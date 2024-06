La società immobiliare New York Residence, Inc., in visita in Italia e in Croazia

NEW YORK, 18 giugno 2024 /PRNewswire/ -- New York Residence, Inc., una società di intermediazione immobiliare di fama mondiale, è lieta di annunciare che il signor Richard Pino, direttore finanziario e broker associato, sarà in Italia e in Croazia dal 18 giugno all'8 luglio 2024 per incontrare i clienti. Il signor Pino visiterà la Sicilia, in particolare Catania, Racalmuto e Palermo, dal 18 giugno al 26 giugno. Poi si sposterà a Rovigno, in Croazia, dal 26 giugno all'8 luglio.

Per quasi due decenni, New York Residence ha viaggiato in tutto il mondo per conoscere acquirenti internazionali e informarli sui vantaggi dell'acquisto in uno dei mercati immobiliari più forti: New York City. Per molti di questi clienti siamo riusciti a trovare case, proprietà commerciali e immobili di investimento. Il signor Pino ha viaggiato in Croazia, Italia, Colombia, Panama, Cina, Hong Kong, Russia, Irlanda e in tutti gli Stati Uniti per incontrare clienti, professionisti immobiliari e per rappresentare New York Residence nelle fiere internazionali.

L'intermediazione immobiliare è ancora un'attività basata sulle relazioni™. I professionisti del settore immobiliare devono essere disposti a viaggiare per incontrare i clienti su loro richiesta. I clienti possono facilmente trovare informazioni navigando su molti siti web immobiliari di terze parti, ma la comunicazione, di persona e telefonica, è ancora l'interazione più importante per informarli su potenziali acquisizioni immobiliari, ha dichiarato Richard.

Storicamente, New York Residence si è classificata tra le prime Manhattan Boutique Firms, al 20° posto nelle transazioni chiuse tra aziende di tutte le dimensioni e al 22° per volume di dollari degli annunci tra aziende di tutte le dimensioni.

New York Residence è stata fondata nel febbraio 2005 ed è specializzata in servizi di consulenza, vendita e affitto di intermediazione immobiliare residenziale, commerciale e di investimento per i mercati nazionali e internazionali. Ha tre uffici a New York e uffici internazionali a Hong Kong, Seul e Singapore. La sede centrale di New York Residence si trova al 1501 Broadway, al 26° piano, nell'iconico Paramount Building, nel cuore di Times Square.

Gli appuntamenti privati si terranno in Italia in varie località. In Croazia gli appuntamenti avranno luogo presso Demex d.o.o., studio commercialista e audit con sede a Rovigno. Gli appuntamenti possono essere fissati inviando un'email al Sig. Pino all'indirizzo rpino@nyr.com.

Contatto con i media:Richard PinoChief Financial OfficerNew York ResidenceO-212-360-7000 x125M-917-209-7862rpino@nyr.com

