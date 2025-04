KSL Capital Partners Acquisisce il JW Marriott Venice Resort & Spa

L'iconico resort di lusso situato su un'isola privata a Venezia entra a far parte del portafoglio globale di esperienze travel & leisure di KSL

DENVER, 29 aprile 2025 /PRNewswire/ – KSL Capital Partners, LLC ("KSL"), una primaria società di investimenti alternativi, ha annunciato oggi che le proprie consociate hanno completato l'acquisizione del JW Marriott Venice Resort & Spa ("JW Marriott Venice"), una delle strutture a cinque stelle più rinomate di Venezia, da Aareal Bank Group. L'operazione rappresenta la prima transazione equity conclusa dalla piattaforma European Capital Solutions di KSL, una strategia europea dedicata con un mandato flessibile per investire lungo tutta la struttura del capitale in asset nel settore del travel & leisure, con particolare attenzione a destinazioni urbane e resort di alta qualità.

Edificata sull'isola privata di Isola delle Rose, a pochi minuti da Piazza San Marco, il JW Marriott Venice è una destinazione di lusso unica nel suo genere, estremamente apprezzata sin dalla sua apertura nel 2015. Progettato dal rinomato architetto Matteo Thun, il resort dispone di 266 fra camere e suite moderne, tra cui l'esclusiva Uliveto Retreat. Con sei ristoranti premiati, ampi spazi congressuali e la più grande spa di Venezia, la struttura rappresenta una perfetta combinazione di benessere, eccellenza gastronomica e ospitalità in un contesto storico suggestivo. Tra i numerosi servizi di alto livello figurano una piscina panoramica con vista sulla laguna, giardini mediterranei, una chiesa antica, un kids' club, campi da padel e la coinvolgente Sapori Cooking Academy.

"La locazione su un'isola privata e le eccellenti performance operative, unite al fascino senza tempo che Venezia esercita sui viaggiatori di lusso, rendono il JW Marriott Venice esattamente il tipo di asset iconico e non replicabile su cui vogliamo investire," ha dichiarato Martin Edsinger, Partner di KSL. "Siamo entusiasti di poter valorizzare ulteriormente questo straordinario resort attraverso investimenti mirati e interventi di miglioramento che arricchiranno l'esperienza degli ospiti, consolidando la posizione del JW Marriott Venice come una delle destinazioni di riferimento in Europa."

Informazioni sul JW Marriott Venice Resort & Spa Il JW Marriott Venice Resort & Spa è uno degli hotel a cinque stelle più esclusivi di Venezia. Situato sull'Isola delle Rose, un'isola privata, il resort rappresenta un'oasi di tranquillità a pochi minuti dal cuore della città. Raggiungibile tramite un comodo battello gratuito, offre 16 ettari di giardini, uliveti e servizi di livello mondiale. Gli ospiti possono soggiornare in camere luminose, suite e residenze private, gustare una cucina esclusiva o rigenerarsi presso la JW Venice Spa, uno dei centri benessere più rinomati della città. L'hotel, pet-friendly, dispone inoltre di piscine, corsi di cucina e attività per famiglie. Le sue bellissime strutture rappresentano scenari ideali per matrimoni, eventi aziendali e celebrazioni speciali.

Informazioni su KSL Capital PartnersKSL Capital Partners, LLC è una società di private equity specializzata in investimenti nel settore travel & leisure, che opera in cinque aree principali: ospitalità, tempo libero, club, real estate e servizi turistici. Con sedi a Denver (Colorado), Stamford (Connecticut), New York (New York) e Londra (Inghilterra), KSL investe attraverso tre principali strategie con i fondi equity, credito e opportunità tattiche. Il portafoglio attuale include alcune delle proprietà e marchi più prestigiosi a livello globale nel settore travel & leisure. Per maggiori informazioni, visitare il sito:www.kslcapital.com.

ContattoMedia Kate Thompson / Erik CarlsonJoele Frank, Wilkinson Brimmer KatcherKSL-JF@joelefrank.com(212) 355-4449

