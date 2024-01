La prima campagna di sicurezza in assoluto del marchio xTool parte con un importante programma permuta

IRWINDALE, Calif., 22 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- xTool, marchio leader nel settore del taglio laser e dell'incisione, è lieta di annunciare il lancio della prima campagna in assoluto del marchio incentrata sulla sicurezza, con inizio il 18 gennaio 2024. La campagna, guidata dal motto "Create Boldly, Protect Wisely" (Creare con coraggio, proteggere con saggezza), rispecchia il fermo impegno di xTool nell'assicurare agli utenti la sicurezza nella realizzazione delle loro idee creative.

Conscia del crescente interesse per le macchine laser, accompagnato dai timori legati a potenziali rischi quali surriscaldamento, problemi agli occhi e irritazione cutanea, xTool si impegna a essere un marchio affidabile, che attribuisce la priorità a sicurezza e attenzione, consentendo così a più persone di utilizzare in modo creativo le macchine laser, con la massima fiducia e sicurezza.

A partire dal 2024, ogni anno a gennaio xTool lancerà una campagna incentrata sulla sicurezza, che illustrerà apertamente i protocolli di sicurezza di xTool nello sviluppo di prodotti e nei servizi del marchio, richiedendo attivamente il feedback degli utenti e fornendo risposte dirette e oneste.

Nell'ambito della campagna di quest'anno, xTool sta avviando un vasto programma trade in per le macchine laser aperte a diodo, volto a fornire esperienze creative avanzate più sicure per gli appassionati di macchine laser. Dal 18 gennaio al 16 febbraio, gli utilizzatori di macchine laser aperte a diodo di qualsiasi marchio potranno partecipare inviando la prova d'acquisto sul sito web ufficiale di xTool e ricevere buoni del valore di 100 €-500 €, validi per il passaggio a macchine laser chiuse di xTool.

Inoltre, xTool offre ai partecipanti la possibilità di richiedere accessori di sicurezza essenziali, come gli occhiali di protezione e i set antincendio. Questa fornitura di attrezzature di sicurezza sottolinea la grande importanza attribuita da xTool alla sicurezza nell'utilizzo delle macchine laser, riaffermando l'impegno dell'azienda per alzare gli standard di sicurezza del settore.

xTool sta introducendo anche una linea di emergenza attiva 24 ore su 24 (safety@xtool.com) per un comodo servizio post-vendita in tema di sicurezza. Gli utenti possono richiedere assistenza in caso di problemi di sicurezza o incidenti nell'uso dei prodotti xTool.

La sicurezza è importantissima nella ricerca e sviluppo di prodotti di xTool. I prodotti xTool sono dotati di caratteristiche quali alloggiamenti resistenti al fuoco, coperchi filtranti del laser, sensori di rilevamento del fuoco e dispositivi di arresto di emergenza. Inoltre, manuali di sicurezza esaustivi e monitoraggio attento dei software potenziano le misure di sicurezza.

xTool si impegna per promuovere un ambiente sicuro e creativo nel design di prodotti e nel settore dei software e dei servizi. "Il nostro obiettivo è tutelare lo sviluppo e la crescita di qualsiasi idea", ha dichiarato Jasen Wang, CEO di xTool. "Con l'innovazione e l'attenzione, stiamo promuovendo una comunità che attribuisce importanza alla creatività e alla responsabilità condivisa per la sicurezza. Siamo fieri di dettare lo standard per una cultura fondata su responsabilità e attenzione".

