ITU e Huawei pubblicano congiuntamente il white paper sulle batterie al litio per i centri di telecomunicazioni

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2025 /PRNewswire/ -- All'MWC 2025 si è tenuto l'Huawei Global Digital Power Summit sul tema "AI Powering a Greener ICT". Operatori, aziende di prestigio e leader del settore nonché esperti del settore provenienti da tutto il mondo hanno partecipato all'evento per condividere i loro punti di vista all'avanguardia e approfondimenti molto interessanti, esplorando nuove opportunità di sviluppo nell'era dell'All Intelligence.

Nel corso dell'evento Charles Yang, Vicepresidente senior presso Huawei e Presidente marketing, vendite e servizi globali presso Huawei Digital Power, ha sottolineato che negli ultimi anni il mondo ha ottenuto risultati significativi nella riduzione delle emissioni di carbonio, ma la crisi climatica rimane una sfida importante per l'umanità. Le emissioni totali di carbonio del settore delle telecomunicazioni ammontano a circa 600 milioni di tonnellate, pari al 2% del totale mondiale. Nel percorso verso la neutralità carbonica, gli operatori delle telecomunicazioni si trovano ad affrontare tre grandi sfide: aumento delle emissioni, elevato consumo di energia e aumento dei costi energetici. Huawei Digital Power integra tecnologie elettroniche digitali e di potenza per fornire soluzioni a basse emissioni di carbonio adatte a tutti gli scenari, aiutandoli a trasformarsi da consumatori di energia a produttori e facilitatori di energia.

Secondo Charles Yang, diversi operatori tradizionali in tutto il mondo hanno non solo risparmiato energia e ridotto le emissioni di carbonio, ma hanno anche contenuto i costi operativi dell'energia grazie all'aiuto di Huawei. Hanno inoltre partecipato al mercato dell'energia elettrica attraverso centrali elettriche virtuali (VPP) per ottenere vantaggi aggiuntivi e individuare la "seconda curva" di crescita aziendale. In Pakistan, Huawei ha fornito una soluzione con sistema di accumulo di energia (ESS) e impianto fotovoltaico per aiutare i clienti a sostituire i gruppi elettrogeni con sistemi di alimentazione fotovoltaica, riducendo il consumo di carburante per sito del 96%. Si prevede che la trasformazione ecologica di 1000 centri ridurrà i costi operativi dell'energia del 38%. Nella Repubblica Ceca, Huawei aiuta gli operatori a estendere i tempi di backup e ad aumentare i ricavi partecipando al mercato dell'energia elettrica basato sullo stesso ESS. In Finlandia, Huawei ha aiutato un operatore di telecomunicazioni ad aggregare gli ESS presso centri di telecomunicazioni e in scenari residenziali, commerciali e industriali per partecipare ai servizi di risposta in frequenza nel mercato dell'energia elettrica, incrementando significativamente i ricavi. Nella Mongolia Interna, in Cina, Huawei ha proposto la sua soluzione di disaccoppiamento dei sottosistemi per aggiornare un centro dati IA, aiutando il cliente a implementare rapidamente servizi basati su modelli linguistici di grandi dimensioni.

Secondo Charles Yang, Huawei Digital Power ha aiutato i clienti del settore ICT a generare 2,28 miliardi di kWh di energia green e a risparmiare 81,6 miliardi di kWh di energia elettrica, il che equivale a una riduzione delle emissioni di carbonio di 39,86 milioni di tonnellate e a piantare 54,46 milioni di alberi.

In occasione del vertice, l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e Huawei hanno pubblicato congiuntamente un white paper sulle batterie al litio per i centri di telecomunicazioni*, il primo del suo genere al mondo. Il white paper promuove l'uso di "batterie al litio di alta qualità", richiede che le batterie offrano parametri prestazionali eccellenti e sottolinea l'importanza della costruzione di un sistema di sicurezza completo. Inoltre analizza i problemi di sicurezza delle batterie al litio nei centri di telecomunicazioni, condivide i risultati delle ricerche più recenti a livello mondiale e le best practice in materia di sicurezza delle batterie al litio e fornisce linee guida per promuovere l'applicazione sicura, affidabile ed efficiente delle batterie al litio nel settore delle comunicazioni.

Reyna úbeda, ingegnere dell'ITU-T SG5: Environment, EMF, Climate Action and Circular Economy, ha affermato che il settore della normazione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni sta sviluppando standard per consentire l'efficienza ambientale nel settore ICT. Le batterie al litio sicure e di alta qualità sono importanti per consentire un accumulo e un utilizzo più efficienti dell'energia nei centri di telecomunicazioni, riducendo così l'impatto ambientale complessivo delle operazioni ICT.

È stato inoltre pubblicato un white paper sulla sicurezza delle applicazioni delle batterie agli ioni di litio nei data center, per promuovere l'impiego di tali batterie in questo settore.

Si sta rapidamente avvicinando una nuova era di All Intelligence, con applicazioni di IA e numerosi scenari intelligenti che presentano nuove opportunità e sfide nel consumo energetico, creando al contempo grandi prospettive di sviluppo per il settore ICT globale. Huawei Digital Power investirà costantemente nell'innovazione e collaborerà con partner globali che condividono gli stessi principi per creare nuovo valore aziendale e costruire un futuro migliore e più green.

* Scaricare il white paper da qui: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/2025-2028/05/Documents/Reports/2025-03-WhitePaper-LithiumBatteries-TelecomSites.pdf

