Iniziano le promozioni del Black Friday di EcoFlow: grandi risparmi su soluzioni energetiche di alta qualità

MILANO, Italia, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, leader nell'offerta di soluzioni energetiche e lifestyle eco-friendly, inaugura oggi il Black Friday, offrendo un risparmio fino a 1100 euro sulle soluzioni energetiche di punta del settore, tra cui centrali elettriche portatili, pannelli solari e altro ancora.

Gli utenti possono accedere alle offerte Black Friday di EcoFlow attraverso il sito web di EcoFlow o Amazon. Grazie alle tecnologie di EcoFlow, tra cui la batteria LFP ad alta tecnologia per sistemi elettrici, il sistema di gestione della batteria EcoFlow e le tecnologie X-Boost e X-Stream, i clienti hanno la garanzia di soluzioni energetiche sicure, affidabili, potenti e intelligenti a prezzi tra i più competitivi dell'anno:

RIVER 2 & RIVER 2 ProCon un peso di soli 3,5 kg e una capacità di 256Wh, RIVER 2 è il compagno perfetto per le attività all'aperto. Grazie alla tecnologia X-Stream brevettata da EcoFlow, RIVER 2 può essere ricaricato da 0 a 100% in 60 minuti, consentendo agli utenti di essere sempre pronti per qualsiasi escursione anche non programmata. Inoltre, grazie alle celle della batteria LFP, RIVER 2 offre una durata di 10 anni con 3.000 cicli. Il RIVER 2, il cui prezzo iniziale era di 299 euro, è ora disponibile a soli 249 euro. Per gli utenti che apprezzano la portabilità ma che hanno bisogno di maggiore energia, è disponibile anche l'alternativa RIVER 2 Pro a soli 679 euro, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo originale.

DELTA 2Un altro importante sconto durante il Black Friday per il DELTA 2 che scende dai 1.049€ iniziali fino a 899€. Delta 2 non è solo una batteria, assicura l'alimentazione nel tuo ambiente domestico, offre energia immagazzinata trasportabile ovunque ed è in grado di alimentare praticamente qualsiasi cosa. Il tutto in un design portatile e pratico. Ideale come energia di riserva della rete domestica, per camper, tende o quando sei in viaggio.DELTA 2 consente di immagazzinare 1 kWh. Vale a dire, una tonnellata di energia per alimentare i tuoi dispositivi indispensabili. A differenza delle batterie più piccole, è in grado di alimentare frigoriferi, telefoni e persino piastre elettriche per periodi prolungati.

Pannello solare portatile bifacciale da 220WCon un design bifacciale due in uno, il pannello solare portatile da 220W di EcoFlow può catturare fino al 25% in più di energia solare. Abbinato alle stazioni elettriche portatili di EcoFlow, gli utenti possono generare energia sostenibile sia all'aperto che a casa. Al prezzo originario di 499 euro, il pannello solare portatile bifacciale da 220W è ora ridotto a soli 429 euro.

Oltre ai prodotti citati, DELTA Max 1600, Dual Fuel Smart Generator, 160W Portable Solar Panel e altri ancora sono disponibili a prezzi scontati durante il Black Friday Sale. I clienti possono trovare le informazioni complete sulle vendite sul sito web di EcoFlow.

Informazioni su EcoFlowEcoFlow è un'azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili con la vision di fornire energia a un nuovo mondo. Sin dalla sua fondazione nel 2017, EcoFlow si pone l'obiettivo di diventare un compagno affidabile e fidato in fatto di energia per persone e famiglie in tutto il mondo, offrendo soluzioni accessibili e rinnovabili dedicate alla casa, all'outdoor e agli spazi mobili. Oggi, EcoFlow ha sedi negli Stati Uniti, in Germania e in Giappone, con oltre 2 milioni di utenti in oltre 100 mercati in ogni parte del mondo.

