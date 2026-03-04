L'elettrificazione offre un solido business case per le flotte

BRUXELLES, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Un nuovo studio di Eurelectric ed EY mostra che l'elettrificazione delle flotte potrebbe generare fino a 246 miliardi di euro di risparmi cumulative sui costi operativi entro il 2030. Insieme a benefici sistemici più ampi, le flotte aziendali rappresentano una leva fondamentale per decarbonizzare i trasporti e rafforzare la competitività europea. Per sbloccare questo potenziale, l'Europa deve mantenere l'ambizione e attuare la legislazione esistente. Eurelectric chiede obiettivi nazionali vincolanti e ambiziosi per l'acquisto di veicoli a zero emissioni, incentivi fiscali nazionali mirati e un'attenzione particolare ai veicoli elettrici a batteria (BEV) dotati di ricarica bidirezionale integrate.

Lo studio evidenzia che i veicoli elettrici a batteria offrono costi operativi inferiori del 20–50% rispetto ai modelli con motore a combustione interna per auto aziendali, furgoni e camion. Poiché i costi operativi rappresentano circa il 60–75% del costo totale di proprietà per i camion, il 25–40% per le auto e il 45–65% per i furgoni, l'elettrificazione garantisce un chiaro vantaggio finanziario lungo l'intero ciclo di vita del veicolo.

"In UE, 6 veicoli nuovi su 10 sono venduti a flotte aziendali: il potenziale di risparmio economico e di riduzione delle emissioni è enorme. Un'iniziativa ben progettata per le flotte può stimolare la domanda di veicoli elettrici a batteria (BEV) a beneficio dell'industria europea e dell'indipendenza energetica" – Kristian Ruby, Segretario Generale di Eurelectric.

I benefici vanno oltre gli operatori di flotte. Le case automobilistiche dell'UE hanno già una posizione più forte nel mercato dei veicoli a zero emissioni per flotte aziendali rispetto ai concorrenti extra-UE, e obiettivi chiari di acquisto di BEV potrebbero stimolare la domanda di almeno 2 milioni di BEV aggiuntivi entro il 2030. I contratti di ricarica aziendali a lungo termine garantiranno inoltre flussi di entrate sicuri e prevedibili per gli operatori dei punti di ricarica (CPO). Nel frattempo, le batterie dei veicoli elettrici possono migliorare la flessibilità del sistema energetico tramite ricarica intelligente e/o servizi V2G.

"L'elettrificazione delle flotte sta già offrendo chiari vantaggi sui costi operativi, ma barriere strutturali ne rallentano ancora l'adozione. Affrontare costi iniziali, rischio sul valore residuo, politiche frammentate e vincoli di rete con regole prevedibili determinerà la velocità con cui l'Europa potrà crescere" – Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader, EY.

I BEV continuano a guadagnare slancio: nel 2025 le vendite sono cresciute del 30% in Europa, superando per la prima volta le vendite di auto a benzina nell'UE. Mentre l'UE si prepara a negoziare una nuova legislazione sui veicoli aziendali, una direzione chiara e un'azione decisiva sono fondamentali. Eurelectric presenta cinque raccomandazioni per sbloccare il pieno potenziale dell'elettrificazione delle flotte.

Nota per la stampa:

Eurelectric rappresenta l'industria elettrica europea. Con oltre 3.500 aziende rappresentate, promuoviamo il ruolo dell'elettricità nel progresso della società.

Contatto:

Chiara CARMINUCCIPress Advisorccarminucci@eurelectric.org+32476871575

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778763/5833355/Eurelectric_Logo.jpg

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.