Konica Minolta presenta il CM-3700A Plus: un nuovo standard nella misurazione del colore

NIEUWEGEIN, Paesi Bassi, 15 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Konica Minolta ha lanciato il CM-3700A Plus, il suo nuovo spettrofotometro di punta, progettato per soddisfare le più elevate esigenze di precisione e affidabilità nella misurazione del colore. Questo modello avanzato si basa sul successo del rinomato CM-3700A a livello globale ed è pensato per settori che richiedono una gestione del colore rigorosa, come l'industria automobilistica, l'elettronica, la cosmetica, le vernici, le materie plastiche e il tessile.

Il CM-3700A Plus introduce innovazioni significative per garantire prestazioni di livello mondiale:

Prodotto in Giappone secondo rigorosi standard di qualità, il CM-3700A Plus è dotato della tecnologia Wavelength Analysis & Adjustment (WAA), che compensa i fattori esterni come le variazioni della temperatura ambientale. Questa innovazione garantisce prestazioni stabili nel lungo termine, tra una manutenzione annuale e l'altra.

Per una gestione avanzata dei dati, il CM-3700A Plus è completamente compatibile con il software SpectraMagic™ NX2 di Konica Minolta. Questo strumento offre ampie funzionalità per la classificazione dei dati cromatici, la comunicazione all'interno delle catene di fornitura e la generazione di report avanzati. La licenza premium include funzioni come il monitoraggio quotidiano dello strumento, garantendo prestazioni operative ottimali.

Unendo innovazione e impegno verso il valore per il cliente, Konica Minolta continua a guidare il mercato globale della misurazione del colore. Il CM-3700A Plus ribadisce la dedizione dell'azienda nel supportare i settori in cui la precisione del colore è fondamentale per garantire qualità e produttività.

Per il comunicato stampa completo, visita il sito: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/news/cm-3700a-plus-launchPer informazioni dettagliate sul prodotto, visita: https://www.konicaminolta.eu/eu-en/hardware/measuring-instruments/colour-measurement/benchtop-spectrophotometers/cm-3700aplus

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2598723/Konica_Minolta.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2440569/5117540/Konica_Minolta_Logo.jpg

