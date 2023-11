Ledger e YouHodler SA annunciano un accordo strategico per promuovere l'espansione dei servizi di Ledger Live

Come migliorare l'esperienza in ambito crypto con il trading integrato su Ledger Live

LOSANNA, Svizzera, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- YouHodler, una piattaforma Web3 con sede in Svizzera che offre soluzioni fintech innovative in grado di ricongiungere i servizi finanziari fiat e crypto, è lieta di annunciare la parternship strategica con Ledger, la piattaforma globale per asset digitali e Web3. Questa collaborazione consentirà di spianare nuove strade per gli utenti dell'app Ledger Live, offrendo loro un accesso senza problemi al dinamico universo del trading e degli investimenti in criptovalute.

La partnership tra YouHodler e Ledger segna un importante passo in avanti verso la fusione dei punti di forza di due tecnologie incredibili. Gli utenti di Ledger Live saranno ora in grado di sfruttare l'innovativa piattaforma di YouHodler per fare trading e partecipare al fiorente mercato delle criptovalute. Questa collaborazione ambisce a fornire agli utenti di Ledger Live un'esperienza fluida e intuitiva, colmando il divario tra servizi finanziari e l'innovativo universo degli asset digitali.

"Siamo entusiasti di portare la nostra partnership con Ledger al livello successivo offrendo un'integrazione migliorata con l'ecosistema sicuro di Ledger Live", ha dichiarato Ilya Volkov, CEO di YouHodler. "Questo miglioramento punta a offrire agli utenti di Ledger Live un percorso fluido per esplorare e cimentarsi con il trading di criptovalute, consentendo loro di ottenere il massimo dai loro asset digitali direttamente all'interno dell'ecosistema di Ledger Live. Come segno di riconoscenza, YouHodler è lieta di presentare un'offerta esclusiva agli utenti di Ledger, per migliorare la loro esperienza di trading e ottimizzare il valore degli asset digitali".

L'impegno di Ledger Live a offrire una gestione sicura ed efficiente degli asset digitali si allinea perfettamente con l'idea di YouHodler di creare un ecosistema finanziario semplice per gli utenti di criptovalute.

"I ledger rappresentano il modo più sicuro per custodire i propri asset, un aspetto più importante che mai. Associando il proprio ledger con Ledger Live è possibile ottenere una via d'accesso di facile utilizzo verso il mondo degli asset digitali, tramite numerosi servizi migliorati con Ledger. YouHodler offre attualmente i propri servizi fintech avanzati tramite Ledger Live, ampliando la gamma di possibilità per i nostri utenti e consentendo loro di partecipare attivamente al mercato delle criptovalute e di esplorare nuove opportunità", ha dichiarato Jean-François Rochet, vicepresidente per i servizi ai consumatori presso Ledger.

Con la continua evoluzione del settore crypto, le collaborazioni come questa evidenziano l'importanza di sviluppare partnership strategiche per creare un ecosistema più sicuro, inclusivo e intuitivo per gli utenti. La partnership tra YouHodler e Ledger Live punta a ridefinire il panorama della gestione degli asset digitali, colmando il divario tra i diversi servizi finanziari all'interno dell'ambiente innovativo di blockchain e criptovalute.

Informazioni su YouHodler:YouHodler è una piattaforma Web3 con sede in Svizzera che si dedica a offrire soluzioni fintech innovative in grado di ricongiungere i servizi finanziari fiat e crypto con semplicità, efficienza e trasparenza. Presenta una suite completa di offerte, tra cui prestiti collaterizzati in criptovalute, conti di risparmio in criptovalute, innovativi motori di moltiplicazione crypto e lo scambio di valute universale. Sebbene con la sua natura intuitiva e semplice si rivolga agli utenti di ogni giorno, la piattaforma dotata di licenza e regolamentata a livello internazionale è abbastanza evoluta da consentire un trading strategico avanzato nel mercato delle criptovalute. Grazie all'impiego della tecnologia Web3, YouHodler, a differenza delle banche tradizionali, mette il possesso di asset digitali unici nelle mani degli utenti, il che offre il potenziale di sbloccare l'uguaglianza di reddito. Per ulteriori informazioni, visitare YouHodler.com

Informazioni su Ledger

Fondata a Parigi nel 2014, LEDGER è una piattaforma globale per asset digitali e Web3. Ledger è già il leader mondiale di sicurezza e utilità di asset digitali critici. Con oltre 6 milioni di dispositivi venduti a consumatori in 200 paesi e in oltre 10 lingue, con più di 100 istituti finanziari e brand come clienti, il 20% degli asset cripto al mondo è protetto, e a questo si aggiungono servizi che supportano il trading, l'acquisto, la spesa, il guadagno e gli NFT. I prodotti di LEDGER comprendono: gli hardware wallet Ledger Stax, Nano S Plus, Nano X, l'app complementare LEDGER Live e Ledger Enterprise. Grazie alla sua semplicità d'uso, LEDGER consente a un utente di iniziare a investire in asset digitali e di ottenere in ultima analisi la libertà finanziaria in un ambiente sicuro e privo di stress.

