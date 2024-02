Impennata della domanda turistica in Francia in vista delle Olimpiadi estive del 2024, con gli americani in testa alla classifica

SAN FRANCISCO, 27 febbraio 2024 /PRNewswire/ -- Sojern, la piattaforma di marketing digitale leader nel settore travel, condivide oggi gli ultimi dati sui viaggi* in vista delle Olimpiadi estive del 2024. In programma a Parigi, in Francia, dal 26 luglio all'11 agosto 2024, i Giochi Olimpici estivi riuniranno 10,500 atleti provenienti da 206 Comitati Olimpici Nazionali (CNO) che rappresentano nazioni di tutto il mondo. I Giochi Olimpici saranno il più grande evento mai organizzato in Francia.

Tra il Super Bowl, le Olimpiadi, gli Europei e altri grandi eventi sportivi, si prevede che gli investimenti in advertising a livello internazionale raggiungeranno i 61 miliardi di dollari solo quest'anno.

Questi eventi non solo fanno crescere le entrate pubblicitarie, ma stimolano anche un'incredibile domanda di viaggi, con i Paesi che registrano picchi imponenti di presenze con persone pronte a fare il tifo per le loro squadre preferite. Ad esempio, le prenotazioni dei voli sono aumentate del 63% rispetto all'anno precedente in vista del Gran Premio di F1 a Singapore, e i viaggiatori hanno prenotato i loro soggiorni in Qatar con largo anticipo rispetto alle consuete vacanze del periodo, per assicurarsi un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2022. Questi grandi eventi sportivi rinnovano l'interesse per le destinazioni ospitanti anche molto tempo dopo la finale. Dopo aver ospitato la Coppa del Mondo, il Qatar ha registrato un aumento delle ricerche di ospitalità da parte del turismo internazionale che si attesta tra il 79-255% , un picco in controtendenza rispetto alla media del periodo.

Le prenotazioni di voli per Parigi aumentano con l'apertura delle vendite dei biglietti per le Olimpiadi

Parigi è già una destinazione popolare - 6.3 millioni di viaggiatori hanno visitato la Torre Eiffel nel 2023, superando il turismo pre-COVID del 2019 - e le Olimpiadi non faranno altro che consolidare questa posizione nella classifica delle destinazioni più ambite dai viaggiatori. I biglietti per i 33° Giochi Olimpici sono stati messi in vendita il 30 novembre 2023 e la domanda turistica verso la Francia è immediatamente aumentata in modo significativo. Per il periodo dei Giochi Olimpici del 2024, non solo le ricerche di voli, ma anche le prenotazioni per Parigi sono aumentate del 125% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Le date di arrivo variano, il che indica che i viaggiatori probabilmente pianificano i viaggi in base a eventi specifici e al tempo di ferie disponibili. Indipendentemente dalla data di arrivo, una cosa è certa: la maggior parte dei viaggiatori prevede di partire da Parigi il giorno della fine delle Olimpiadi, evidenziando che probabilmente molti provengono da Paesi in cui le aziende non offrono ferie prolungate, come gli Stati Uniti. Inoltre, con una durata media di viaggio di 11 giorni rispetto ai 13,2 del 2023, è chiaro che i Giochi sono all'origine della motivazione di viaggio.

La Francia è sempre una destinazione popolare per i viaggiatori americani

Storicamente Parigi è stata una delle principali destinazioni estive per i viaggiatori di tutto il mondo, e le Olimpiadi rafforzeranno il posto della Francia in cima alle loro preferenze. Secondo i dati di Sojern sulle prenotazioni dei voli, il 23,8% delle prenotazioni durante il periodo olimpico per Parigi proviene dagli Stati Uniti, il ché ne fa il primo Paese di origine a livello internazionale, seguito da Canada, Regno Unito, Giappone e Spagna.

Gli Stati Uniti sono stati in testa al medagliere sia alle Olimpiadi del 2020 che a quelle del 2016, un'altra motivazione che potrebbe stimolare alla domanda USA. Dato che i soggiorni estivi verso Parigi sono sempre molto richiesti, i viaggiatori devono prenotare per tempo le loro vacanze se ricadono durante i Giochi Olimpici.

I parigini prenotano viaggi in altre destinazioni francesi

Mentre i viaggiatori internazionali si affollano a Parigi per le Olimpiadi, i parigini trovano conforto altrove, facendo vacanze in altre parti della Francia. Attualmente, le prenotazioni alberghiere di parigini che si recano in altre destinazioni francesi sono aumentate del 49% durante la stagione delle Olimpiadi rispetto al 2023, ciò dimostra che molti intendono lasciare la città durante i giochi per evitare la folla. Lille, Nizza, la Corsica, Lione e Tolosa sono le destinazioni principali, ma questa tendenza offre agli albergatori di tutto il Paese l'opportunità di attirare i parigini nelle loro attività ricettive durante il periodo olimpico, contribuendo alla crescita della domanda.

"Siamo entusiasti del crescente interesse per Lione come destinazione turistica e non vediamo l'ora di ospitare i visitatori prima e dopo gli eventi olimpici. Lione, a sole 2 ore di treno da Parigi, offre il perfetto mix di sport, gastronomia, cultura e la rinomata art de vivre francese. Avendo ospitato di recente eventi importanti, come la Coppa del Mondo di calcio femminile e la Coppa del Mondo di rugby, siamo pronti ad offrire un'esperienza memorabile di accoglienza alla francese. Sia che i viaggiatori provengano da vicino o da lontano, Lione mira a sfruttare la crescente domanda di viaggi per creare un'attrattiva duratura per i nuovi visitatori", ha dichiarato Mathilde Carpentier, Direttore Partnership e Promozione di ONLYLYON Tourisme et Congrès.

Come le Destination Marketing Organization (DMO) possono sfruttare l'incremento della domanda di viaggi

"Lavorando sui giusti canali digitali costantemente, non solo a livello stagionale, le Destination Marketing Organization (DMO), e gli albergatori, possono raggiungere i viaggiatori online al momento giusto e incoraggiarli a pensare ad un soggiorno al di là degli eventi sportivi" spiega Luca RomozziSr International Director Destination Sojern. "Queste campagne di marketing multicanale - continua Luca Romozzi - se supportate in modo ricorrente aiutano a perfezionare le targettizzazione dei clienti, a ottimizzare la spesa, ad aumentare la visibilità online e a migliorare le prestazioni con budget ridotti". "Un approccio che consente di raggiungere i viaggiatori in qualsiasi momento avvenga la pianificazione del viaggio ottenendo risultati migliori e un investimento minore".

Le DMO possono sfruttare la domanda esistente e il rinnovato interesse per invogliare i viaggiatori a prenotare le attrazioni locali o addirittura a esplorare regioni meno conosciute e vicine. Ciò richiede alle DMO di andare oltre le tradizionali campagne stagionali e di adottare un approccio sempre attivo e multicanale alle loro strategie di marketing. In risposta a un'economia incerta e all'inflazione, oltre il 58% delle DMO sta adottando un approccio "always-on" nel marketing.

*Sojern data pulled as of Feb 2 2024

