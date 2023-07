INTERTEK ASSEGNA IL PRIMO CERTIFICATO MONDIALE DI RESISTENZA AL FREDDO HP ALLA POMPA DI CALORE DI MIDEA

CANTON, Cina, 5 luglio 2023 /PRNewswire/ -- Intertek ha recentemente partecipato alla conferenza stampa globale tenuta da Midea per la sua ultima pompa di calore a Budapest, in Ungheria, e ha assegnato a Midea il primo certificato mondiale di resistenza al freddo HP per questo prodotto innovativo.

Il marchio di qualità certificato di resistenza al freddo HP è un certificato rilasciato da Intertek ai produttori per sottolineare le prestazioni superiori della pompa di calore che opera a temperature ultra-basse. Questo certificato si rivolge alle regioni fredde dell'Europa e del Nord America. È la prima volta che Intertek applica il suo test di resistenza al freddo alle pompe di calore e assegna il suo primo marchio di qualità mondiale certificato per la resistenza al freddo in questo settore. Il certificato può servire ai produttori come testimonianza convincente per dimostrare le prestazioni eccezionali dei loro prodotti attraverso vari indicatori (come le prestazioni di riscaldamento e di resistenza al gelo).

Come garantire il normale funzionamento e mantenere buone prestazioni di riscaldamento delle pompe di calore in regioni estremamente fredde è sempre un problema per molti esperti. Intertek ha condotto esplorazioni e ricerche approfondite, ha seguito lo sviluppo di servizi correlati e ha sviluppato un programma di test scientifico e affidabile per quantificare le prestazioni dei sistemi a pompa di calore in condizioni climatiche e di temperatura estreme.

Le unità di riscaldamento a pompa di calore Nature di Midea hanno migliorato notevolmente le prestazioni di riscaldamento in condizioni di freddo grazie a un'efficiente tecnologia di trasferimento del calore e a design avanzati, come le grandi pale eoliche silenziose, il sistema di condotti dell'aria ottimizzato a bassa resistenza, il compressore a conversione di frequenza CC ultra-largo di grande capacità di cilindrata e gli efficienti scambiatori di calore esterni. Secondo i test e le verifiche di Intertek, la capacità di riscaldamento delle unità di riscaldamento a pompa di calore Nature di Midea a "-22°C" non è inferiore all'80% della capacità di riscaldamento a "-10°C". I risultati finali del test dimostrano che la pompa di calore naturale di Midea può ridurre l'impatto della temperatura ultrabassa sul sistema operativo e garantire un funzionamento stabile, rendendo gli utenti più confortevoli nella vita quotidiana.

Il signore Klaus Jürgen Herrmann, Capo Responsabile della Certificazione di Intertek Electrical China, si è congratulato con Midea in occasione della cerimonia di premiazione tenutasi a Budapest il 4 luglio 2023. Ha dichiarato: "Questo è il primo progetto di test e certificazione delle prestazioni della pompa di calore tra Intertek e Midea, nonché il primo HP Cold-resistant Certified Tick Mark di Intertek al mondo, che è di grande importanza per la cooperazione tra Intertek e Midea. Il premio non è solo una solida prova dell'eccellente capacità di Midea in linea con i requisiti internazionali, ma sottolinea anche Intertek come fornitore leader di servizi nel campo del test, della verifica e della certificazione della pompa di calore. Nei prossimi anni, Intertek, sulla base delle sue affidabili conoscenze professionali e della sua esperienza di servizio a livello mondiale nel campo delle apparecchiature HVAC e di refrigerazione, collaborerà più strettamente con Midea per resistere alla tendenza dell'innovazione scientifica e tecnologica, integrando i vantaggi in termini di tecnologia, risorse e altri campi.

Informazioni su Midea Building Technology (in breve Midea MBT)

Fondata nel 1999, Midea Building Technology Division del Gruppo Midea è un fornitore totale di soluzioni per l'edilizia, l'integrazione di ricerca e sviluppo, la produzione, le vendite, la progettazione e l'installazione ingegneristica e il servizio post-vendita, che copre il sistema HVAC, il settore degli ascensori, l'intelligenza edile e la gestione energetica.

INFORMAZONI SU INTERTEK

Intertek è leader del settore in 1.000 sedi in oltre 100 Paesi. Intertek offre una competenza totale in materia di garanzia della qualità 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana con i nostri processi premiati nel settore e la cultura incentrata sul cliente.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2147192/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2142908/HP_Cold_resistance_Intertek_TICK_MARK.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/intertek-assegna-il-primo-certificato-mondiale-di-resistenza-al-freddo-hp-alla-pompa-di-calore-di-midea-301870092.html