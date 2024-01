Lectra potenzia la soluzione Furniture On Demand con la piattaforma Valia e i sistemi di taglio Vector per accelerare la transizione verso l'Industria 4.0 nel settore dell'arredamento

La nuova soluzione automatizza la preparazione, pianificazione e produzione per ottimizzare i flussi di produzione on-demand e ridurre il consumo di materiale

MILANO e PARIGI, 23 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Lectra supporta il percorso di trasformazione degli operatori dei settori fashion, automotive e arredamento, fornendo soluzioni tecnologiche che abilitano una transizione più efficiente e sostenibile verso l'Industria 4.0. Il Gruppo annuncia un ampliamento dell'offerta Furniture On Demand by Lectra, una soluzione che automatizza, ottimizza e offre completa visibilità sulla produzione on-demand (unitaria e in serie) di arredi, nell'ottica di una produzione più smart e sostenibile. Inoltre, il Gruppo presenta una nuova generazione di sistemi di taglio intelligenti e connessi per il settore: VectorFurniture Q2 e VectorFurniture iX2.

L'industria del mobile è caratterizzata da competenze uniche e processi complessi. Da diversi anni questo settore si trova ad affrontare una crescente domanda di personalizzazione, che comporta una scelta variegata di forme, colori e tessuti. Per soddisfare tale necessità, i produttori sono chiamati a lavorare su richiesta, in modo rapido, economico e sostenibile.

Già nel 2018, Lectra ha giocato un ruolo pionieristico lanciando la soluzione Furniture On Demand by Lectra per automatizzare la produzione on-demand, facilitando così la realizzazione di piccole serie allo stesso ritmo della produzione di massa, favorendo il risparmio di materiale.

"Oggi continuiamo sulla via dell'innovazione potenziando la soluzione con Valia, la nostra piattaforma digitale per la preparazione e la pianificazione della produzione di mobili imbottiti", commenta Maximilien Abadie, Chief Strategy Officer e Chief Product Officer di Lectra. "Furniture On Demand by Lectra connette tutti i componenti della sala taglio e facilita l'elaborazione degli ordini e dei dati di produzione. Questo garantisce ai nostri clienti ulteriori vantaggi per l'ottimizzazione dei flussi di produzione automatizzati e del consumo di materiale nelle diverse linee di produzione. In questo modo, le aziende si avvicinano ulteriormente all'Industria 4.0 e possono ottenere un significativo vantaggio competitivo, grazie a nuovi driver di crescita per una produzione più sostenibile".

Maggiore interoperatività e minore impatto ambientale grazie alla data intelligence

Ospitata nel Cloud, la piattaforma digitale Valia si collega ai sistemi Lectra nella sala taglio, ma anche al sistema ERP1 del cliente, consentendo di ricevere gli ordini automaticamente e di inviarli alla sala taglio, senza alcun intervento umano. Tale livello di digitalizzazione, che utilizza dati in tempo reale, automatizza e semplifica ogni fase del processo di taglio dei tessuti, dalla preparazione alla pianificazione, fino all'esecuzione.

La piattaforma Valia consente l'integrazione di regole di produzione note solo a pochi esperti nella sala taglio, al fine di rendere sicure le operazioni, standardizzare le procedure, mixare e assegnare automaticamente gli ordini ai sistemi di taglio adeguati per ottimizzare il risparmio di materiale.

La gestione automatizzata di Valia Furniture offre ai produttori di imbottiti visibilità sui vari processi della sala taglio per identificare le regolazioni necessarie, prendere in carico le notifiche e prendere decisioni immediate che migliorino le prestazioni della sala taglio e ottimizzino la produzione on-demand.

Una nuova generazione di sistemi di taglio connessi ed eco-responsabili

Insieme all'ampliamento di Furniture On Demand grazie a Valia, Lectra presenta anche la nuova generazione di sistemi di taglio dei tessuti VectorFurniture Q2 e VectorFurniture iX2, appositamente adattati per garantire una transizione rapida e semplice dalla produzione di bassi volumi a ordini di volumi più elevati, migliorando allo stesso tempo la qualità del taglio.

VectorFurniture Q2 e VectorFurniture iX2 sono caratterizzati da un elevato livello di connettività grazie ai numerosi sensori integrati, che li rendono pienamente compatibili con i principi dell'Industria 4.0. Grazie a data intelligence e connettività potenziata, i produttori dispongono di tutti i dati necessari per aumentare l'efficienza dei processi, incrementare la produttività, migliorare la qualità dei prodotti e affrontare le sfide future.

Progettati in ottica eco-compatibile, i sistemi consumano dal 30% al 40% di energia in meno rispetto alla generazione precedente, sono più compatti e più leggeri di 200 chilogrammi, migliorando significativamente l'impatto ambientale durante la produzione, il trasporto e l'utilizzo.

L'ergonomia e la protezione dell'operatore, tra le priorità di Lectra, sono state completamente ripensate, con l'integrazione di radar di rilevamento del movimento, la riduzione dei livelli di rumore e l'introduzione di nuovi standard per le schede elettroniche.

1Sistema ERP: Enterprise Resource Planning, un sistema gestionale integrato che unisce diverse applicazioni per gestire le attività operative e amministrative di un'azienda.

