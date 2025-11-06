Lancio ufficiale del nuovo SkyReels

SINGAPORE, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Il 4 novembre verrà lanciata ufficialmente la nuova versione della piattaforma di creazione video basata sull'intelligenza artificiale SkyReels. Sono ora completamente disponibili sia la versione web che quella dell'app mobile, che consentono agli utenti di tutto il mondo di scatenare la loro creatività sempre e ovunque e di produrre senza sforzo contenuti di livello professionale.

"One-stop" e "multimodale", due capacità spesso menzionate nell'ambito dell'attuale ondata di intelligenza artificiale, vengono portate a un livello superiore in SkyReels. Ciò rappresenta il posizionamento fondamentale e l'esclusivo vantaggio competitivo di SkyReels.

Per quanto riguarda i modelli, SkyReels integra i principali modelli multimodali di IA al mondo, tra cui Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image e Seedream 4.0. Dal punto di vista funzionale, offre una suite completa di strumenti di intelligenza artificiale che consentono agli utenti di generare facilmente immagini, video, esseri umani digitali e musica.

Gli aggiornamenti principali del modello SkyReels V3 e le sue cinque funzionalità di base sono ora perfettamente integrati in SkyReels, a dimostrazione del nostro impegno nei confronti degli utenti.

SkyReels V3 rappresenta una serie di modelli di generazione video multimodali in grado di creare video da riferimenti di immagini, audio o video. Tutti i modelli della serie sono basati su un framework unificato di Multi-modal In-Context Learning (ICL) pre-addestrato, seguito da una messa a punto specifica per attività, per ottenere una maggiore ottimizzazione e adattabilità. Le caratteristiche principali di questo aggiornamento includono Limitless Canvas, esseri umani digitali, funzionalità di modelli, Expert Agent, estensione video e stilizzazione, il tutto progettato per ottenere una creazione di livello professionale senza sforzo.

Unisciti agli utenti di tutto il mondo per scoprire SkyReels e scarica l'app mobile:https://www.skyreels.ai

1. Limitless Canvas: dimenticati i processi complicati e ridefinisci la creazione creativa dell'IA

Con questo aggiornamento di SkyReels, tutte le funzionalità di intelligenza artificiale e i modelli di intelligenza artificiale leader a livello mondiale sono ora perfettamente integrati in un unico spazio di lavoro creativo. Un unico scenario funge da strumento di intelligenza artificiale all-in-one, consentendo di unire senza sforzo immagini, video, musica e altri contenuti multimodali.

Su Limitless Canvas, ogni elemento che vedi è un elemento costitutivo vivo e interattivo: ciò che vedi è ciò che ottieni, con effetti renderizzati in tempo reale.

2. Funzione Agent: Genera e distribuisci soluzioni professionali all'istante: basta "compilare i campi"

Il nuovissimo SkyReels svela la modalità Agentic Copilot, un potente sistema intelligente "dual-core" che supporta input e output multimodali. È progettato per soddisfare le esigenze degli utenti, dai rapidi slanci creativi alle attività professionali più complesse. In futuro, questi agenti saranno anche in grado di collaborare senza problemi tra loro:

Super Agent (un assistente creativo all-in-one): Un partner creativo versatile che può essere attivato sempre e ovunque. Che gli utenti forniscano ispirazione tramite linguaggio naturale, carichino immagini o condividano link audio e video, il Super Agent interpreta rapidamente input multimodali e aiuta a comprendere, generare ed elaborare i contenuti.

Expert Agent (28 esperti del settore): Un team di professionisti che copre quattro aree principali. Ogni volta che gli utenti hanno bisogno di attingere a strategie di marketing, operazioni di e-commerce, creazione di avatar o creazione di storie, possono trovare l'esperto corrispondente nella libreria degli Agent. Questi esperti forniscono un supporto approfondito e intelligente per aiutarvi a portare a termine in modo efficiente i vostri compiti professionali.

3. Modelli video: Ciò che vedi è ciò che ottieni, con risultati impressionanti e affidabili: una manna per i professionisti del marketing

SkyReels è un motore di contenuti visivi basato sull'intelligenza artificiale. Dai poster intelligenti ai video B-roll dei prodotti, fino alle pubblicità audiovisive, tutto può essere generato con un solo clic utilizzando i modelli in-app.

La libreria di modelli comprende circa 10 categorie principali e oltre 150 modelli, consentendo la generazione rapida di immagini e video. Supporta un'ampia gamma di applicazioni, dalla progettazione di poster e immagini di prodotti per l'e-commerce ai video dimostrativi dei prodotti e alle narrazioni umane digitali basate sull'intelligenza artificiale, consentendo agli utenti di soddisfare facilmente diverse esigenze di creazione di contenuti.

4. Avatar digitali "conversazionali": Il primo modello umano digitale al mondo con videocamera singola, multi-persona e con dialoghi a turni di parola

SkyReels V3 è il primo modello umano digitale del settore in grado di gestire conversazioni di più persone e con turni di parola usando una singola videocamera. Il ritmo e la tempistica del discorso di ogni personaggio possono essere controllati con precisione, consentendo interazioni naturali e fluide che regalano un'esperienza di conversazione davvero realistica.

Le funzionalità umane digitali offerte da SkyReels V3 supportano la sincronizzazione labiale in tutti gli scenari. Consentono la sincronizzazione labiale di una singola persona guidata da immagini o video, nonché la sincronizzazione labiale di più persone e più turni di parola guidata da immagini. Il sistema supporta la sincronizzazione labiale continua fino a 4 minuti e offre un'ampia gamma di opzioni di movimento della videocamera.

Oltre ai dialoghi con più persone e diversi turni, sono state ampliate le capacità del modello per la generazione di esseri umani digitali da parte di una sola persona. Offre 32 combinazioni e opzioni di movimento della videocamera, consentendo una vasta gamma di stili narrativi ed espressioni visive.

5. Estensione e stilizzazione video: Rendi le tue creazioni più coinvolgenti e competitive

La funzionalità di estensione video offerta da SkyReels V3 va oltre il tradizionale approccio di "allungamento della ripresa single-shot". È in grado di prevedere in modo intelligente il contenuto della scena e dello scatto successivo in base alla semantica video e ai prompt dell'utente.

Attualmente, SkyReels supporta un'ampia gamma di transizioni di ripresa, tra cui Cut-In, Cut-Out, Reverse Shot, Multi-Angle e Cut Away. Può generare automaticamente sequenze estese con un flusso narrativo coerente e continuità visiva, migliorando la composizione delle riprese e conferendo al filmato un aspetto più dinamico e cinematografico.

Sfruttando i suoi grandi modelli sviluppati internamente, l'eccezionale esperienza utente e le solide capacità di integrazione del flusso di lavoro, SkyReels sta spingendo la creazione di video tramite intelligenza artificiale verso un'"era di generazione creativa senza barriere", inaugurando un nuovo capitolo nella rivoluzione della produttività video tramite IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813151/1.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2813055/Video1_CHAT.mp4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813060/2.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/2813056/Video2.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813057/Video3.mp4Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813058/Video4.mp4

