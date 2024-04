L'artista nominata ai GRAMMY Camila Cabello debutta come nuovo volto globale di BACARDÍ® Rum

La megastar cubano-americana è il testimonial dell'iconico marchio di rum per una nuova campagna estiva con la musica del suo attesissimo nuovo album

HAMILTON, Bermuda, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ -- BACARDÍ Rum annuncia che la superstar del pop Camila Cabello è il nuovo volto del marchio, dando il via a una partnership pluriennale nell'ambito della campagna globale BACARDÍ Do What Moves You . Nella sua primissima collaborazione con un produttore di liquori, la poliedrica artista è protagonista di uno spot sensazionale impostato sulla sua nuova canzone "I LUV IT", ora disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming. Questo è il primo singolo estratto dal suo attesissimo quarto album in arrivo quest'estate, C, XOXO.

LINK YOUTUBE SPOT CAMPAGNA QUI

"Sono più che entusiasta di collaborare con BACARDÍ. Ho sempre pensato a BACARDÍ come al marchio di rum per eccellenza", ha affermato Camila Cabello. "Per me BACARDÍ è sinonimo dello spirito dei Caraibi e, ovviamente, di buoni cocktail e di una grande festa. La campagna su cui abbiamo lavorato è diversa da qualsiasi progetto che ho finora realizzato. Non vedo l'ora che i fan possano scoprirla".

La campagna BACARDÍ è una celebrazione dello spirito vibrante della nuova musica di Cabello e della passione di lunga data del marchio nel riunire la comunità attraverso il movimento e l'espressione di sé. La creatività è stata catturata da Nicolás Méndez, cofondatore di CANADA e regista di riferimento per hitmaker internazionali come Rosalia, Travis Scott e Tame Impala. Nella sua visione cinematografica e irriverente, sviluppata in collaborazione con BBDO New York, la popstar si muove al ritmo del suo nuovo contagioso pezzo. Le onde sonore della canzone iniziano a pulsare dalla radio in strada e alla fine culminano in una gioiosa festa comunitaria completa di cocktail BACARDÍ. La coreografia è stata realizzata da Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Hare di (LA)HORDE, mentre i nuovi look audaci di Cabello sono stati creati in collaborazione con il famoso stilista Jared Ellner, il truccatore Ash K Holm, il parrucchiere Dimitris Giannetos e l'artista delle unghie Tom Bachick.

La campagna celebra il nuovo sound e lo stile di Cabello, diverso da qualsiasi cosa i fan abbiano mai visto prima. Al di là della nuova creatività, BACARDĺ continuerà a supportare la star attraverso l'uscita del suo nuovo album con una serie di prossimi eventi e performance in tutto il mondo, tutti con I LUV IT Punch. Co-creato dalla stessa Cabello, il drink è una deliziosa variazione del classico punch al rum, che abbina BACARDÍ Carta Blanca ad alcuni dei suoi ingredienti preferiti, tra cui frutto della passione, lime, acqua di cocco e St. Germain.

"Il team BACARDÍ è entusiasta di collaborare con una delle più grandi star di oggi per la nostra nuova campagna", ha affermato Roberto Ramirez Laverde, Vicepresidente senior globale BACARDĺ Rum. "La nostra comune eredità caraibica e l'amore per la musica sono i fattori trainanti di questa multiforme collaborazione globale. L'energia elettrizzante di Camila Cabello si sposa perfettamente con il DNA del nostro brand, che ha sempre sostenuto l'individualità e fare ciò che ti stimola . Questa campagna è solo l'inizio: non vediamo l'ora che il mondo veda come questa start incarna lo spirito di BACARDĺ".

La campagna sarà lanciata in tutto il mondo e amplificata attraverso vari canali social e video online, con ulteriore supporto tramite cartelloni pubblicitari e immagini fisse all'aperto. C, XOXO verrà rilasciato sulle piattaforme di streaming globali quest'estate. La ricetta completa di I LUV IT Punch di Cabello è riportata di seguito. Non mancare di seguire sia @Bacardi_UK che @Camilla_Cabello su Instagram per ricevere gli aggiornamenti più interessanti della campagna oppure visitawww.BACARDI.com.

Come preparare un I LUV IT Punch

• 60 ml di rum BACARDÍ Carta Blanca

• 15 ml di liquore St Germain

• 15 ml di nettare di frutto della passione

• 15 ml di lime (succo di circa mezzo lime)

• 30 ml di acqua di cocco

• Ruota di lime e scaglie di cocco tostato come guarnizione

Metodo: versare tutti gli ingredienti in un bicchiere rock riempito con ghiaccio a cubetti. Mescolare velocemente per unire. Decorare con una ruota di lime e scaglie di cocco tostato.

