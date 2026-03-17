LA ROCHE-POSAY PARTECIPA ALLA 38ª EDIZIONE DELL'AMERICA'S CUP IN QUALITÀ DI PARTNER UFFICIALE DEL TEAM SFIDANTE FRANCESE

Il marchio numero uno al mondo nel settore della dermocosmetica si prenderà cura della pelle sottoposta a stress nella regata velica più iconica del mondo.

LEVALLOIS-PERRET, Francia, 17 marzo 2026 /PRNewswire/ -- La Roche-Posay annuncia oggi di essere diventata Title Partner del team sfidante francese (K-Challenge) per la 38ª America's Cup, che gareggerà con il nome di "La Roche-Posay Racing Team".

L'America's Cup riunisce atleti d'élite e giovani talenti della vela, tutti in lizza per lo storico trofeo sportivo. Il La Roche-Posay Racing Team gareggerà nell'America's Cup, nella Youth America's Cup e nella Women's America's Cup con un AC75 e un AC40, due imbarcazioni il cui design sarà svelato in seguito.

Grazie a questa partnership, La Roche-Posay porta avanti l'impegno di lunga data del Gruppo L'Oréal, che ha sostenuto per la prima volta un equipaggio dell'America's Cup nel 1995.

COMPETENZA ALL'ESTREMO: QUANDO LA VELA DIVENTA UNA DIMOSTRAZIONE SCIENTIFICA

Con l'impatto combinato dei raggi UV, del sale, del vento e degli sbalzi termici, l'America's Cup funge da vero e proprio laboratorio vivente. Esponendo i velisti alle condizioni meteorologiche più estreme, il marchio dimostrerà che la sua competenza non conosce limiti, sia nella protezione solare sia nella riparazione della pelle.

"Sono lieta che La Roche-Posay partecipi all'America's Cup, una regata leggendaria. Condividiamo con il team francese i valori dell'innovazione, della prestazione collettiva e della ricerca dell'eccellenza", afferma Alexandra Reni-Catherine, International General Manager di La Roche-Posay. "È molto semplice: se La Roche-Posay è in grado di proteggere e riparare la pelle degli atleti in condizioni estreme, può proteggere tutti i tipi di pelle, ovunque".

UN PROTOCOLLO DI CURA DELLA PELLE PERFORMANTE PER GLI ATLETI

Attraverso il "La Roche-Posay Racing Team", il marchio implementerà protocolli di cura della pelle e protezione solare senza precedenti, testati in condizioni reali. Questo programma di ricerca promuoverà ulteriormente l'innovazione tecnologica, garantendo un'efficacia comprovata anche nelle situazioni più estreme.

"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a La Roche-Posay, un marchio iconico che incarna una competenza dermatologica unica. Il rigore scientifico e la ricerca della performance dell'azienda sono un'ossessione che condividiamo", afferma Stéphan Kandler, CEO del La Roche-Posay Racing Team. "In mare la pelle di atleti, ingegneri e tecnici è costantemente sottoposta a stress. Disporre di un programma specifico per migliorare il comfort e la salute della pelle rappresenta un'innovazione fondamentale e ci consentirà di concentrarci al 100% sulla competizione".

In vista della finale dell'America's Cup, che si terrà il 10 luglio 2027 a Napoli (Italia), le sei squadre sfidanti affronteranno regate preliminari, la prima delle quali si svolgerà a Cagliari dal 21 al 24 maggio.

INFORMAZIONI SU LA ROCHE-POSAY:

Nel 2025 La Roche-Posay ha festeggiato 50 anni di soluzioni dermatologiche rivoluzionarie per la cura della pelle. Creato da un farmacista nel 1975, il marchio è oggi presente in oltre 60 Paesi ed è raccomandato da oltre 100.000 dermatologi in tutto il mondo. Offre una gamma unica di prodotti per la cura quotidiana della pelle sviluppati per ogni tipo di cute, dai neonati ai pazienti oncologici, dalla protezione dai raggi UV alla riparazione della pelle gravemente fragilizzata.

Per ulteriori informazioni su La Roche-Posay, visitare www.laroche-posay.com e seguire La Roche-Posay su Instagram, TikTok, YouTube e Facebook.

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