JACKERY, IL GIGANTE DELL'ENERGIA PORTATILE, ENTUSIASMA I SUOI ESTIMATORI CON L'ANNUNCIO DI OFFERTE ECCEZIONALI PER IL BLACK FRIDAY

MILANO, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Jackery, il maggior esperto mondiale di soluzioni energetiche portatili ed eco-compatibili, dà il via alla kermesse del Black Friday di quest'anno con selezionati generatori solari e stazioni di ricarica scontati fino al 50% a partire da venerdì 17 novembre 2023.

Due delle offerte più convenienti per il Black Friday includono Explorer 1000, nella configurazione con capacità di 1002Wh, a metà prezzo: a soli €749 (RRP €1249) se acquistato direttamente dallo shop di Jackery su Amazon. È in offerta al 40% di sconto anche la versione di base dello stesso modello, Explorer 500, acquistabile a soli €399 (RRP €659.99) sia su Amazon che direttamente da Jackery.

Offerte per il Black Friday acquistabili direttamente da Jackery

Con numerose offerte per il Black Friday che riguardano tutto il portafoglio di potenti stazioni di ricarica di Jackery, sono fortemente scontati anche i pacchetti completi di generatori solari. Il generatore solare 1000 Pro , abbinato alla stazione di ricarica e al pannello solare SolarSaga 200W, fornisce energia durante gli spostamenti a soli €1299 (RRP €1899 ), scontato del 32%, mentre Explorer 1000 Pro è disponibile a €1013 (RRP €1299), scontato del 22%.

Il colosso delle stazioni di ricarica, Explorer 3000 Pro, è in offerta al prezzo di £2804(RRP €3299), pari a un ribasso del 15%. Offre una capacità di 3024Wh a 3000 watt di alimentazione continua, 8 connessioni per l'allacciamento elettrico e la ricarica CA rapida in appena due ore.

Le offerte di Jackery per il Black Friday su Amazon sono valide fino al 27 novembre 2023, ma l'azienda offre un'ulteriore promozione della durata di un giorno per gli acquisti effettuati direttamente presso lo shop online di Jackery IT fino al 28 novembre 2023. Jackery offre inoltre una garanzia di 30 giorni per il miglior prezzo* a tutti i clienti diretti del suo sito web, una garanzia di cinque anni sulla serie Pro scontata e tante altre sorprese, come un pacchetto di buoni del valore massimo di €200 utilizzabili per l'acquisto di accessori per tutto il periodo del Black Friday.

