J.Crew annuncia la prima partnership pluriennale del suo genere con U.S. Ski & Snowboard

J.Crew è ora il partner ufficiale per l'abbigliamento lifestyle di U.S. Ski & Snowboard, collaborando a collezioni di prodotti esclusivi, campagne con atleti americani d'élite e iniziative a supporto della più ampia comunità sciistica

NEW YORK, 21 marzo 2025 /PRNewswire/ -- J.Crew e U.S. Ski & Snowboard annunciano la sigla di una partnership triennale che segna un traguardo importante, rendendo J.Crew il partner ufficiale dell'organizzazione per l'abbigliamento lifestyle. Questa collaborazione, unica nel suo genere, unisce il ricco legame sartoriale di J.Crew con lo stile di vita après-ski alla missione di U.S. Ski & Snowboard di valorizzare i propri atleti, ispirare la nazione e puntare all'eccellenza sulla scena mondiale. U.S. Ski & Snowboard è l'organismo nazionale di governo olimpico e paralimpico senza scopo di lucro per lo sci e lo snowboard, responsabile dell'attività di 10 squadre nazionali.

Questa partnership è la più duratura di J.Crew fino ad oggi e mette in risalto il legame tra sport e tempo libero, un tema che attraversa i decenni di storia del marchio nella narrazione di uno stile di vita. J.Crew sarà presente in una vasta gamma di sport promossi da U.S. Ski & Snowboard – sci alpino, sci di fondo, freeski, snowboard, paraalpinismo, parasnowboard e altri ancora.

"J.Crew ha un legame di lunga data con la cultura alpina e guardiamo con fiducia all'opportunità di proseguire su questa tradizione attraverso la nostra partnership con U.S. Ski & Snowboard", commenta Libby Wadle, CEO di J.Crew Group. "Mentre continua a crescere negli Stati Uniti la popolarità degli sport competitivi sulla neve, siamo orgogliosi di celebrare e condividere le storie stimolanti dei suoi atleti, sia in montagna che fuori, mentre si preparano per le Olimpiadi del prossimo anno. Questa partnership segna un nuovo entusiasmante capitolo per J.Crew e siamo pronti a dargli vita".

Le collezioni di prodotti presenteranno le categorie distintive di J.Crew, rivisitate in chiave sciistica ambiziosa. Ispirate ai loghi vintage degli sci e agli stemmi olimpici d'archivio, queste esclusive collezioni invernali consisteranno di maglioni, abbigliamento da casa e accessori per la stagione fredda per donne, uomini e bambini.

"Questo segna un'entusiasmante espansione nel settore della moda e dello stile per U.S. Ski & Snowboard. "Siamo molto lieti di collaborare con J.Crew, un iconico marchio americano che incarna stile e avventura senza tempo", aggiunge Sophie Goldschmidt, Presidente e Ceo di U.S. Ski & Snowboard. "Questa collaborazione celebra lo spirito di U.S. Ski & Snowboard, fondendo lo stile di vita sportivo e la moda in un modo che ispirerà sia gli atleti che i tifosi".

"L'opportunità di collaborare con U.S. Ski & Snowboard rappresenta un traguardo importante per J.Crew, che dimostra la nostra forza e il nostro impegno nel costruire una presenza duratura nello sport", conclude Kevin Ulrich, Presidente del Consiglio di amministrazione di J.Crew Group. "Questa collaborazione rafforza il nostro legame con una comunità che condivide la nostra passione per lo stile e la narrazione, consolidando al contempo i nostri legami con lo sport e la vita all'aria aperta".

J.Crew darà il via alla partnership con U.S. Ski & Snowboard il 25 marzo alle finali di Stifel Sun Valley a Sun Valley, nell'Idaho, presentando le sue prime esperienze sul campo per celebrare la comunità sciistica e la partnership.

Informazioni su J.Crew GroupJ.Crew Group è un retailer omnicanale riconosciuto a livello internazionale e una famiglia di marchi americani storici: J.Crew, J.Crew Factory e Madewell. Famoso per aver creato marchi iconici e amati, J.Crew Group è la destinazione ideale per uno stile personale senza tempo, classico e di alta qualità. Al 1° marzo 2025 J.Crew Group gestisce 110 negozi al dettaglio J.Crew, 154 negozi Madewell e 328 negozi J.Crew Factory negli Stati Uniti e mantiene una solida presenza e-commerce. Per maggiori informazioni visitare jcrew.com, jcrewfactory.com e madewell.com.

Informazioni su U.S Ski and SnowboardU.S. Ski & Snowboard è l'organismo nazionale di governo olimpico e paralimpico degli sport di sci e snowboard negli Stati Uniti, con sede a Park City, nello Utah. Fondata nel 1905, l'organizzazione oggi rappresenta circa 250 sciatori e snowboarder d'élite che competono in 10 squadre: sci alpino, sci di fondo, freestyle moguls, freestyle aerials, snowboard, freeski, combinata nordica, salto con gli sci, paraalpino e parasnowboard. Oltre alle squadre d'élite, U.S. Ski & Snowboard offre leadership e indicazioni anche a decine di migliaia di giovani sciatori e snowboarder negli Stati Uniti, incoraggiandoli e appoggiandoli nel raggiungimento dell'eccellenza. Sostenendo le squadre nazionali, i club, gli allenatori, i genitori, i dirigenti, i volontari e i tifosi, U.S. Ski & Snowboard si impegna per il progresso dei suoi sport, il successo degli atleti e il valore della squadra. Per maggiori informazioni visitare usskiandsnowboard.org.

