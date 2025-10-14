La collaborazione tra Bybit, DigiFT e UBS uMINT amplia la soluzione collaterale per le istituzioni

DUBAI, EAU, 15 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato una collaborazione strategica con DigiFT per supportare l'USD Money Market Investment Fund Token (UBS uMINT) di UBS, un token corrispondente al primo fondo di investimento tokenizzato lanciato da UBS Asset Management. Grazie a questa collaborazione, Bybit renderà possibile l'utiizzo delle azioni del fondo di investimento monetario tokenizzato di UBS, distribuite tramite DigiFT, come garanzia sulla propria piattaforma per le contrattazioni. Questa iniziativa segna una pietra miliare nella mission di Bybit – collegare la finanza tradizionale (TradFi) con l'economia delle risorse digitali.

Emesso da UBS Asset Management, UBS uMINT è un investimento sul mercato monetario basato sulla blockchain pubblica Ethereum. Aperto agli investitori esterni a novembre 2024, il fondo di investimento del mercato monetario tokenizzato di UBS è distribuito tramite partner autorizzati. DigiFT, una piattaforma basata su contratti intelligenti per asset del mondo reale (RWA) autorizzata e regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore e dalla Hong Kong Securities and Futures Commission, è attualmente il più grande distributore in termini di volume del fondo di investimento del mercato monetario tokenizzato di UBS.

"DigiFT è un innovatore nella distribuzione regolamentata di blockchain", spiega Ben Zhou, co-fondatore e CEO Bybit. "Collaborando, stiamo aprendo le porte a un numero maggiore di istituzioni tradizionali per sfruttare ulteriormente l'utilità dei loro prodotti del mercato monetario tokenizzati. Grazie alla collaborazione con Bybit, gli investitori del fondo di investimento monetario tokenizzato di UBS potranno utilizzare i propri titoli come garanzia per le contrattazioni in modo sicuro ed economicamente vantaggioso. Questa partnership rappresenta un'altra iniziativa importante nel percorso che unisce la finanza Web2 e l'innovazione Web3".

Aggiunge Yoyee Wang, Head della Business Unit B2B di Bybit: "Il nostro team B2B è impegnato a guidare iniziative chiave in materia di prestiti, custodia e partnership strategiche che consentono alle istituzioni di integrare in modo sicuro le risorse digitali nelle loro operazioni. Collaborare con DigiFT offre ai nostri clienti istituzionali l'accesso a un prodotto regolamentato e di alta qualità, sostenuto da uno dei marchi finanziari più affidabili al mondo, avvantaggiandosi al contempo della solida infrastruttura di regolamento e liquidità di Bybit".

"In qualità di distributore RWA regolamentato, basato su smart contract e senza custodia, la visione di DigiFT è da sempre quella di rendere accessibili prodotti di investimento di alta qualità on-chain senza compromettere la compliance. "Attraverso questa collaborazione, DigiFT esemplifica come l'infrastruttura RWA regolamentata possa garantire sia efficienza del capitale sia trasparenza ai mercati finanziari del futuro", conclude Henry Zhang, fondatore e CEO del gruppo DigiFT.

Questa collaborazione rafforza il portafoglio di servizi B2B e istituzionali di Bybit, supportandone la strategia di integrazione di un numero maggiore di istituzioni finanziarie tradizionali nel settore degli asset digitali. Supportando prodotti tokenizzati regolamentati, come il fondo di investimento del mercato monetario tokenizzato di UBS Asset Management, e integrando il token UBS uMINT tramite DigiFT, Bybit continua a stabilire nuovi parametri di riferimento riguardo alla fiducia, trasparenza e innovazione nell'integrazione tra criptovalute e la finanza tradizionale (TradFi).

Informazioni su BybitBybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

DigiFT e/o le sue affiliate si impegnano a garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle informazioni fornite, ma non ne garantiscono l'accuratezza e l'affidabilità e non accettano alcuna responsabilità (sia per illecito civile che contrattuale o altro) in relazione a eventuali perdite o danni derivanti da eventuali inesattezze od omissioni o da qualsiasi decisione, azione o assenza di azione basata o in affidamento sulle informazioni contenute nel presente articolo. Il presente annuncio non costituisce un invito, una raccomandazione o un'offerta a sottoscrivere, acquistare o concludere alcuna transazione che coinvolga il prodotto/servizio sopra menzionato o qualsiasi altro servizio menzionato. Il prodotto/servizio sopra menzionato è disponibile solo per investitori accreditati, investitori professionali e investitori istituzionali tramite intermediari regolamentati autorizzati. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, richiedere una consulenza legale e finanziaria indipendente. Si ricorda ai clienti che intendono contrattare questo prodotto i rischi associati a tali prodotti e che devono valutare attentamente i propri obiettivi di investimento, la propensione al rischio, la situazione finanziaria e le proprie esigenze particolari prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Il presente materiale è fornito esclusivamente agli investitori accreditati, agli investitori professionali e agli investitori istituzionali e non è concepito per i clienti retail, né è destinato a soddisfare i loro obiettivi di investimento.

