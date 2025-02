La prefettura giapponese di Miyagi organizza il "Summit degli ambasciatori di Miyagi" con funzionari di 11 paesi e regioni

SENDAI, Giappone, 10 febbraio 2025 /PRNewswire/ -- Il governo della prefettura di Miyagi, nel Giappone nord-orientale, ha invitato ambasciatori in Giappone, rappresentanti e altri funzionari di 11 paesi e regioni (India, Corea del Sud, Vietnam, Kuwait, Cambogia, Indonesia, Australia, Francia, Germania, Italia e Taiwan) a tenere il "Summit degli ambasciatori di Miyagi" da giovedì 23 a sabato 25 del mese di gennaio 2025. Questo evento rientra nell'impegno della prefettura volto a promuovere gli scambi umani e la cooperazione economica a livello internazionale.

Il Governatore di Miyagi, Yoshihiro Murai, rilascia la Dichiarazione di Matsushima presso il Tempio Zuigan-ji: https://kyodo-pr.box.com/s/vmlvjchij5f5oe0o1qesqqbuqlqy10dn

YouTube: https://youtu.be/sjKuu14Ledo

Durante la cerimonia di apertura, tenutasi all'Hotel Matsushima TAIKANSO, sono stati trasmessi messaggi video del governatore di Iwate, Takuya Tasso, e del governatore di Fukushima, Masao Uchibori, dopo i discorsi degli ambasciatori, dei rappresentanti e dei funzionari degli 11 paesi e regioni. Successivamente, il direttore dell'Organizzazione per la promozione del turismo di Tohoku, Junichi Konno, ha tenuto una presentazione volta a promuovere il turismo e i prodotti di Tohoku, seguita da un'esibizione dei membri del club di calligrafia del liceo Sendai Ikuei Gakuen.

Con la pubblicazione della "Dichiarazione di Matsushima del Summit degli ambasciatori di Miyagi" nella sala principale del tempio Zuigan-ji, un tesoro nazionale, il governatore di Miyagi, Murai, ha affermato: "A nome della popolazione della prefettura di Miyagi, vorrei esprimere ancora una volta la mia sincera gratitudine per la grande assistenza e il caloroso incoraggiamento ricevuti da persone provenienti da tutto il mondo al momento dei gravi danni causati dal grande terremoto del Giappone orientale. La prefettura di Miyagi ha potuto riprendersi grazie al vostro sostegno. Non si tratta solo di recupero. La prefettura ha superato il disastro puntando a una "ricostruzione creativa" con uno sguardo al futuro, creando nuovi valori in ogni ambito, come la società, l'economia e l'ambiente. Ci impegniamo a ricostruire non solo i settori agricolo, forestale e ittico ma anche l'industria del turismo, nonché a sostenere società giovani e innovative che supportino l'economia locale e la prevenzione/mitigazione dei disastri utilizzando tecnologie all'avanguardia. Il "Summit degli ambasciatori di Miyagi" costituisce un passo fondamentale verso l'ulteriore approfondimento delle relazioni con tutti e l'apertura di nuove possibilità per il futuro. Dopo questo vertice, la prefettura di Miyagi affronterà ulteriori sfide in coordinamento con tutti i partecipanti nei paesi e nelle regioni".

Dopo la pubblicazione della dichiarazione, si è tenuta una cerimonia presso l'Hotel Metropolitan Sendai per la firma di un memorandum con i partecipanti al summit.

