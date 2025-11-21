Le PMI italiane vincono al CoCreate Pitch di Alibaba.com

Reeflex, azienda con sede a Latina, vince 20.000 dollari al primo evento B2B europeo a Londra

MILANO, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alibaba.com, piattaforma leader nell'e-commerce business-to-business (B2B), ha riunito a Londra lo scorso 14 novembre, nel suo evento flagship, 30 finalisti[1], selezionati tra migliaia di PMI europee, per presentare in 90 secondi i loro progetti davanti a una giuria prestigiosa, e competere come inventore del prodotto più innovativo d'Europa.

Il quindicenne inglese Harrison Nott è stato nominato vincitore assoluto del CoCreate Pitch per la sua idea innovativa. A riconoscimento del suo progetto, Harrison ha ricevuto un pacchetto premio del valore di 200.000 dollari1 che lo aiuterà nello sviluppo e nella produzione su larga scala del suo prodotto CoolTowel™.

Oltre al vincitore assoluto, sono 10 i finalisti2 che hanno ricevuto una menzione speciale e un premio del valore di 20.000 dollari3 ciascuno per le loro innovazioni, che includono: Nutri Troops, Intotum e HUID dal Regno Unito; Azza Fencing, Opack e Portalo dalla Francia; Trainom, Razeco e Garados Swimwear dalla Germania, e Reeflex dall'Italia.

Reeflex è un'azienda italiana, con sede a Latina, specializzata in soluzioni per la fotografia mobile. Fondata nel 2020, sviluppa lenti professionali per smartphone e app fotografiche, unendo hardware e software in un unico ecosistema creativo. Oltre alla sua sede operativa in Italia, è presente anche in altri Paesi europei.

Tra le PMI italiane in gara al primo evento Alibaba.com in Europa, si è registrato un chiaro orientamento verso le energie rinnovabili – superiore a quello di molti altri paesi europei – a dimostrazione dell'importanza che l'Italia attribuisce all'energia verde.

Con la chiusura di CoCreate Pitch Europe — che ha registrato oltre 14.000 candidature — e di CoCreate Pitch Las Vegas, Alibaba.com ha assegnato un montepremi globale di 1 milione di dollari1 a PMI innovative su entrambe le sponde dell'Atlantico. I due eventi, che hanno coinvolto oltre 5.500 PMI, sottolineano l'impegno della piattaforma di Alibaba.com nel supportare le PMI, favorire l'uso dell'intelligenza artificiale nell'approvvigionamento e creare nuove opportunità di crescita.

Kuo Zhang, Presidente di Alibaba.com, ha dichiarato: "CoCreate Europe è stato un evento fantastico che ha celebrato il meglio dell'innovazione di prodotto delle PMI di tutta Europa. È stato estremamente stimolante sperimentare in prima persona il livello di freschezza di pensiero, creatività e soluzioni innovative nella nostra accesa competizione CoCreate Pitch, e abbiamo un vincitore unico nel suo genere in Harrison Nott e CoolTowel™. Noi di Alibaba.com ci impegniamo ad aiutare le PMI a realizzare le loro ambizioni di crescita democratizzando gli strumenti di intelligenza artificiale e l'approvvigionamento digitale. Non vediamo l'ora di continuare a fornire questo supporto per molti anni a venire".

2 Lista completa dei finalisti: ACF - Alexander Castaneda Fusion (Colombia), Auzi (UK), Azza Fencing (Francia), B1st Paddling (Ungheria), Capio Robotics (Italia), Cooltowel (UK), Daylilie (Canada), Drydee Natural (Italia), Fabric Change Ltd (UK), Fenycare (Francia), Garados (Germania), Huid (UK), Intotum (UK), Lady Survivors (UK), Mabra (UK), Nirvana Van (Francia), Nudaim3D (Germania), Nutri Troops (UK), Onalaja (UK), Opack (Francia), Paper-Capers (UK), Portalo (Francia), Razeco (Germania), Red-Scue (UK), Reeflex (Italia), Sportechus (UK), Sweet Wild Scents (UK), Tornerò GmbH (Germania), Trainom GmbH (Germania), Wichtelbox (Germania).

Note:1 Il montepremi totale di CoCreate Pitch comprende il 50% di premi non diluitivi e il 50% di crediti e supporto.3 Il premio di 20mila euro comprende il 50% in contanti e il 50% in crediti di approvvigionamento su Alibaba.com.

