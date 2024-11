L'amministratore delegato di ZTE, Xu Ziyang, al 5G Summit & User Congress 2024: un ponte digitale di civiltà, il collegamento tra carbonio e silicio

ISTANBUL, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation, leader mondiale nelle soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che il suo amministratore delegato, Xu Ziyang, ha preso parte alla 5G Summit & User Conference 2024, dove ha tenuto un discorso programmatico dal titolo "Digital Bridge of Civilization, Link Across Carbon & Silicon (Un ponte digitale di civiltà, il collegamento tra carbonio e silicio). La conferenza, dal tema "Flourish Through Intelligent Innovation" (Prosperare con l'innovazione intelligente), ha riunito i leader di settore per discutere l'impatto trasformativo delle soluzioni intelligenti.

Nel suo intervento, Xu Ziyang ha sottolineato gli straordinari risultati conseguiti da ZTE nel promuovere l'innovazione tecnologica e l'integrazione industriale nell'era digitale e intelligente. Nel suo discorso ha sottolineato quattro tipologie fondamentali di connessioni che stanno rimodellando i settori industriali:

Collegamento datiZTE guida l'innovazione e gli aggiornamenti della tecnologia di rete. Grazie a quattro funzionalità chiave, tra cui UBR, FDD Massive MIMO, RAN Computing e Green Network, si creano reti 5G efficienti e leggere. L'azienda si impegna per la sostenibilità e ottiene risparmi energetici globali. La tecnologia OTN si aggiorna al 800G e può evolvere fino a 1,6T. Per quanto riguarda la banda larga domestica, le forniture di FTTR e CPE raggiungono livelli significativi. L'azienda colma il divario digitale a livello globale e le sue reti coprono diverse aree, comprese nuove frontiere come la bassa e l'alta quota e lo spazio.

Collegamento della saggezzaZTE è leader nel mercato delle telecomunicazioni cinese nel settore dell'informatica generale e intelligente. Nell'ambito dell'elaborazione accelerata, presenta proposte pertinenti per migliorare performance ed efficienza. Offre server personalizzati per scenari di elaborazione intelligente, come la serie G6 con nuove CPU e DPU. ZTE garantisce una potenza di elaborazione efficiente attraverso connessioni ad alta larghezza di banda. La sua avanzata tecnologia di raffreddamento a liquido aumenta l'efficienza di raffreddamento della CDU del 30%. Il "Nebula LLM" sviluppato internamente da ZTE ha migliorato l'efficienza della ricerca e sviluppo interni. Per le aziende di telecomunicazioni, il modello Nebula Telecom riduce il carico di lavoro manuale di manutenzione degli operatori. Dispone inoltre di modelli specifici per il settore della trasformazione digitale.

Collegamento simbioticoZTE promuove l'innovazione a livello individuale e di collaborazione intersettoriale, formando partnership a livello globale per esplorare la trasformazione digitale. In Thailandia, ZTE ha sviluppato una fabbrica alimentare digitale dotata di tecnologia 5G, mentre in Turchia sta automatizzando l'agricoltura utilizzando reti 5G, droni e veicoli autonomi. In Malesia, ZTE ha abilitato la trasmissione ultra-HD 5G per i Giochi Sukma del 2024 utilizzando la tecnologia wireless a onde millimetriche.

La transizione verde è essenziale per la trasformazione digitale. ZTE ha ridotto le emissioni di carbonio del 10% all'anno, ha ottenuto una valutazione CDP "A" e prevede di raggiungere la neutralità carbonica di ambito 1 e 2 entro il 2040 e zero emissioni nette entro il 2050 con SBTi. ZTE collabora a livello globale per un futuro intelligente e sostenibile.

Gli investimenti in R&D della tecnologia di base guidano l'evoluzione tecnologicaL'impegno costante di ZTE nella ricerca e sviluppo fondamentale ha portato a significativi progressi nella tecnologia dei chip di base e nell'amplificazione efficiente della potenza. Grazie a un'architettura unificata che migliora l'implementazione e la flessibilità, insieme a solide piattaforme software come TECS Cloud Platform e Nebula LLM, ZTE consente agli operatori di telecomunicazioni di mantenere un vantaggio competitivo. Le complete soluzioni dell'azienda guidano la trasformazione digitale, promuovendo una competitività duratura in tutti i settori.

Collegamento di civiltàIl flusso di bit, come le acque incessanti dello stretto del Bosforo, collega il mondo fisico e quello digitale. L'evoluzione delle connessioni stimola il progresso della civiltà e l'innovazione continua arricchisce la conoscenza collettiva. Obiettivo di ZTE è creare un ponte tra il mondo e la connettività, generare nuove opportunità grazie all'intelligenza digitale e inaugurare una nuova era della civiltà umana.

