Insieme per un futuro urbano basato sull'IA: Dahua Technology presenta soluzioni pratiche AIoT allo SCEWC 2026

BARCELLONA, Spagna, 6 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fornitore leader mondiale di soluzioni e servizi AIoT incentrati sui video, ha presentato le sue ultime soluzioni per le città intelligenti allo Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2026, che si è tenuto dal 3 al 5 novembre a Barcellona. All'insegna del tema "Insieme per un futuro urbano basato sull'IA", Dahua ha presentato applicazioni pratiche AIoT per città più sicure, più efficienti e più sostenibili.

Le soluzioni Urban Safety di Dahua collegano telecamere e altri dispositivi IoT con analisi basate sull'IA per identificare i rischi e coordinare la risposta alle emergenze. Un'applicazione combina il riconoscimento intelligente, la ricerca di testo e immagini e il tracciamento del percorso con i flussi di lavoro di diffusione e sicurezza collegati per facilitare le ricerche di persone scomparse.

Per Smart Traffic, Dahua ha presentato tecnologie per il monitoraggio del traffico, l'ottimizzazione del segnale, l'applicazione e il rilevamento degli incidenti. A Campeche, in Messico, l'azienda ha ottimizzato 34 intersezioni e ha introdotto sette onde verdi. Il progetto ha registrato 23 miglioramenti, un aumento del 20% del volume del traffico e una riduzione del 15% del tempo di attesa.

Le soluzioni Smart Mobility di Dahua migliorano la sicurezza e l'efficienza dei trasporti pubblici attraverso il monitoraggio dei veicoli, gli avvisi di sicurezza e le informazioni integrate. Nel caso degli autobus, il monitoraggio del conducente rileva comportamenti rischiosi, mentre il video in tempo reale, il tracciamento GPS e il conteggio dei passeggeri supportano la sorveglianza della sicurezza, la gestione della flotta e la verifica delle tariffe.

Le tecnologie di City Governance di Dahua utilizzano l'analisi dell'IA e l'elaborazione delle informazioni multimodale per rilevare vendite illegali in strada, rifiuti lasciati in aree pubbliche, tombini stradali mancanti, inondazioni stradali, corsie antincendio bloccate, fumo e incendio. La ricerca in lingua naturale e gli avvisi automatici aiutano il personale a identificare i problemi e a coordinare le risposte.

Dahua ha anche presentato le sue soluzioni Eco-Environment per la protezione delle risorse naturali e la gestione ambientale. Le telecamere termiche montate in punti sopraelevati forniscono una copertura a 360 gradi e rilevano potenziali punti di incendio fino a 10 chilometri di distanza, lavorando a fianco di monitoraggio a terra e droni per supportare il rilevamento degli incendi e la risposta alle emergenze. Per il monitoraggio dell'acqua, un dispositivo basato su radar abbinato a una telecamera PTZ traccia i livelli dell'acqua in tempo reale e invia avvisi quando le letture superano le soglie prestabilite.

Oltre alla mostra, John Li, direttore generale del Global Government Business Department di Dahua Technology, si è unito alla tavola rotonda di alto livello "IA agentica: sistemi che agiscono". Ha evidenziato come l'IA incorporata nelle telecamere e nei sensori consente una gestione proattiva della città, dalle ricerche basate sull'IA agli agenti IA che identificano i problemi urbani e ne tracciano la risoluzione. Ha anche sottolineato l'importanza della privacy, della trasparenza e della responsabilità nel garantire che l'IA fornisca valore pubblico.

In un discorso sulla soluzione intitolato "Costruire città intelligenti resilienti, inclusive e sostenibili con AIoT", Max Huang, direttore di Global Government Projects di Dahua Technology, ha spiegato come l'intelligenza di punta e i dati strutturati di alta qualità forniscano una base per l'implementazione di grandi modelli di IA in scenari di città intelligenti nel mondo reale.

"Dopo tutto, i dispositivi di rilevamento IoT sono gli 'occhi e le mani' dell'IA. L'IA futura non solo elaborerà le informazioni nel mondo digitale. Andrà più a fondo nel mondo fisico e ci aiuterà davvero a gestire le città affinché siano più sicure, più efficienti e più vivibili", ha dichiarato Li.

Guardando al futuro, Dahua continuerà a lavorare con clienti e partner per far progredire le soluzioni per le città intelligenti e sostenere la trasformazione digitale in corso delle città.

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