InFocus lancia una strategia di iniziative digitali con Mythos Group per investire in Blockchain, AI e Bitcoin

SYDNEY, 2 settembre 2025/PRNewswire/ -- InFocus Group Holdings Limited (ASX: IFG) (InFocus), un'azienda di analisi dei dati e soluzioni software, ha presentato InFocus Digital Ventures, una nuova unità dedicata a blockchain, asset digitali, intelligenza artificiale e tecnologie di frontiera, supportata da un finanziamento di 10 milioni di dollari australiani da parte del colosso degli asset digitali dell'Asia-Pacifico Mythos Group.

"InFocus Digital Ventures è il luogo in cui la nostra piattaforma esistente di prodotti e servizi incontra il futuro delle risorse digitali", ha dichiarato Ken Tovich, CEO di InFocus. "Con Mythos come partner di lungo termine, ora disponiamo del capitale, delle competenze e della struttura per lanciare iniziative in ambito blockchain, intelligenza artificiale e Bitcoin, e lo stiamo facendo con l'obiettivo di aumentare i ricavi e allinearci strategicamente fin dall'inizio".

Entro la fine di questa settimana, InFocus riceverà una prima tranche di 2,5 milioni di dollari australiani nell'ambito della linea di credito. Tali somme saranno immediatamente investite nel Monochrome Bitcoin ETF (CBOE: IBTC), che offre a InFocus un'esposizione indiretta di livello istituzionale a Bitcoin, mantenendo al contempo la possibilità di realizzare l'investimento in contanti o Bitcoin quando si presentano opportunità strategiche.

L'emissione completa delle obbligazioni convertibili da 10 milioni di dollari australiani resta soggetta all'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Mythos e altri investitori sono soggetti a vincoli di blocco a lungo termine, fino a 360 giorni, su tutte le azioni emesse, una struttura specificamente progettata per rafforzare l'allineamento a lungo termine tra Mythos e InFocus.

InFocus Digital Ventures fungerà da trampolino di lancio per progetti che combinano le comprovate capacità di InFocus in materia di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e sviluppo software, con l'obiettivo di diventare un fornitore leader di servizi basati su blockchain.

Contatto per ulteriori informazioni:

InFocus Group Holdings Limitede: IFG@reignadvisory.com p: +61 2 9174 5388

Informazioni su InFocus Group Holdings Limited

InFocus Group Holdings Limited (IFG) è un'azienda di soluzioni software e di data intelligence con comprovata esperienza nell'analisi dei dati e nello sviluppo di software e piattaforme. IFG vanta competenze su scala aziendale in ambito di analisi dei dati, business intelligence, sviluppo di software e piattaforme, sicurezza informatica, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, nonché potenziamento dei team.

Informazioni su Mythos Group

Mythos Group è una holding di asset digitali multi-strategia con una forte presenza nella regione Asia-Pacifico. L'azienda investe nell'intero ecosistema delle risorse digitali, supportando startup di criptovalute in fase iniziale e partecipando direttamente a strategie di tesoreria aziendale supportate da Bitcoin, transazioni PIPE e piattaforme di criptovalute regolamentate.

Collaborando con partner che hanno una profonda conoscenza delle dinamiche del mercato locale, Mythos punta a promuovere l'adozione della blockchain agevolando il flusso di capitali marginali dai mercati tradizionali allo spazio delle risorse digitali.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.