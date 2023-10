La nuova proposta del marchio CHiQ è destinata a fondere innovazione e stile

BERLINO, 30 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Come nuova proposta del marchio che sarà evidenziata in tutte le sue attività di marketing, CHiQ è orgogliosa di introdurre il concept di Smart with Style. CHiQ si concentrerà sugli sviluppi futuri che ruotano attorno a una continua innovazione combinata con un design raffinato. Il concetto di Smart with Style vuole rappresentare la dedizione di CHiQ nel portare una tecnologia all'avanguardia in continua evoluzione per creare smart home, con stile.

CHiQ si concentra sui valori fondamentali che definiscono la sua personalità, identità e scopo: design raffinato, innovazione continua e qualità superiore. Il concetto di Smart with Style è nato tenendo a mente questi valori fondamentali, ed è così che l'azienda avanza con l'eccellenza dei suoi prodotti e servizi. Smart with Style sarà il punto di riferimento dell'intera strategia di marketing e dell'esistenza di CHiQ, che si propone come marchio di elettrodomestici per smart home rivolto a tutti coloro che sono interessati a migliorare la propria esperienza domestica con una tecnologia aggiornata e un design contemporaneo.

Dal 2017, CHiQ è stato introdotto nel mercato australiano come marchio indipendente e nei mercati europei e del sud-est asiatico. Attualmente, CHiQ è riuscita a inserirsi in oltre 40 Paesi e regioni, con un raggio d'azione che copre importanti economie mondiali, come l'Unione Europea, l'ASEAN, l'America centrale e meridionale, il Medio Oriente, l'Africa, la Corea del Sud e molte altre. Il marchio ha stabilito solidi rapporti di collaborazione con molte imprese di fama internazionale ed è entrato nei principali canali offline in Australia, Corea del Sud e altri. CHiQ si è inserita in oltre 30 piattaforme di e-commerce mainstream in tutto il mondo, tra cui Amazon in Europa, Lazada e Shopee nel sud-est asiatico. CHiQ ha creato un panorama completo di elettrodomestici per smart home andando dai televisori, a frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici, monitor e altro ancora.

Negli ultimi anni, CHiQ ha ricevuto il premio "Frigoriferi con i clienti più soddisfatti" da Canstar Blue e il "Premio speciale per il miglior marchio di congelatori" da Finder, entrambe autorevoli organizzazioni australiane di recensioni. Questi elettrodomestici sono da tempo nelle classifiche dei prodotti più venduti su Amazon in Germania e in Francia, e CHiQ ha ripetutamente raggiunto il primo posto nelle vendite della categoria TV su Shopee, la principale piattaforma di e-commerce in Indonesia.

CHiQ è il marchio individuale di Changhong. Nel dicembre 2022, Changhong si è guadagnata un posto tra i 500 marchi più influenti al mondo. Concentrandosi maggiormente sulla connessione tecnologica e umana tra i prodotti e i consumatori, CHiQ continuerà ad impegnarsi per creare e offrire al mondo prodotti smart di valore superiore.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=gpvvYEc8dY4

