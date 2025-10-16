James Chen di Huawei: Triplo balzo verso l'UBB basata sull'IA per promuovere la crescita di nuove attività

PARIGI, 16 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- All'11° Ultra-Broadband Forum (UBBF) 2025, James Chen, Presidente della divisione Carrier di Huawei, ha condiviso una serie di nuove best practice sviluppate dall'azienda con gli operatori che stimolano la crescita con la banda ultralarga (UBB) basata sull'intelligenza artificiale. Nel suo discorso principale, "Triple Leaps to AI UBB: Inspiring New Business Growth", Chen ha affermato che gli operatori hanno compiuto passi da gigante in termini di profondità, ampiezza e altezza per creare una nuova crescita nell'era dell'UBB basata sull'IA.

"Le innovazioni all'avanguardia portano a grandi successi di business", ha dichiarato. "Gli operatori possono cogliere questa importante opportunità per innescare una nuova crescita, rafforzando le funzionalità di garanzia dell'esperienza, ampliando i confini aziendali per includere servizi digitali e intelligenti e competendo a livelli più alti grazie all'accelerazione dell'intelligenza di rete". Sulla base delle pratiche degli operatori nei diversi settori, Chen ha illustrato i grandi passi avanti in tre dimensioni dell'innovazione: profondità, larghezza e altezza.

Un balzo in avanti in termini di profondità: Guidare un cambiamento di paradigma dalla monetizzazione basata sulla larghezza di banda a quella basata sull'esperienza

Gli operatori combinano le funzionalità dell'intelligenza artificiale con le reti per rilevare con precisione dove sono necessari miglioramenti dell'esperienza applicativa e garantire in modo proattivo l'esperienza con applicazioni chiave come il cloud gaming basato sull'intelligenza artificiale e lo streaming live 4K, consentendo un balzo in avanti dalla monetizzazione dell'esperienza a livello di utente a quella a livello di applicazione.

Un esempio di come questo nuovo modello di monetizzazione aiuti gli operatori è quello di un importante operatore thailandese che ha utilizzato la soluzione AI WAN di Huawei per sviluppare nuove funzionalità di garanzia dell'esperienza a livello di applicazione. Ciò ha consentito agli utenti di godere di un'esperienza di gioco più fluida, mentre l'operatore ha aumentato drasticamente il ricavo medio per utente (ARPU).

Un balzo in avanti in termini di ampiezza: Ampliare i confini aziendali per includere servizi di intelligenza digitale e di elaborazione dati

Un balzo in avanti in termini di altezza: Trasformazione della O&M di rete da operazioni guidate dagli ordini di lavoro a operazioni intelligenti

Gli operatori possono promuovere l'autonomia di rete di livello 4 affinché le reti più intelligenti passino da operazioni basate su ordini di lavoro a operazioni intelligenti.

Ad esempio, Huawei ha collaborato con MasOrange in Spagna per realizzare la prima rete IP autonoma di livello 4 in Europa. Grazie a iMaster NCE, l'operatore è riuscito a ridurre il tempo medio di riparazione (MTTR), il che a sua volta contribuisce ad aumentare la soddisfazione dell'utente.

Chen ha concluso il suo discorso affermando che l'UBB basata sull'IA è appena agli inizi e che Huawei è entusiasta di collaborare con gli operatori e i partner del settore per portare avanti un'innovazione continua. L'azienda si propone di aiutare gli operatori ad avere successo nell'era dell'intelligenza artificiale attraverso la monetizzazione dell'esperienza, una seconda curva di crescita e la riduzione delle spese operative.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2795748/James_Chen_President_Huawei_Carrier_Business_delivering_a_keynote_speech.jpg

