Lesaffre accoglie clienti e partner nel suo noevo stabilimento di produzione di lievito in Indonesia, rafforzando la sua presenza nella regione Asia-Pacifico

LILLE, Francia, 8 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Lesaffre, da 170 anni un player chiave a livello mondiale nel campo della fermentazione e dei microrganismi, accoglie oggi i suoi clienti e partner nel nuovo stabilimento di produzione di lievito compresso e secco.

Lesaffre è commercialmente attiva in Indonesia da oltre 40 anni. PT Saf Indonusa, la prima affiliata indonesiana di Lesaffre costituita nel 2000, oggi conta più di 130 dipendenti attraverso il suo impianto di miscelazione di ingredienti da forno nella sede centrale di Surabaya, a Giakarta e quattro Baking Center™ e uffici vendite a Giakarta, Medan, Semarang e Surabaya. Il nuovo stabilimento completa quello di miscelazione di ingredienti da forno già attivo nella regione di Surabaya.

Con questo nuovo stabilimento, costruito su un terreno di 9,8 ettari a Malang Regency, East Java, Lesaffre rafforza la sua presenza geografica vicino ai suoi clienti. Fornirà lievito per panificazione in Indonesia e nei paesi ASEAN.

Questa nuova entità, PT Lesaffre Sari Nusa, è una partnership tra Lesaffre e il suo partner indonesiano di lunga data PT Citra Bonang. Per gestire il nuovo stabilimento sono stati creati più di 200 ruoli locali.

"Lesaffre è presente nella regione Asia-Pacifico da oltre 55 anni. Questo nuovo stabilimento in tale regione dimostra la nostra determinazione nel fornire ai clienti il miglior supporto possibile e nel soddisfare le loro esigenze con soluzioni innovativeAccogliere i nostri clienti e partner nel nostro nuovo stabilimento di Malang, in Indonesia, affermiamo ancora una volta il desiderio di Lesaffre di evolversi e crescere insieme ai suoi clienti, in uno spirito di partnership", commenta Brice-Audren Riché, CEO di Lesaffre.

INFORMAZIONI SU LESAFFRE

Protagonista globale della fermentazione da più di un secolo, Lesaffre, con un fatturato di 2,7 miliardi di euro, presente in tutti i continenti, conta 11.000 dipendenti e più di 96 nazionalità. Forti di questa esperienza e diversità, collaboriamo con clienti, partner e ricercatori per trovare risposte sempre più rilevanti ai bisogni di cibo, salute, naturalità e rispetto per l'ambiente. Così, ogni giorno, esploriamo e sveliamo le infinite potenzialità dei microrganismi.

Nutrire 9 miliardi di persone, in modo sano, nel 2050, sfruttando al meglio le risorse del nostro pianeta, è una questione importante e senza precedenti. Crediamo che la fermentazione sia una delle risposte più promettenti a questa sfida.

