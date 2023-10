INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC ANNUNCIA UN'OFFERTA PUBBLICA D'ACQUISTO IN CONTANTI PER TUTTE LE SUE OBBLIGAZIONI GARANTITE SENIOR DEL 3 3/8% CON SCADENZA NEL 2026

LONDRA, 31 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- INEOS Quattro Finance 2 Plc (l'"Offerente"), una società costituita ai sensi delle leggi di Inghilterra e Galles, annuncia oggi un'offerta per l'acquisto di tutte le sue obbligazioni senior garantite da 500.000.000 $ USD 33/ 8 % in circolazione con scadenza nel 2026 (i "Titoli"), emesse dall'Offerente e garantite da INEOS Quattro Holdings Limited ("IQHL"), una società costituita ai sensi delle leggi di Inghilterra e Galles e di alcune delle sue società sussidiarie, in contanti (l'"Offerta"). I termini e le condizioni dell'Offerta sono descritti in un'offerta di acquisto datata 30 ottobre 2023 (l'"Offerta di acquisto"). I termini in maiuscolo non altrimenti definiti nel presente annuncio hanno lo stesso significato a essi attribuito nell'Offerta di Acquisto.

I Titolari sono invitati a leggere attentamente l'Offerta di acquisto per i dettagli completi e le informazioni sulle procedure di partecipazione all'Offerta.

La tabella seguente elenca alcune informazioni relative ai prezzi per l'Offerta.

Titolo di sicurezza ISIN CUSIP Importo principale in circolazione Data di scadenza Prezzo di acquisto per 1.000 $ USD Importo soggetto all'Offerta 33/ 8 % Obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2026 US45674GAA22 / USG4772GAA34 45674 G AA2/G4772G AA3 500.000.000 $ USD(1) 15 gennaio 2026 950 $ USD Ogni e qualsiasi Nota:(1) L'Offerente ha discusso l'Offerta con alcuni degli azionisti finali dell'Offerente e con entità controllate da uno o più di essi ("Titolari autorizzati"), che detengono collettivamente circa 30.000.000 $ USD in valore nominale complessivo dei Titoli. Tali Titolari autorizzati hanno informato l'Offerente della loro intenzione di offrire in parte o in tutto i loro Titoli per l'acquisto ai sensi dell'Offerta.

Scopo dell'Offerta

Lo scopo dell'Offerta è, tra l'altro, gestire in modo proattivo il profilo di maturità previsto dall'Offerente. L'Offerta offre inoltre ai Titolari la possibilità di vendere le loro attuali partecipazioni in titoli, come descritto più dettagliatamente nell'Offerta di Acquisto.

L'Offerta

L'Offerente pagherà un Prezzo di Acquisto per l'importo nominale di 1.000 $ USD di Titoli validamente offerti e non validamente ritirati prima del Termine di Scadenza (compresi quelli validamente offerti in conformità con le Procedure di Consegna Garantita) pari a 950 $ USD. Inoltre, l'Offerente pagherà interessi maturati e non pagati sui Titoli acquistati ai sensi dell'Offerta a partire (e inclusa) dalla data di pagamento degli interessi immediatamente precedente e fino a (ma escludendo) la Data di regolamento ("Interessi maturati").

Il Prezzo di acquisto e gli Interessi maturati per i Titoli validamente offerti (e non validamente ritirati) nell'Offerta saranno pagati alla Data di regolamento (fatto salvo il diritto dell'Offerente di prorogare il Termine di scadenza e ritardare l'accettazione di Istruzioni di gara come indicato nell'Offerta di acquisto). Se un Titolare offre meno dell'intero importo della sua detenzione di Titoli, le Istruzioni di gara devono essere presentate per un importo principale di Titoli in modo che l'importo principale di qualsiasi Titolo detenuto da tale Titolare dopo la gara non sia inferiore alla Denominazione minima o a un multiplo integrale di 1.000 $ USD superiore a tale Denominazione minima. La "Denominazione minima"è 200.000 $ USD.

L'Offerta non è condizionata a qualsiasi importo minimo di Titoli in corso. L'obbligo dell'Offerente di accettare e pagare i titoli nell'Offerta è tuttavia soggetto alla soddisfazione o alla rinuncia delle Condizioni generali e alla condizione che l'Offerente e/o le sussidiarie di IQHL abbiano completato il nuovo finanziamento del debito a condizioni soddisfacenti per l'Offerente a sua sola discrezione, con proventi netti aggregati di almeno 2.800.000.000 € (equivalenti) (la "Condizione di finanziamento").

Gli annunci relativi all'Offerta saranno fatti rilasciando un comunicato stampa a un servizio di informazione o trasmissione via cavo ampiamente diffuso. Copie di tutti questi annunci, comunicati stampa e avvisi saranno disponibili anche presso l'Agente di gare d'appalto e informazioni. Tutta la documentazione relativa all'Offerta, insieme a eventuali aggiornamenti, sarà disponibile anche sul sito web dell'Offerta https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd gestito dall'Agente di gare d'appalto e informazioni ai fini dell'Offerta.

L'offerta di titoli da acquistare ai sensi dell'Offerta deve essere effettuata mediante la presentazione di una valida Istruzione di gara. Se un Titolare desiderasse offrire i suoi Titoli ma tale Titolare non potesse rispettare le procedure per la presentazione di un'Istruzione di gara valida prima del Termine di scadenza, tale Titolare può offrire i suoi Titoli secondo le Procedure di consegna garantite, come indicato nell'Offerta di acquisto.

I titoli acquistati dall'Offerente ai sensi dell'Offerta dovrebbero essere immediatamente annullati. I Titoli che non sono stati validamente offerti e/o accettati per l'acquisto, o che sono stati offerti e revocati in modo valido, ai sensi dell'Offerta rimarranno in sospeso dopo la Data di regolamento.

CALENDARIO INDICATIVO

Si tratta di un calendario indicativo che mostra un possibile risultato per la tempistica dell'Offerta in base alle date dell'Offerta di acquisto. Il presente calendario è soggetto a modifiche e date e orari possono essere prorogati, riaperti o modificati dall'Offerente in conformità coi termini dell'Offerta descritti nell'Offerta di acquisto. Di conseguenza, il calendario effettivo può differire da quello riportato di seguito.

Data e ora Azione 30 ottobre 2023 Inizio dell'Offerta Offerta di acquisto disponibile sull' Agente di gare d'appalto e informazioni e sul sito web dell'offerta. Offerta annunciata tramite un comunicato stampa a un servizio di notizie finanziarie riconosciuto come descritto nella sezione"Termini e condizioni dell'Offerta - Annunci" nell'Offerta di acquisto. 8 novembre 2023, ore 17.00 (ora della città di New York) Scadenza L'ultima ora e la data per i Titolari di presentare le Istruzioni di gara (o, se del caso, gli avvisi di Consegna garantita) per poter partecipare all'Offerta e poter ricevere il prezzo di acquisto e gli interessi maturati alla data di regolamento. 8 novembre 2023, ore 17: 00 (ora della città di New York) Scadenza di prelievo Termine ultimo per i Titolari per ritirare correttamente le offerte dei loro Titoli (o, se del caso, Avvisi di consegna garantita). Se un'offerta di Titoli (o, se del caso, un avviso di Consegna garantita) è correttamente ritirata, il Titolare non riceverà alcun corrispettivo alla Data di regolamento (a meno che il Titolare rioffra validamente tali titoli al termine di scadenza o prima della scadenza e i titoli siano accettati dall'Offerente). 9 novembre 2023 Annuncio dei Risultati dell'Offerta L'Offerente prevede di annunciare l'importo principale aggregato di Titoli da accettare per l'acquisto ai sensi dell'Offerta (supponendo che i Titoli offerti secondo le Procedure di consegna garantite siano correttamente consegnati entro il Termine di consegna garantito). 13 novembre 2023, ore 17:00 (ora di New York) Termine di consegna garantito L'ultima ora e la data in cui i Titolari forniscono validamente titoli per i quali è stato inviato un avviso di Consegna garantita alla scadenza o prima del termine di scadenza. Si prevede che sarà 14 novembre 2023 Data di regolamento Data di regolamento per i Titoli in corso di validità e accettati per l'acquisto da parte dell'Offerente (anche secondo le Procedure di consegna garantite). Pagamento del Prezzo di acquisto e degli eventuali Interessi maturati nei confronti di tali Titoli.

Fatte salve le leggi applicabili in materia di titoli e i termini stabiliti nell'Offerta di acquisto, l'Offerente si riserva il diritto, per quanto riguarda l'Offerta da essa presentata, (i) di rinunciare o modificare in tutto o in parte qualsiasi e in parte qualsiasi condizione dell'Offerta, (ii) di prorogare il Termine di recesso e/o di Scadenza, (iii) di modificare o terminare l'Offerta o (iv) modificare altrimenti l'Offerta sotto qualsiasi aspetto. Nel caso in cui l'Offerta sia terminata o altrimenti non sia completata, il Prezzo di acquisto relativo ai Titoli soggetti all'Offerta non sarà pagato o diventerà pagabile, a prescindere dal fatto che i Titolari abbiano validamente offerto i propri Titoli (nel qual caso tali Titoli saranno tempestivamente restituiti ai Titolari).

I Titolari sono invitati a verificare presso qualsiasi banca, intermediario o altro intermediario attraverso il quale detengono titoli quando tale intermediario richiederebbe di ricevere istruzioni da un Titolare affinché tale Titolare possa partecipare o ritirare validamente la propria istruzione di partecipazione all'Offerta entro le scadenze sopra specificate.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

I Titolari di Titoli possono accedere all'Offerta di acquisto e al modulo Avviso di consegna garantita al link https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd.

Il presente annuncio è diffuso da INEOS Quattro Finance 2 Plc e contiene informazioni che si sono qualificate o avrebbero potuto qualificarsi come informazioni privilegiate ai fini dell'articolo 7 del MAR, comprese le informazioni relative all'Offerta sopra descritta. Ai fini della norma MAR e dell'articolo 2 del Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2016 +/1055 (anche in quanto fa parte del diritto interno del Regno Unito ai sensi della legge sull'Unione europea (ritiro) del 2018 (come modificata), questo annuncio è stato rilasciato da Dirk Arhelger, capo di Relazioni con gli investitori presso INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Domande e richieste di assistenza in relazione all'Offerta possono essere indirizzate a Goldman Sachs Internazionale, HSBC Banca plc o ING Bank NV, filiale di Londra:

Goldman Sachs International Plumtree Court25 Shoe LaneLondon EC4A 4AURegno UnitoTelefono: +44 20 7774 4836Attenzione: Gruppo di gestione responsabilitàE-mail: liabilitymanagement.eu@gs. com

HSBC Banca plc 8 Canada SquareLondon, E14 5HQRegno UnitoEuropa: +44 (0) 20 7992 6237Stati Uniti Numero verde: +1 (888) HSBC-4LMStati Uniti: +1 (212) 525-5552 E-mail: liability.management@hsbcib.com Attenzione: Gestione responsabilità, DCM

ING Bank NV., filiale di Londra 8-10 MoorgateLondon EC2R 6DARegno UnitoTelefono: +44 20 7767 6784E-mail: liability.management@ing.comAttenzione: Gruppo Gestione responsabilità

BNP ParibasCitigroup Global Markets Limited JP. Morgan Securities LLC

Le domande e le domande di assistenza in relazione all'offerta di titoli, comprese le richieste di copia dell'Offerta di acquisto, possono essere indirizzate a:

Agente di gara e informazioneKroll Emitter Services Limited The Shard, 32 London Bridge StreetLondon SE1 9SGRegno UnitoTel: +44 20 7704 0880Attenzione: Owen Morris/Alessandro ZorzaE-mail: ineos@is.kroll.com Sito web dell'offerta: https://deals.is.kroll.com/ineosquattrousd

AVVISO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Indipendentemente dal completamento o meno dell'acquisto di titoli ai sensi dell'Offerta, Offerente, IQHL o una delle rispettive sussidiarie o affiliate possono, nella misura consentita dalla legge applicabile, acquistare titoli diversi da quelli previsti dall'Offerta, compresi acquisti di mercato aperto, transazioni private negoziate, offerte di gara, offerte di scambio, rimborsi o altro. Tali acquisti possono essere effettuati ai sensi dell'Offerta e a prezzi come Offerente o, se del caso, IQHL o una delle rispettive controllate o affiliate possono determinare, che potrebbero essere più o meno dei prezzi da pagare ai sensi dell'Offerta e potrebbero essere in contanti o in altro modo a termini più o meno favorevoli di quelli previsti dall'Offerta. Eventuali futuri acquisti di Titoli da parte dell'Offerente o di una delle sue affiliate dipenderanno da vari fattori esistenti al momento pertinente. Non è possibile garantire che l'Offerente o una delle sue affiliate perseguano tali offerte future di acquisto o la struttura o i termini (o le loro combinazioni) di tali offerte future di acquisto.

Questo annuncio deve essere letto unitamente all'Offerta di acquisto. Questo annuncio e l'Offerta di acquisto contengono informazioni importanti che devono essere lette attentamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito all'Offerta. Se qualsiasi Titolare è in dubbio sull'azione da intraprendere o non è certo dell'impatto dell'Offerta, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente finanziario, legale o fiscale, anche per quanto riguarda eventuali conseguenze fiscali, al proprio intermediario di borsa, direttore bancario, avvocato, contabile o altro consulente finanziario indipendente. Qualsiasi individuo o società i cui titoli sono detenuti per suo conto da un intermediario di borsa, un rivenditore, una banca, un depositario, una società fiduciaria o un altro candidato o intermediario, deve contattare tale entità se intende offrire titoli nell'ambito dell'offerta (o ritirare validamente tale offerta). Nessun gestore, agente di gara e informazione, l' Offerente, IQHL, né nessun dirigente, funzionario, dipendente, agente o affiliato di, o nessuno di tali soggetti formula alcuna raccomandazione in merito a se i Titolari debbano offrire titoli nell'Offerta.

Informazioni relative alle dichiarazioni previsionali

Il presente annuncio contiene dichiarazioni sia storiche che previsionali. Queste dichiarazioni previsionali non sono fatti storici, ma solo previsioni e generalmente possono essere identificate da termini come "stimare", "potrebbe", "continuare", "prevedere", "credere", "aspettarsi", "pianificare", "probabile", "apparire", "prevedere", "intendere", "mirare", "puntare a", "prospettive", "ottimista", "prospettive" o altre parole o frasi di analoghe. Analogamente, le dichiarazioni che descrivono i nostri obiettivi, piani o obiettivi sono dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni che riguardano le prestazioni operative, eventi o sviluppi futuri concernenti l'Offerente o IQHL che si prevede che si verificheranno in futuro sono dichiarazioni previsionali.

Le presenti dichiarazioni previsionali si basano sugli attuali piani, stime e proiezioni dell'Offerente o di IQHL e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli attualmente previsti. I fattori che potrebbero influenzare sostanzialmente da queste dichiarazioni previsionali sono riportati nell'Offerta di acquisto alla voce "Fattori di rischio". I Titolari sono invitati a considerare attentamente questi fattori nella valutazione delle dichiarazioni previsionali e sono invitati a non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali incluse nel presente annuncio sono valide solo alla data di pubblicazione del presente annuncio e l'Offerente non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente tali dichiarazioni previsionali alla luce di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Alla luce di tali rischi, incertezze e ipotesi, gli eventi attesi potrebbero verificarsi o meno. L'Offerente non può garantire che i risultati o gli eventi previsti verranno concretizzati.

LIMITAZIONI DELL'OFFERTA E DELLA DIVULGAZIONE

Il presente annuncio e l'Offerta di acquisto non costituiscono un'offerta o un invito a partecipare all'Offerta in una giurisdizione in cui, o a qualsiasi persona da o verso la quale, sia illegale presentare tale offerta o invito o dove tale partecipazione sia prevista ai sensi delle leggi pertinenti. La divulgazione di questo annuncio e l'Offerta di acquisto in determinate giurisdizioni possono essere limitate dalla legge. I soggetti in possesso del presente annuncio o dell'Offerta di acquisto sono tenuti dall'Offerente, dai Dealer Managers e dal Tender & Information Agent a informarsi e a rispettare tali restrizioni.

Regno Unito

L'Offerta di acquisto e qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta sono indirizzati ai Titolari solo qualora (se fossero clienti dell'Offerta) siano di per sé clienti professionali o controparti idonee dell'Offerente ai sensi delle regole dell'Autorità per la condotta finanziaria (FCA). Né l'Offerta di acquisto né altri documenti o materiali sono indirizzati a persone che sarebbero clienti al dettaglio ai sensi delle norme FCA e tali persone non dovrebbero agire o fare affidamento su di esse. I destinatari dell'Offerta di acquisto e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta devono notare che l'Offerente agisce per proprio conto in relazione all'Offerta e non sarà responsabile nei confronti di altre persone per fornire le protezioni che sarebbero concesse ai clienti dell'Offerente o per fornire consulenza in relazione all'Offerta.

La comunicazione dell'Offerta di acquisto e di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non viene effettuata e tali documenti non sono stati approvati da una persona autorizzata ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act del 2000, come modificato (il "FSMA"). Di conseguenza, l'Offerta di acquisto, tali documenti e/o altri materiali non viene distribuita al pubblico nel Regno Unito e non deve essere trasmessa al pubblico in generale. Di conseguenza, l'Offerta di Acquisto e la comunicazione di tutti i documenti e/o materiali relativi all'Offerta sono esenti dalla restrizione sulle promozioni finanziarie ai sensi della Sezione 21 della FSMA in quanto sono solo diretti e possono essere comunicati solo (i) ai soggetti nel Regno Unito che rientrano nella definizione di professionisti degli investimenti (come definito all'articolo 19(5) dell'Ordine di promozione finanziaria), ii) alle persone che rientrano nell'articolo 43, paragrafo 2 dell'Ordine della promozione finanziaria, compresi i membri e i creditori esistenti di uno degli Offerenti, iii) alle persone che non fanno parte del Regno Unito, o iv) a qualsiasi altra persona a cui potrebbero altrimenti essere legittimamente inoltrati ai sensi dell'Ordine di Promozione Finanziaria (tutte queste persone insieme denominate "persone pertinenti") e le transazioni previste nel presente documento saranno disponibili solo a e impegnate esclusivamente con persone interessate. Chiunque non sia una persona interessata non deve agire o fare affidamento sull'Offerta di acquisto.

SEE

Nel SEE, questo annuncio e l'Offerta non saranno inoltrati, direttamente o indirettamente, a persone diverse da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e, del Regolamento Prospetto.

Né questo annuncio né l'Offerta di acquisto né qualsiasi altra documentazione o materiale relativo all'Offerta è stata o sarà presentata a un'autorità competente del SEE per l'approvazione. Pertanto, né l'Offerta di acquisto né qualsiasi altra documentazione o materiale relativo all'Offerta si qualifica come prospetto approvato ai sensi dell'articolo 6 del regolamento sul Prospetto.

Di conseguenza, nella norma SEE, l'Offerta non può essere fatta mediante una "offerta di titoli al pubblico" ai sensi dell'articolo 2, lettera d, del regolamento sul Prospetto e l'Offerta non può essere promossa e non viene fatta a nessuna persona del SEE (ad eccezione degli "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera a, del Regolamento Prospetto). Questo annuncio, l'Offerta di acquisto e qualsiasi altra documentazione o materiale relativo all'Offerta (compresi memorandum, circolari informative, brochure o documenti simili) non sono stati inoltrati o messi a disposizione di tali persone, e non sono stati inoltrati o messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di tali persone.

Per quanto riguarda il SEE, questo annuncio e l'Offerta di acquisto sono stati trasmessi esclusivamente per uso personale dai suddetti investitori qualificati e solo ai fini dell'Offerta. Di conseguenza, le informazioni contenute nel presente annuncio e l'Offerta di acquisto non possono essere utilizzate per nessun altro scopo né essere trasmesse ad altre persone del SEE.

Belgio

Nulla di tale annuncio, dell'Offerta di acquisto o di qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta è stato presentato o sarà presentato per approvazione o riconoscimento all'Autorità per i servizi e i mercati finanziari (Autorité des Services et Marcel financiers/Autoriteit voor financiële diensten en markten) e, di conseguenza, l'Offerta non può essere presentata nel Regno del Belgio mediante un'offerta pubblica, come definito agli articoli 3 e 6 della legge belga (1 aprile 2007) sulle offerte pubbliche di acquisto modificate o sostituite di volta in volta. Di conseguenza, l'Offerta non potrà essere pubblicizzata e l'Offerta non sarà estesa, e nessuno di questo annuncio, l'Offerta di acquisto o qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta (inclusi memorandum, circolari informativi, brochure o documenti simili) è stato o sarà distribuito o reso disponibile, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona nel Regno del Belgio diverso da "Investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, lettera e, del Regolamento Prospetto, che agisce per proprio conto. Questo annuncio e/o l'Offerta di acquisto sono stati emessi solo per uso personale degli investitori qualificati sopra elencati ed esclusivamente ai fini dell'Offerta. Di conseguenza, le informazioni contenute nel presente annuncio e/o l'offerta di acquisto non possono essere utilizzate per nessun altro scopo né divulgate ad altre persone nel Regno del Belgio.

Francia

Il presente annuncio, l'Offerta di acquisto e qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta non possono essere distribuiti nella Repubblica di Francia, a eccezione degli investitori qualificatiinvestisseurs qualifiés) come definito all'articolo 2 e del Regolamento Prospetto. L'Offerta di acquisto non è stata e non sarà presentata per l'autorizzazione ai finanziatori Autorité des marchés financiers.

Italia

Nessuna delle Offerte, del presente annuncio, l'Offerta di acquisto o qualsiasi altro documento o materiale relativo all'Offerta è stato o sarà sottoposto alla procedura di sdoganamento del CONSOB, in conformità con le leggi e i regolamenti italiani applicabili.

L'Offerta viene effettuata nella Repubblica di Italia ("Italia") come offerta esentata ai sensi dell'articolo 101-bis, paragrafo 3-bis del decreto legislativo n. 58 del "24 febbraio 1998Legge sui servizi finanziari" e dell'articolo 35-bis, paragrafo 4, del regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, modificato (il "Regolamento dell'emittente"). L'Offerta viene inoltre effettuata in conformità all'articolo 35-bis, paragrafo 7, del Regolamento dell'emittente.

I Titolari o i beneficiari dei titoli ubicati nella Repubblica di Italia possono offrire i Titoli tramite persone autorizzate (quali società di investimento, banche o intermediari finanziari autorizzati a svolgere tali attività nel Republic di Italia, in conformità con laLegge sui servizi finanziari, Regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018 1, modificato di volta in volta, e con il decreto legislativo n. 385, 1 settembre 1993 come modificato) e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili o coi requisiti imposti da CONSOB o da qualsiasi altra autorità italiana.

Spagna

Nessuna delle Offerte, dell'annuncio o dell'Offerta di acquisto costituisce un'Offerta al pubblico in Spagna di titoli ai sensi del regolamento (UE) + 2017 1129 o di un'offerta di gara in Spagna ai sensi del testo riformulato della Legge spagnola sul mercato dei valori mobiliari approvata dal Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre, e ai sensi del Regio Decreto 1066/2007, del 27 luglio, tutti come modificati, e qualsiasi regolamento emanato ai sensi dello stesso.

Di conseguenza, né l'annuncio né l'Offerta di acquisto sono stati né saranno presentati per approvazione né approvati dalla Commissione spagnola per il mercato mobiliare (Commissione Nacional del Mercado de Valores).

Svizzera

Un'offerta pubblica ai sensi della Legge svizzera sui servizi finanziari ("FinSA") non può essere fatta direttamente o indirettamente in Svizzera per quanto riguarda i Titoli. Pertanto, nessuno di questi annunci, dell'Offerta o di qualsiasi altro materiale di marketing o offerta relativo ai titoli costituisce un prospetto in quanto tale termine è compreso ai sensi dell'articolo 35 FinSA o di un prospetto di quotazione ai sensi delle regole di quotazione del SIX Swiss Exchange. Di conseguenza, le norme di protezione degli investitori altrimenti applicabili agli investitori in Svizzera non si applicano all'Offerta. in caso di dubbio, si raccomanda agli investitori con sede in Svizzera di contattare il proprio consulente legale, finanziario o fiscale per quanto riguarda l'Offerta.

Lussemburgo

I termini e le condizioni relativi al presente annuncio e/o all'Offerta di acquisto non sono stati approvati da e non saranno presentati per l'approvazione all'Autorità per i servizi finanziari del LussemburgoCommission de Surveillance du Secteur Financier) ai fini dell'offerta pubblica nel Granducato di Lussemburgo ("Lussemburgo"). Di conseguenza, l'Offerta non può essere fatta al pubblico in Lussemburgo, direttamente o indirettamente, e nessuno di questi annunci, l'Offerta di acquisto o qualsiasi altro prospetto, forma di applicazione, pubblicità o altro materiale può essere distribuito, o altrimenti reso disponibile o pubblicato in Lussemburgo, tranne in circostanze che non costituiscono un'offerta pubblica di titoli al pubblico, fatte salve le prescrizioni del prospetto informativo, ai sensi della legge lussemburghese del 10 luglio 2005 sui prospetti dei valori mobiliari.

Generale

Il presente annuncio ha esclusivamente scopo informativo e non costituirà un'offerta di acquisto o la sollecitazione di un'offerta di vendita di Titoli in qualsiasi circostanza in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale. L'Offerta viene fatta solo in conformità con l'Offerta di acquisto e solo in giurisdizioni consentite dalla legge applicabile. Consultare l'Offerta di acquisto per alcune informazioni importanti sulle restrizioni di offerta applicabili all'Offerta.

TALE ANNUNCIO RIGUARDA LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI QUALIFICATE O CLASSIFICATE COME INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO SUGLI ABUSI DI MERCATO (UE) 596/2014, COME MODIFICATO (E ANCHE IN QUANTO PARTE DEL DIRITTO INTERNO DEL REGNO UNITO AI SENSI DELLA LEGGE SULL'UNIONE EUROPEA (RITIRO) DEL 2018, MODIFICATA) ("MAR").

