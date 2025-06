KOKUYO e VUILD organizzano congiuntamente il nuovo concorso internazionale di design "Digi Fab Award 2025 di KOKUYO x VUILD"

OSAKA, Giappone, 12 giugno 2025 /PRNewswire/ -- KOKUYO Co., Ltd. (sede centrale a Osaka) ospita il concorso internazionale di design "Digi Fab Award 2025 di KOKUYO x VUILD" che supera i confini dell'architettura e dell'arredamento attraverso la fabbricazione digitale. Le iscrizioni saranno aperte dal 1° giugno (domenica) al 31 luglio (giovedì) 2025.

Nel luglio 2022, KOKUYO ha stretto un'alleanza commerciale e di capitali con VUILD, inc. (sede centrale a Kawasaki). Da allora, KOKUYO utilizza la macchina per la fabbricazione digitale del legno "ShopBot" di VUILD e offre servizi basati sulla tecnologia di fabbricazione digitale (di seguito denominata "tecnologia DigiFab") per creare spazi interni originali, opere d'arte e mobili utilizzando principalmente materiali in legno. Queste creazioni sono state prodotte per un'ampia gamma di clienti e sono state implementate in vari contesti, compresi gli ambienti d'ufficio.(*Tecnologia DigiFab: la produzione di oggetti fisici tramite dati digitali)

Il concorso "Digi Fab Award 2025 di KOKUYO x VUILD", organizzato congiuntamente da KOKUYO e VUILD, inc., mira a migliorare il riconoscimento del marchio per entrambe le aziende e a sviluppare e promuovere ulteriormente la tecnologia DigiFab. Il concorso accoglie proposte di architetti, creativi professionisti e studenti provenienti dal Giappone e da tutto il mondo, alla ricerca di idee sul tema "Personale e pubblico".

Inoltre, nel periodo dal 10 maggio al 23 novembre 2025, VUILD, inc. parteciperà come espositore invitato alla mostra internazionale di architettura contemporanea organizzata dall'European Cultural Centre al Palazzo Mora di Venezia. KOKUYO partecipa in collaborazione con VUILD, inc. in qualità di copatrocinante.

Il progetto vincitore del Gran Premio, selezionato attraverso un rigoroso processo di selezione, sarà realizzato durante il periodo della mostra ed esposto sia presso il Palazzo Mora dall'European Cultural Centre, sia presso la sede di Tokyo di KOKUYO, THE CAMPUS.

