intelamp stabilisce il record mondiale Guinness per la più grande esposizione di LED alimentati a energia solare

DUNHUANG, Cina, 11 settembre 2025 /PRNewswire/ -- intelamp, un innovatore globale nello sviluppo di soluzioni di illuminazione solare per esterni, ha stabilito un nuovo record mondiale Guinness per la più grande esposizione di LED alimentati a energia solare. Il 28 agosto una serie abbagliante di 36.862 luci solari intelamp ha illuminato le iconiche dune del monte Mingsha a Dunhuang, formando uno straordinario schema luminoso in stile "Via della seta".

Questa spettacolare esibizione ha superato il precedente record di 24.765 luci stabilito in Giappone e ha attirato una folla di oltre 40.000 visitatori. Oltre all'impatto visivo mozzafiato, l'evento ha evidenziato il vasto potenziale delle energie rinnovabili e ha ribadito la missione di intelamp: fornire soluzioni di illuminazione sostenibili in tutto il mondo.

"Per noi questo record è più di un semplice numero. Rappresenta la nostra visione – portare luce, calore e amicizia alle comunità di tutto il mondo", spiega Master Tang, scienziato capo intelamp. "Come azienda con sede a Shenzhen, siamo orgogliosi di dimostrare come l'innovazione solare possa ispirare sia lo sviluppo sostenibile che il legame culturale".

Per otto anni consecutivi intelamp ha promosso la conoscenza dell'energia solare attraverso programmi globali nelle scuole e nelle comunità. L'azienda ha inoltre collaborato con ONG internazionali, donando decine di migliaia di lampade solari per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza delle energie rinnovabili. Inoltre intelamp sostiene iniziative culturali e sportive, tra cui la sponsorizzazione di una squadra internazionale di rugby a Shenzhen per promuovere l'amicizia interculturale.

La Cina produce oltre il 90% delle luci solari del mondo e intelamp si distingue per le elevate prestazioni, la durevolezza e la lunga durata dei suoi prodotti. Ampiamente riconosciuto su Amazon e attraverso il sito web ufficiale (www.intelamp.com), il marchio continua ad espandersi costantemente nei mercati globali.

Informazioni su intelamp

intelamp è una delle principali imprese nel settore dell'illuminazione solare con sede a Shenzhen, in Cina. Impegnata nell'innovazione, nello sviluppo di prodotti durevoli e nella responsabilità ambientale, intelamp progetta soluzioni all'avanguardia per l'illuminazione solare di esterni. Con la missione di diffondere luce e amicizia in tutto il mondo, intelamp è costantemente riconosciuta come un marchio affidabile nel campo della tecnologia solare.

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/105300-largest-display-of-solar-powered-leds

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2769564/The_Silk_Road_at_Dunhuang_China.jpg

