IL TOUGHBOOK 34 PIÙ LEGGERO E PIÙ GRANDE AUMENTA L'AGILITÀ PER GLI UTENTI MOBILI

Uno schermo più grande e una tecnologia avanzata delle batterie rendono il TOUGHBOOK 34 il salto più significativo da un dispositivo TOUGHBOOK all'altro, nella storia trentennale del marchio.

WIESBADEN, Germany , 30 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Il TOUGHBOOK 34 di Panasonic è pensato per team che necessitano della massima mobilità e produttività in un'unica soluzione robusta 2-in-1. Offre alti livelli di prestazioni, connettività e agilità per i lavoratori sul campo. Presenta l'unico schermo da 12,4 pollici nel mercato[1] dei tablet robusti senza aumentare il suo formato.

Più spazio per lavorare

Per i lavoratori sul campo nelle utility e nel rilievo, la dimensione dello schermo del 34 è ideale per accedere a informazioni tecniche e dati dei sensori ai margini. Una tastiera opzionale può essere collegata per la redazione di report, l'inserimento dati e flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo della tastiera quando si rientra in ufficio.

Il suo schermo Full HD+ è dotato della modalità AdaptiveTouch di Panasonic, che rileva automaticamente l'uso di dita, penna digitale e guanti, permettendo agli utenti di passare facilmente da un'applicazione all'altra. Nonostante abbia uno schermo più grande rispetto al suo predecessore, il TOUGHBOOK 34 è più[2] leggero del 13% ed è il tablet robusto da 12,4 pollici più leggero sul mercato[3]. La tastiera opzionale robusta offre funzionalità aggiuntive, tra cui una USB-A, HDMI, una porta seriale, connettività LAN e lettore di schede SD.

Durata più lunga, meno tempo di inattività

La nuova struttura del pacco batteria Panasonic consente alla singola batteria da 40w/h del 34 di offrire un significativo aumento del 20% nella durata rispetto al suo predecessore[4]. Offrendo fino a 18 ore di utilizzo (basato su MobileMark® 30) con una singola carica[5], il 34 offre ai team più che l'energia necessaria per utilizzare più applicazioni ad alto consumo durante un intero turno.

Basato sul DNA di TOUGHBOOK

Il 34 combina le prestazioni Intel® Core™ Ultra (inclusa un'architettura[6] grafica Intel Arc™ integrata), sicurezza di livello enterprise e connettività avanzata in un formato robusto 2-in-1. Come Copilot+ PC, il 34 offre prestazioni ottimizzate per l'IA per flussi di lavoro sul campo impegnativi, mentre la certificazione per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Device Edge (RHDE)[7] supporta implementazioni edge sicure e resilienti.

Con Wi-Fi 7, connettività opzionale 4G e 5G, protezione PC Windows 11 Secured-core e verifica dell'integrità hardware basata su firmware opzionale con TOUGHBOOK Guard[8] , il 34 offre la velocità, la connettività e la sicurezza necessarie per operazioni mission-critical in qualsiasi settore e ambiente.

Il 34 rispetta gli standard IP66[9] per l'ingresso di polvere e acqua, è stato testato contro le vibrazioni secondo le specifiche MIL-STD 810H9 e può operare a temperature comprese tra -29°C e 63°C 9.

Gli utenti lavorano con applicazioni sempre più complesse, dataset più ampi e flussi di lavoro basata sull'IA nell'edge", commenta Dirk Weigelt, Senior Product and Solutions Manager presso Panasonic TOUGHBOOK. "Abbiamo progettato il 34 per offrire loro più spazio sullo schermo, più prestazioni e più flessibilità, mantenendo al contempo l'affidabilità robusta e la continuità infrastrutturale che le organizzazioni si aspettano da Panasonic."

[1] Basato sulla ricerca Panasonic al 24 settembre 2026.

[2] Batteria standard 34mk1 rispetto alla configurazione standard 33mk4.

[3] Quando configurato con una batteria standard.

[4] Batteria standard da 34Mk1 rispetto al 33MK4 che utilizza la sua funzionalità a doppia batteria 'hot-swappable'.

[5] Solo configurazione a doppia batteria.

[6] Quando equipaggiato con processori X7 con memoria a doppio canale.

[7] L'installazione, la configurazione e la licenza del sistema operativo RHEL sono responsabilità del cliente.

[8] Disponibile solo se configurati prima della produzione.

[9] Sarà testato da un laboratorio indipendente di terze parti in confromità allo standard MIL-STD-810H e IEC60529, Sezioni 13,4, 13.6.2, 14.2.5 e 14.3 nel 2026. Questo test di prestazioni non garantisce danni o malfunzionamenti.

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