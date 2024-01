La piattaforma all'avanguardia di Membrane per i derivati degli asset digitali supporta la prima operazione OTC inaugurale di XBTO e Arbelos

MIAMI, 23 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Membrane Labs, Inc., azienda leader nei software per il digital asset management (la gestione digitale degli asset), annuncia il lancio della propria piattaforma di nuova generazione per la gestione dei derivati. La piattaforma consente una gestione integrata end-to-end delle transazioni OTC (Over The Counter) dei derivati, inclusa la gestione costante dei collaterali per il portfolio e il completamento del flusso delle operazioni ("trade flow settlement"). La piattaforma ridefinisce la gestione del trading dei derivati nel campo degli asset digitali per le istituzioni, risolvendo i problemi legati all'efficienza operativa e alla gestione del rischio, così come fornendo un'esperienza di trading OTC di alto livello. La prima operazione sulla piattaforma è avvenuta all'inizio di questa settimana tra due aziende leader nel settore, XBTO e Arbelos Markets, usando l'infrastruttura end-to-end di Membrane.

"I clienti vedono la piattaforma di Membrane come un prodotto rivoluzionario nel campo degli asset digitali", ha riferito Carson Cook, CEO di Membrane. "La nostra tecnologia ottimizza il trading dei derivati e la gestione del rischio delle controparti su una sola piattaforma. Collaborando con XBTO e Arbelos, abbiamo stabilito un nuovo standard per l'accesso istituzionale ai mercati del capitale e al portfolio management. La piattaforma di Membrane migliora il livello di sicurezza ed efficienza del mercato OTC delle criptovalute".

Mike Geraci, Head of Derivatives di Membrane, ha affermato: "Membrane sta svelando il vero potenziale del mercato dei derivati OTC e risolvendo la natura frammentata di questo ecosistema, fornendo un set di strumenti integrati per avere un accesso diretto ai mercati, per la fase di settlement, per la gestione dei collaterali, per il custom pairs e le relative valutazioni. Con questa infrastruttura esistente, ci aspettiamo volumi di trading e di liquidità importanti legati ai mercati OTC."

Arbelos Markets è una società di trading rinomata specializzata nei derivati, dall'approccio high-touch a quello programmatic. Joshua Lim, CEO di Arbelos, ha messo in risalto l'impatto della piattaforma: "La piattaforma di Membrane risolve una serie di sfide importanti che ci sono nel nostro settore. L' integrazione semplificata della registrazione ed esecuzione delle operazioni, così come della gestione del collaterale tramite smart contract, insieme a funzioni avanzate per il margine, è ciò che rende speciale questo approccio al trading dei derivati delle criptovalute. Si tratta di un passo importante verso la mitigazione del rischio operativo e il miglioramento dell'efficienza delle operazioni della nostra società". Shiliang Tang, Presidente di Arbelos, ha aggiunto: "La facilità nell'aggiornare i requisiti dei margini e il movimento dei collaterali, con la visibilità migliorata grazie a Membrane, ci ha permesso di semplificare di molto i nostri processi operativi. Tutto ciò ha fornito un ulteriore livello di trasparenza nel panorama dei derivati bilaterali, un qualcosa che mancava da troppo tempo nel settore. Siamo felici di star ridefinendo le aspettative di questo settore".

Fondata nel 2015, XBTO dispone di una piattaforma completa per gli asset digitali e soluzioni per gli investimenti su misura, offerte a investitori e istituzioni rinomate al di fuori degli USA. Paul Eisma, Head of Options and Trading presso XBTO, ha riferito quanto segue: "Da pioniere nel campo della finanza istituzionale per le criptovalute, XBTO è fiera di aver agito da controparte nell'operazione OTC inaugurale riguardante opzioni sugli asset digitali usando la tecnologia di Membrane. Membrane ha sviluppato degli strumenti innovativi per le opzioni istituzionali OTC che coprono ogni aspetto del ciclo del trading, inclusa la gestione dei collaterali e del margine, il settlement, l'RFQ e la fase di reporting".

Informazioni su Membrane Labs

Membrane è una società fornitrice di infrastrutture software per l'accesso al mercato dei capitali per le aziende, con un network per il settlement di operazioni spot OTC, prestiti, derivati e gestione associata del collaterale con la possibilità di creare report completi e personalizzabili.

