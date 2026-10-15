La soluzione NG WAN di Huawei entra in una fase di commercializzazione su larga scala per trainare la crescita degli operatori

VIENNA, 15 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Il 13 ottobre, al Net5.5G Intelligent IP Network Summit durante l'UBBF 2026, John Cai, vicepresidente della linea di prodotti di comunicazione dei dati di Huawei, ha tenuto un discorso di apertura, evidenziando l'IA come un'opportunità unica in un futuro incerto. Ha osservato che la diffusione capillare della soluzione NG WAN segna la commercializzazione su vasta scala di NG WAN. Ha affermato che Huawei auspica di collaborare con gli stakeholder del settore per rafforzare continuamente una base sicura e resiliente e trainare la crescita condivisa nell'era dell'IA.

Sicurezza e resilienza: difesa multistrato

La soluzione NG WAN di Huawei costruisce un sistema di sicurezza a più strati che copre i livelli di dispositivo, collegamento e servizio. A livello di dispositivo, l'innovativa soluzione RDR di Huawei, dotata di unità di protezione contro le minacce (Threat Protection Unit, TPU) indipendenti e di un algoritmo esperto di comportamento multimodale, funziona in modo isolato dal sistema operativo del router per rilevare oltre il 95% delle minacce e rintracciare le APT in pochi minuti. Sul piano dei dati, l'NP proprietario di Huawei e l'algoritmo di identificazione del flusso intelligente realizzano un'ispezione del traffico 1:1, rilevando gli attacchi in pochi secondi e riducendo i rischi di DDoS del 90%. Durante oltre tre mesi di utilizzo con un importante operatore cinese, le TPU hanno contrastato 324 attacchi provenienti da otto Paesi.

Al livello di collegamento, l'algoritmo PQC è supportato su tutti i dispositivi Huawei in tutti gli scenari, aumentando le prestazioni di crittografia del 40%. La prima soluzione QKD integrata del settore consente l'integrazione a tre canali, riducendo drasticamente i costi di costruzione della rete del 60% e superando il limite di distanza di trasmissione di 80 km. Recentemente, Huawei e un operatore a Macao hanno presentato la prima rete bersaglio al mondo protetta dalle minacce quantistiche, aumentando del 50% le entrate provenienti dalle linee private.

Al livello di servizio, la difesa a più livelli "1+4" riduce la risposta agli attacchi DDoS sul perimetro da 1 minuto a meno di 5 secondi. Migliora il rilevamento delle minacce sconosciute del 15%, raggiunge un tasso di rilevamento dei ransomware del 100% e riduce la gestione delle minacce a meno di 30 minuti tramite il CT-SOC.

Efficienza di elaborazione senza perdite: liberare la produttività dei token

Poiché l'IA avanza sempre più nel core business, l'informatica intelligente è ipersensibile alla perdita di pacchetti: una semplice perdita dello 0,1% può ridurre l'efficienza di elaborazione fino al 55%. La soluzione NG WAN di Huawei sfrutta AI Fabric per rafforzare l'elaborazione attraverso miglioramenti di rete: L'architettura multipiano a due livelli semplificata quadruplica la capacità della rete, riducendo l'utilizzo dell'hardware del 30%. NPLB raggiunge il 98% di utilizzo dei collegamenti su tutta la rete e migliora le prestazioni di addestramento e inferenza di oltre il 7%. Per quanto riguarda la sinergia tra elaborazione e rete, l'algoritmo Starnet lossless raggiunge zero perdite di pacchetti per la trasmissione oltre 1.000 km con più del 96% di efficienza di elaborazione remota. Ciò consente agli operatori di offrire un'esperienza simile a quella locale, accelerando la monetizzazione di ToB. La soluzione è stata implementata da un operatore cinese per supportare un progetto sanitario, riducendo drasticamente i costi di elaborazione ospedalieri del 30%, aumentando al contempo di cinque volte l'ARPU delle linee private.

Autonomia della rete: AN L4 in quattro scenari

L'architettura di rete autonoma "One Map, One Brain" di Huawei raggiunge AN L4 attraverso la gestione dei guasti, le modifiche di rete, l'ottimizzazione della rete e la protezione della sicurezza. L'automazione a ciclo chiuso è realizzata per le modifiche di rete che comprendono la verifica, la simulazione e il confronto della configurazione. La protezione della sicurezza consente il rilevamento delle intrusioni, il tracciamento degli attacchi e il blocco con un clic in pochi minuti.

Huawei ha aiutato più operatori a raggiungere AN L4, con un operatore sudafricano che è diventato il primo al mondo a raggiungere questo livello di autonomia su una rete IP.

Oltre 60 operatori in tutto il mondo hanno implementato la soluzione NG WAN. Attraverso l'innovazione continua nell'efficienza di elaborazione senza perdite, nella sicurezza a più livelli e nell'autonomia di rete, la soluzione sposta le strategie di IA degli operatori dall'ottimizzazione dell'efficienza alla creazione di valore, consolidando una base di rete sicura e resiliente per l'era dell'IA.

Guardando al futuro, Huawei lavorerà con i partner del settore per accelerare l'adozione globale della soluzione NG WAN, aiutando a costruire reti portanti di nuova generazione sicure, resilienti, intelligenti ed efficienti per trainare la crescita degli operatori nell'era dell'IA.

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