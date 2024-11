La Sun Yat-sen University ospita con successo il Forum globale dei rettori universitari

GUANGZHOU, Cina, 16 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il Forum globale dei rettori universitari si è tenuto con successo l'11 novembre presso il campus di Guangzhou della Sun Yat-sen University (SYSU), in occasione del centenario del prestigioso ateneo. Quasi 50 rettori di rinomate università nazionali e internazionali, insieme a leader di organizzazioni internazionali e circa 100 esperti, hanno partecipato al forum per discutere le missioni e le responsabilità delle università nel mondo odierno così diversificato.

Nel suo discorso di apertura, il rettore della Sun Yat-sen University, GAO Song, ha affermato che la SYSU è sempre stata aperta e attiva nella cooperazione internazionale. Ad oggi, la SYSU ha stabilito rapporti di cooperazione con 290 università, istituti di ricerca e organizzazioni internazionali di oltre 40 paesi e regioni in tutto il mondo.

Data la nuova rivoluzione scientifico-tecnologica e la trasformazione industriale in corso, il rettore GAO ha sottolineato l'importanza di un approccio aperto e collaborativo da parte delle università e degli istituti di ricerca di tutto il mondo. È necessario, ha affermato, contribuire attivamente all'innovazione e all'integrazione globale, lavorando insieme per un futuro condiviso.

Il forum, dal tema "Un approccio inclusivo, condiviso e innovativo per un futuro condiviso", ha previsto tre sotto-forum incentrati su "Opportunità e sfide: l'impatto dell'AI sull'istruzione superiore", "Sviluppo sostenibile (vita e salute, cambiamenti climatici, energia verde, sviluppo urbano e patrimonio culturale): la missione e la pratica dell'istruzione superiore" e "Apertura e integrazione: trasformare la Greater Bay Area del Guangdong-Hong Kong-Macao in un polo per l'istruzione superiore futura, l'innovazione tecnologica e le culture globali".

Illustri rettori universitari e studiosi, tra cui il premio Nobel per la chimica professor Jean-Marie Lehn, la presidente Lynn Pasquerella dell'American Association of Colleges and Universities (AAC&U), il vicepresidente esecutivo Susumu Kitagawa della Kyoto University (Università di Kyoto), la vicepresidente Anja Geitmann della McGill University, la rettrice Hélène Boulanger della University of Lorraine (Università della Lorena), il vicerettore Rocky S. TUAN della Chinese University of Hong Kong (Università cinese di Hong Kong) e il rettore LI Luming della Tsinghua University hanno tenuto importanti discorsi e presentazioni al forum.

Nel discorso di chiusura, il rettore GAO ha ribadito che la Sun Yat-sen University, da un nuovo punto di partenza dei prossimi 100 anni, si impegnerà per rafforzare gli scambi internazionali con università, istituti di ricerca e aziende di tutto il mondo e per promuovendo una cooperazione di alto livello in ambito educativo, scientifico, tecnologico e culturale per un futuro migliore dell'umanità.

