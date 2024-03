L'Arabia Saudita sblocca investimenti multimiliardari come parte della sua più ampia ambizione di diventare una potenza turistica globale

RIYADH, Arabia Saudita, 6 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Il Ministro del Turismo saudita, Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, ha presentato un programma che darà impulso in modo significativo al settore turistico in rapida crescita del Paese.

L'ambizioso Tourism Investment Enabler Program (TIEP) mira a rendere più semplice ed economicamente vantaggioso fare affari nel turismo saudita affinché gli investitori internazionali e locali possano prosperare in uno degli ambienti di investimento turistico più competitivi al mondo con molteplici iniziative.

Il progetto di punta Hospitality Investment Enablers, parte del più ampio TIEP, è opera del Ministero del Turismo in collaborazione con il Ministero degli Investimenti. Questa iniziativa faciliterà e aumenterà l'offerta di capacità ricettiva in destinazioni turistiche mirate, migliorando la diversità dell'offerta del Regno e segnando un passo fondamentale per posizionare l'Arabia Saudita come una delle principali destinazioni turistiche globali.

Questa iniziativa globale mirerà a catalizzare gli investimenti privati nei principali siti turistici in tutto il Regno fino a 42 miliardi di SAR (11 miliardi di USD) e a favorire un aumento annuo previsto del PIL di 16 miliardi di SAR (4 miliardi di USD) entro il 2030.

L'iniziativa comprende una serie di fattori abilitanti strategici progettati per migliorare le operazioni aziendali e la fattibilità del progetto. I principali fattori abilitanti sono la facilitazione dell'accesso ai terreni di proprietà del governo a condizioni favorevoli, la semplificazione dei processi di sviluppo dei progetti e la riduzione delle barriere all'ingresso nel mercato. Numerosi adeguamenti normativi fanno parte dello sforzo volto a ridurre i costi operativi e incoraggiare la crescita del settore.

Un aspetto notevole dell'iniziativa è il suo focus sui vantaggi per le comunità locali in tutte le destinazioni turistiche. Localizzando servizi quali appalti, progettazione e consulenza, il programma mira ad avere un impatto positivo diretto su vari settori. Questo approccio, abbinato agli oltre 800 miliardi di dollari investiti per trasformare il panorama turistico, sottolinea l'impegno dell'Arabia Saudita a migliorare gli standard del settore e fornire opportunità redditizie agli investitori.

L'Arabia Saudita prevede che l'iniziativa avrà un impatto significativo sul panorama socioeconomico, creando 42.000 nuove camere e circa 120.000 opportunità di lavoro, promuovendo lo sviluppo dei talenti e sostenendo le attività di saudizzazione.

Il TIEP più ampio comprende riforme normative sulle licenze turistiche per molteplici tipi e scale di operazioni ora disponibili per soddisfare meglio le esigenze specifiche degli investitori.

Il Ministero del Turismo ha collaborato con partner di tutto il governo per realizzare un percorso di investimento più snello, riducendo le tasse governative annuali di quasi il 22% con l'obiettivo di ridurle ulteriormente nel prossimo futuro.

Un'altra iniziativa chiave del TIEP è lo Sportello Unico per gli Investimenti nel Turismo, che sarà lanciato entro la fine dell'anno in collaborazione con il Saudi Business Center, offrirà tutti i servizi dell'ecosistema turistico sotto lo stesso tetto e supporterà gli investitori attraverso il loro intero percorso di investimento oltre all'integrazione online e alle esperienze digitali.

Sua Eccellenza Ahmed Al-Khateeb, Ministro del Turismo, ha dichiarato: "L'Arabia Saudita offre al mondo una ricca diversità di culture ed esperienze. Vision 2030 ha messo l'Arabia Saudita sulla strada per diventare una potenza turistica globale, con il settore del turismo saudita che rappresenta un motore chiave della diversificazione economica.

"Nel 2023 abbiamo assistito a un aumento del 390% della domanda di licenze per attività turistiche e questo è solo l'inizio. Nei prossimi 10 anni l'Arabia Saudita sarà il principale investitore mondiale in questo settore mentre continuiamo a sfruttare il potenziale del nostro Paese."

Uno degli obiettivi chiave di Vision 2030 – accogliere 100 milioni di turisti – è già stato raggiunto sette anni prima del previsto, e il programma Tourism Investment Enablers è un catalizzatore chiave per raggiungere un obiettivo ancora più ambizioso: 150 milioni di turisti annuali.

Infografica - https://mma.prnewswire.com/media/2354036/Saudi_Arabia_Infographic.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2351392/Ministry_of_Tourism_KSA_Logo.jpg

