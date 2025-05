KISTERS porta in Europa il comprovato sistema statunitense di rilevamento della grandine attraverso la partnership con Meteomatics.

AQUISGRANA, Germania, 19 maggio 2025 /PRNewswire/ -- KISTERS lancia HailSens360 in Europa, combinando sensori di grandine in tempo reale con previsioni iperlocali e avvisi nowcast per proteggere gli impianti fotovoltaici, le colture e i beni assicurati. Grazie a Meteomatics – una delle principali imprese europee di servizi meteorologici – la soluzione supera il panorama frammentato dei dati meteorologici in Europa, offrendo informazioni utili a fini decisionali sulla grandine e già ritenute affidabili negli Stati Uniti.

HailSens360 combina sensori della grandine all'avanguardia con previsioni ad alta risoluzione, avvisi nowcast e supporto alle decisioni in tempo reale: una soluzione multifunzione integrata. Già impiegato nei settori dell'energia solare, dell'agricoltura e delle assicurazioni negli Stati Uniti, consente alle aziende di prendere decisioni più rapide e basate su dati concreti in caso di rischio di grandine.

Ciò rappresenta una pietra miliare per i settori delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e delle assicurazioni in tutta Europa, dove il rischio e il costo dei danni causati dalla grandine continuano ad aumentare, ma dati tempestivi, localizzati e ad alta risoluzione sulla grandine restano difficili e costosi da individuare.

A differenza degli Stati Uniti, dove i dati meteorologici aperti sono ampiamente disponibili, in Europa il panorama dei dati meteorologici è da tempo frammentato e, nonostante le direttive della Commissione Europea volte a rendere disponibili più dati meteorologici aperti, è ancora costoso. KISTERS ha scelto di collaborare con Meteomatics, azienda svizzera leader nel settore dell'intelligence meteorologica ad alta risoluzione, proprio per la sua comprovata capacità di gestire questa complessità.

Dalla semplificazione dell'accesso a diverse fonti di dati regionali all'offerta di soluzioni a prezzi competitivi, Meteomatics ha contribuito a rimuovere un importante ostacolo all'ingresso. Di fondamentale importanza è che abbiano sviluppato le dimensioni delle particelle di grandine come output di previsione specifico, un input chiave ora completamente integrato nella piattaforma datasphere di KISTERS, che produce le informazioni, gli avvisi e le analisi in tempo reale alla base di HailSens360.

Questa collaborazione consente ad HailSens360 di offrire agli utenti europei lo stesso valore fondamentale offerto a quelli statunitensi: allerte grandine fino a 90 minuti in anticipo, previsioni per 48 ore e approfondimenti post-grandinata, calibrati per il panorama europeo.

HailSens360 ha già dimostrato la sua efficacia negli Stati Uniti: i parchi solari ora stivano i pannelli prima dell'impatto, per supportare richieste di risarcimento più rapide e basate sui dati nel settore assicurativo. Anche se il backend può variare, il concetto rimane lo stesso: fornire informazioni rapide, precise e locali sulla grandine quando ogni minuto è prezioso.

"La nostra esperienza negli Stati Uniti ha dimostrato la potenza della combinazione tra precisione dei sensori e intelligenza del software. "Collaborare con Meteomatics significa che finalmente possiamo offrire lo stesso valore in tutta Europa, con l'accesso ai dati locali e la qualità delle previsioni necessarie per fare funzionare il tutto", spiega Johan Jaques, responsabile della soluzione presso KISTERS.

"Insieme a KISTERS stiamo colmando il divario nei dati che da tempo ostacola una migliore gestione del rischio grandine in Europa", aggiunge Chris Rees, responsabile delle partnership presso Meteomatics.

