 7 giugno 2024 PST!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2415792/image.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/il-telefono-pieghevole-piu-economico-al-mondo-lancio-globale-di-blackview-hero-10-il-dispositivo-con-doppio-schermo-fotocamera-da-108-mp-e-dynamic-island-per-android-302149333.html