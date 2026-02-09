Kolmar Korea vince la battaglia legale contro Intercos Korea per la fuga di notizie sulla tecnologia della protezione solare

- I tribunali coreani ordinano a Intercos Korea di sostenere tutte le spese legali, constatando sia la responsabilità civile che quella penale

SEOUL, Corea del Sud, 9 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea ha ottenuto una vittoria legale decisiva in una lunga controversia sulla fuga di notizie illegale di tecnologie proprietarie per la protezione solare che coinvolgeva Intercos Korea, la filiale coreana della società italiana di cosmetici ODM Intercos. In seguito alla sentenza definitiva di colpevolezza della Corte Suprema, i tribunali hanno inoltre ordinato alla parte perdente di farsi carico dell'intero costo del contenzioso, sottolineando la gravità dell'appropriazione indebita di tecnologia e la conseguente responsabilità legale.

Kolmar Korea ha recuperato da Intercos Korea e da un ex-dipendente un totale di 31,2 milioni di KRW in spese legali, pari all'intero importo delle spese legali civili effettivamente sostenute in relazione al caso.

La controversia ha avuto origine quando, nel 2018, un ex-dipendente di Kolmar Korea, identificato come A, che aveva lavorato presso l'azienda per circa 10 anni, si è trasferito in Intercos Korea e ha sottratto illegalmente numerosi materiali di ricerca e sviluppo fondamentali, tra cui dati proprietari sulla formulazione di creme solari e informazioni sullo sviluppo di nuovi prodotti. Le successive indagini hanno rivelato che un altro ex dipendente, B, entrato in Intercos Korea nello stesso periodo, aveva preso parte alla fuga di notizie di segreti commerciali.

A gennaio 2024, la Corte Suprema della Corea ha emesso verdetti di colpevolezza nei confronti di entrambi gli ex-dipendenti. Successivamente, a ottobre 2024, il tribunale distrettuale di Suwon ha stabilito che Intercos Korea aveva violato la legge sulla prevenzione della concorrenza sleale e sulla protezione dei segreti commerciali, imponendo una multa di 5 milioni di KRW.

Un portavoce di Kolmar Korea ha commentato: "Questa sentenza rappresenta la ferma applicazione del nostro principio secondo cui la responsabilità per la fuga di notizie sulle tecnologie deve essere constatata fino alla fine. Continueremo ad adottare tutte le misure necessarie per proteggere le nostre tecnologie principali e le nostre risorse di ricerca e sviluppo".

Kolmar Korea è ampiamente riconosciuta per le sue capacità di ricerca e sviluppo di prodotti per la protezione solare di livello mondiale. Nel 2022, l'azienda ha fondato un'organizzazione di ricerca dedicata, l'UV Tech Innovation Lab, e attualmente detiene più di 100 brevetti relativi alle tecnologie di protezione UV. Lo scorso anno, Kolmar Korea ha sviluppato la prima tecnologia di stabilizzazione al mondo per una protezione solare composita ibrida che combina filtri UV minerali e chimici. L'azienda è stata anche pioniera nel mercato mondiale della protezione solare, essendo stata la prima azienda in Corea a ottenere la certificazione OTC della FDA statunitense per i prodotti solari nel 2013.

