L'era Bybit di MNT: un'unica potentissima risorsa per due ecosistemi

DUBAI, EAU, 25 settembre 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha presentato un aggiornamento completo delle capacità di Mantle (MNT) in Bybit, in seguito al precedente annuncio della Roadmap Mantle x Bybit. Tale aggiornamento segna il completamento dell'integrazione degli ecosistemi Bybit e MNT: MNT ora collega l'intera infrastruttura Bybit attraverso le linee di prodotto e l'illimitato Mantleverse, affermando il token come un asset strategico per gli utenti di Bybit e rendendo Bybit il marketplace più naturale per gli investitori di MNT.

Negli ultimi mesi, MNT ha registrato un incremento esponenziale, culminato in traguardi chiave che l'hanno posizionata come forza dominante nell'ecosistema Layer 2:

Grazie all'evoluzione delle utility, all'adozione istituzionale e all'espansione delle integrazioni sulla piattaforma Bybit, quest'estate l'innovativa infrastruttura Ethereum Layer 2 ha raggiunto nuovi traguardi. Al 24 settembre 2025, il rally dell'MNT ha fatto salire i prezzi di quasi il 60% in un mese.

Per celebrare l'attivazione dell'ecosistema, Bybit ospiterà un live streaming esclusivo, "Your MNT Journey Starts Here: Get Your All-Access Pass to Bybit", il 26 settembre 2025 alle 8:00 UTC sul sito ufficiale di Bybit Live. La sessione interattiva fornirà una guida completa sulle strategie di acquisizione di MNT, sull'utilizzo multipiattaforma, sull'ottimizzazione dei vantaggi VIP e sulla navigazione nell'ecosistema sia per i nuovi che per i vecchi sostenitori MNT.

Attivazione di MNT sull'intera piattaforma

Grazie ai vantaggi per i clienti istituzionali, al nuovo prodotto Advanced Earn, al "Mantle Pass" come percorso rapido per diventare VIP, a tariffe migliori per gli acquisti OTC e alla Bybit Card & Pay, MNT si è evoluto in un potente strumento che soddisfa ogni esigenza di trading e spesa degli utenti Bybit. L'ecosistema MNT ora opera come un'utilità finanziaria integrata nell'ampia gamma di servizi e offerte di Bybit:

Mantle Network alimenta l'infrastruttura Ethereum Layer 2 di nuova generazione, progettata per prestazioni di livello aziendale e accessibilità per gli sviluppatori. La piattaforma accelera l'integrazione mainstream della blockchain attraverso partnership strategiche che trasformano le capacità teoriche in applicazioni finanziarie pratiche.

L'integrazione di successo posiziona entrambe le organizzazioni in prima linea nell'evoluzione dei token di utilità, dimostrando come un'infrastruttura competitiva di livello 2 possa migliorare la fornitura di servizi finanziari tangibili. L'implementazione rappresenta un nuovo capitolo nell'integrazione pratica che privilegia i vantaggi per l'utente, abbatte i silos e collega comunità che condividono idee simili.

Si applicano termini e condizioni. Gli utenti possono sperimentare l'intera gamma di potenza di MNT su Bybit: Acquista Mantle (MNT) su Bybit | Token di livello 2 | DeFi, GameFi, RWA

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una community globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

