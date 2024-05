IONETIC potenzia i piani britannici per le batterie con una collaborazione globale con Rockwell Automation

La partnership aiuterà la startup britannica ad avviare la produzione di batterie EV personalizzate per OEM automotive di piccole e medie dimensioni

BRUXELLES, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi una nuova collaborazione globale pluriennale con IONETIC, una startup britannica impegnata a rendere accessibili le batterie per veicoli elettrici a case automobilistiche di piccole e medie dimensioni.

Il costo di sviluppo delle batterie EV per la progettazione di nuovi veicoli elettrici è proibitivo per tutte le case automobilistiche, tranne che per quelle con i volumi di produzione più elevati. Ciò rischia di escludere dal mercato futuro molti OEM di successo e di lunga data. IONETIC dispone della tecnologia e della visione per cambiare questa situazione e offrire a molti marchi innovativi la capacità di essere competitivi, oggi come in futuro.

Con la sua esclusiva piattaforma di progettazione e la sua tecnologia delle batterie, IONETIC sta realizzando un one-stop-shop per progettazione, collaudo e produzione di battery pack. Collaborando con IONETIC, le startup OEM di veicoli elettrici possono ridurre significativamente i costi di sviluppo delle batterie per veicoli elettrici. E, ora, con Rockwell Automation, l'azienda può contare su un partner digitale e di automazione di livello mondiale.

Dalla progettazione della fabbrica all'ottimizzazione dei flussi di lavoro di produzione, Rockwell Automation collaborerà con IONETIC e con i suoi partner per avviare la produzione il più rapidamente possibile. IONETIC utilizzerà hardware di automazione e sistemi di controllo integrati, leader di settore, di Rockwell Automation, nonché software come Emulate3D™ per creare digital twin completi dei suoi stabilimenti di produzione e delle soluzioni MES (Manufacturing Execution System). L'utilizzo della simulazione e della modellazione consente inoltre a IONETIC di generare i requisiti dettagliati di un impianto di produzione flessibile e modulare.

"Rockwell Automation è entusiasta di questa collaborazione con IONETIC", ha affermato Asa Arvidsson, regional vice president, north region, di Rockwell Automation. "Siamo certi che la tecnologia esclusiva e l'approccio dell'azienda alla progettazione dei battery pack renderanno il mercato dei veicoli elettrici accessibile a una gamma più ampia di case automobilistiche, aiutando il Regno Unito e l'Europa a raggiungere gli obiettivi climatici e industriali. Siamo entusiasti di supportare IONETIC con la nostra suite esclusiva di automazione e tecnologie digitali".

"Questa nuova collaborazione con Rockwell Automation ci mette a disposizione le competenze di produzione e automazione di cui abbiamo bisogno per essere operativi e quindi crescere rapidamente", ha dichiarato Stephen Large, chief manufacturing officer di IONETIC. "Siamo entusiasti di collaborare con un leader mondiale nelle tecnologie di produzione per creare digital twin delle nostre strutture e utilizzare decenni di esperienza per far crescere IONETIC".

James Eaton, CEO e co-fondatore di IONETIC, ha dichiarato: "Consideriamo Rockwell Automation un partner a lungo termine e prevediamo che in futuro il nostro rapporto ci consentirà un'evoluzione ed espansione a lungo termine, visto che il mercato delle batterie EV crescerà esponenzialmente nel prossimo decennio e oltre".

Informazioni su Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è leader mondiale nei settori dell'automazione industriale e della trasformazione digitale. Connettiamo l'immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali, visitare www.rockwellautomation.com.

