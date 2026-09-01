L'ESPRESSIONE PIÙ DELICATA DELLA MAESTRIA DI HUBLOT NELL'USO DEI MATERIALI

GINEVRA, 1 settembre 2026 /PRNewswire/ -- Alcuni orologi sono fatti per essere ammirati, altri invece per essere vissuti. Con il nuovo Big Bang Original Soft Touch, Hublot introduce un'esperienza sensoriale inedita. Per la prima volta, la Manifattura reinterpreta il suo iconico Big Bang Original usando un'esclusiva mescola di caucciù testurizzato applicata su cassa, lunetta, quadrante e cinturino, creando così una finitura tattile unica. Il Big Bang Original è l'espressione più pura dell'icona della Maison, fedele all'inconfondibile design del 2005. Rivisitato alla luce di vent'anni di innovazione, incarna oggi una nuova rivoluzione nel campo dei materiali. Il risultato è una superficie dalla consistenza straordinariamente morbida al tatto. Non si tratta né di un rivestimento né di un trattamento superficiale, ma di un nuovo modo di realizzare un orologio.

HUBLOT REGALA UNA NUOVA SENSAZIONE ALL'ICONICO BIG BANG ORIGINAL

Per la prima volta, Hublot crea un orologio pensato non solo per essere ammirato, ma anche percepito. I due nuovi modelli, disponibili nelle versioni All Black e All Red, reinterpretano due delle combinazioni cromatiche più iconiche della Maison attraverso un linguaggio materico completamente nuovo. L'esclusiva mescola di caucciù viene sviluppata attraverso un processo di sovrastampaggio dedicato, che utilizza attrezzature appositamente progettate per integrare la texture direttamente nel materiale durante la produzione. A differenza dei rivestimenti o dei trattamenti superficiali, la texture diventa parte integrante dell'architettura stessa. La sua esclusiva struttura superficiale microscopica è composta da migliaia di minuscoli microelementi, che conferiscono una morbidezza al tatto eccezionale, pur conservando la durevolezza e la resistenza tipiche del caucciù di Hublot.

Il Big Bang Original Soft Touch All Black porta avanti l'eredità di uno dei modelli più iconici del marchio. Questo concetto monocromatico lanciato nel 2006 ha trasformato il nero in un'espressione radicale, in cui l'assenza di colore si è imposta come nuovo modo per esaltare forma, architettura e identità. Più che un semplice colore, l'All Black è diventato un tratto distintivo dell'Art of Fusion di Hublot: l'incontro tra estetica, materiali e innovazione. Vent'anni dopo, la Maison reinterpreta questo concetto attraverso una nuova esperienza sensoriale. Il colore rimane invariato, ma la percezione cambia. Per la prima volta, l'All Black non solo si ammira, ma si percepisce anche. La cassa in titanio nero intenso, i pulsanti con rivestimento DLC nero e la struttura in caucciù morbido al tatto creano una composizione monocromatica.

Il Big Bang Original Soft Touch All Red rende omaggio a un altro importante traguardo raggiunto dalla maestria di Hublot nell'uso dei materiali: la creazione della prima ceramica tecnica al mondo dai colori vivaci. Lanciato nel 2018, il Red Ceramic di Hublot ha ridefinito le potenzialità della ceramica nell'orologeria, dimostrando che prestazioni tecniche eccezionali e colori brillanti possono coesistere. Oggi, questa icona rossa entra in una nuova dimensione grazie a un'espressione tattile completamente nuova. Ispirato all'intensità e alla ricchezza dell'universo dei rossi di Hublot, l'All Red trasforma il colore in una sensazione, unendo l'impatto visivo a una morbidezza senza precedenti, grazie al titanio modellato dal tocco delicato di questo caucciù unico.

IL BIG BANG ORIGINAL REINTERPRETATO

Il Big Bang Original Soft Touch è animato dal calibro cronografico Unico, interamente realizzato in-house da Hublot, una vera e propria dichiarazione di intenti ingegneristica che incarna al 100% il know-how della Manifattura e si basa su cinque innovazioni brevettate. Il movimento Unico integra una ruota a colonne, un'architettura a doppio accoppiamento, una costruzione stratificata, un ruotismo ottimizzato e un rotore scheletrato in tungsteno traforato a forma di H. Garantisce una riserva di carica di 72 ore. Racchiuso in una cassa da 43 mm, il Big Bang Original Soft Touch coniuga l'inconfondibile architettura del Big Bang originale con raffinatezze contemporanee. La cassa in titanio è parzialmente rivestita dall'esclusiva mescola di caucciù testurizzato, mentre il quadrante riprende lo stesso materiale caratteristico e presenta un motivo ispirato alla fibra di carbonio, contatori in rilievo e rehaut tono su tono. Insieme, questi elementi creano un effetto tridimensionale a strati che conferisce al segnatempo profondità, contrasto e un'identità visiva unica. L'orologio presenta finiture raffinate con bordi smussati, anse curve e più levigate, corona rivestita in caucciù e pulsanti rettangolari con gli inserti in caucciù tipico di Hublot. Il cinturino è dotato del sistema One Click della Maison, a garanzia di una perfetta intercambiabilità pur rimanendo perfettamente fissato alla cassa.

UNA NUOVA PERCEZIONE DELL'INNOVAZIONE DEI MATERIALI

Dalla ceramica colorata allo zaffiro, passando per il Magic Gold e innumerevoli altre prime mondiali nel campo dei materiali, Hublot ha continuamente ampliato i confini dell'orologeria grazie alla sua Art of Fusion. Con il Big Bang Original Soft Touch, la Maison presenta un'altra novità assoluta: un'innovazione in termini di materiali che si distingue non solo per l'aspetto, ma anche per la sensazione che trasmette. Ideato, sviluppato e assemblato nella Manifattura Hublot di Nyon, il Big Bang Original Soft Touch riflette la competenza, la creatività e l'eccellenza ingegneristica che caratterizzano ogni orologio del marchio. Questa certezza si riflette nel programma di garanzia 5+5 di Hublot, uno dei più completi del settore, che offre una copertura fino a dieci anni. È l'evidenza della fiducia che il marchio ripone nei propri prodotti e nei team che li progettano, sviluppano e assemblano.

L'esperienza va oltre l'orologio stesso, con un cofanetto caratterizzato dal logo Hublot testurizzato abbinato, che riprende la caratteristica sensazione tattile del caucciù morbido di questo segnatempo.

La nuova collezione Big Bang Original Soft Touch è disponibile nei punti vendita Hublot selezionati e online su hublot.com.

HUBLOT

Nel 1980, per la prima volta, un orologio si presenta con cassa in oro e cinturino in caucciù, rivoluzionando il mondo dell'orologeria di lusso. Dal nome della lunetta a forma di oblò con viti a vista, nasce Hublot e con Hublot, l'Art of Fusion.

Nel 2005 il marchio porta questo esercizio di creatività a un livello superiore con il Big Bang e il suo design, le sue dimensioni e la sua cassa a sandwich iconici. Nello stesso anno riceve il premio per il miglior design al Grand Prix d'Horlogerie de Genève. Da allora, spinto da questa mentalità rivoluzionaria, il Big Bang non ha mai smesso di reinventarsi. Il XXI secolo ha il suo primo orologio iconico.

Il concetto di fusione è onnipresente, è il principio guida di ogni collezione. Gli orologi Big Bang rimodellano le geometrie del tempo; la collezione Classic Fusion bilancia audacia e moderazione, mentre gli Exceptional Timepiece superano le aspettative per creare segnatempo senza precedenti. Con il suo approccio dirompente che sfida le convenzioni, il DNA di Hublot è trascritto nei calibri di manifattura di Unico, Meca-10 e Tourbillon, per aggiungere un ulteriore livello di significato all'Art of Fusion.

Dal 2026, l'impegno di Hublot per l'eccellenza tecnica è sostenuto da una garanzia caratterizzata da una nuova struttura che, per gli orologi idonei, acquistati a partire dal 1° gennaio 2026, prevede una garanzia di base di 5 anni e un'estensione opzionale di altri 5 anni grazie al programma Hublotista, per una copertura totale fino a dieci anni.

L'alchimia è radicata in Hublot e non solo alla Manifattura. A volte l'alchimia avviene su un campo da calcio, producendo collaborazioni per grandi eventi (UEFA Champions League e UEFA EuroTM). Altre volte nasce durante un concerto, una partita di basket, una performance artistica o un'esperienza gastronomica unica con la famiglia di chef stellati di Hublot. È così che le Hublot Vibes prendono vita, attraverso momenti di esaltazione condivisi tra gli Hublotisti, la comunità di orgogliosi proprietari di segnatempo Hublot. L'Art of Fusion va oltre il tangibile. È un modo di essere, lo stile di vita Hublot.

L'UNICITÀ DEL CALIBRO UNICO DI MANIFATTURA DI HUBLOT

Nato nel 2010, l'Unico è stato il primo calibro interamente progettato, sviluppato e prodotto in-house da Hublot e ha segnato l'inizio di una nuova era per il marchio all'insegna dell'indipendenza, dell'innovazione e dell'identità. Nel corso degli anni si è evoluto fino a diventare un tratto distintivo audace e inconfondibile dell'orologeria Hublot, noto per la sua robustezza e per il design rivoluzionario del cronografo.

Dotato di caratteristiche distintive quali la ruota a colonne sul lato anteriore e lo scappamento in silicio, il calibro Unico è una forza meccanica tanto sorprendente dal punto di vista estetico quanto avanzata dal punto di vista tecnico. Non è solo ciò che alimenta l'orologio, è ciò che lo definisce.

Le caratteristiche principali includono un cronografo flyback integrato preciso fino a 1/8 di secondo per il ripristino e il riavvio istantanei, una precisione di -2/+4 secondi al giorno e una riserva di carica di 72 ore. Il calibro detiene anche cinque brevetti registrati, che coprono: accoppiamento oscillante a compensazione del gioco, sistema anti-vibrazione della lancetta del cronografo, dispositivo di blocco del rocchetto "zero friction", sistema di regolazione fine della marcia e sistema di messa all'ora ultraresistente agli urti, tutti rigorosamente testati per mezzo del protocollo Chronofiable® di Hublot che garantisce prestazioni ottimali, affidabilità e precisione.

DAL BIG BANG AL BIG BANG ORIGINAL SOFT TOUCH

2005: Nasce il Big Bang, che ridefinisce il design contemporaneo degli orologi attraverso l'Art of Fusion.

2006: L'All Black diventa un manifesto, trasformando il monocromo in un'icona.

2018: Hublot presenta la prima ceramica tecnica al mondo dai colori vivaci con il Red Ceramic.

2026: Il Big Bang Original torna al design inconfondibile del 2005, rivisitato alla luce di vent'anni di innovazione.

2026: Il Big Bang Original Soft Touch conferisce a questo modello iconico una dimensione tattile rivoluzionaria

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