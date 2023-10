L'evento "Incontrare il mare lungo il Fiume Giallo - Dongying attraverso gli occhi dei media stranieri" si è svolto con successo

DONGYING, Cina, 9 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- Il 23 e 24 settembre, secondo quanto dichiarato dall'ufficio stampa del governo popolare municipale di Dongying, giornalisti stranieri provenienti da Egitto, Italia e Malesia hanno visitato Dongying, situata alla foce del Fiume Giallo, per esplorare la cultura del fiume e sperimentare le risorse culturali e turistiche uniche, i costumi locali e il vivace sviluppo di Dongying.

Il 23 settembre, in concomitanza con la sesta edizione del Festival del raccolto dei contadini cinesi, i giornalisti hanno partecipato dal vivo all'edizione 2023 dell'evento tenutasi a Dongying, il cui tema era "Celebrare il raccolto, promuovere l'armonia". Gli sono stati presentati un'ampia varietà di prodotti agricoli e di artigianato del patrimonio culturale immateriale, tra cui riso del Fiume Giallo, kiwi, uva, taglio della carta, sculture in pasta di sale e prodotti intrecciati. "I prodotti agricoli qui sono incredibilmente vari e sono tutti molto soddisfatti. Ovunque si vada, si percepisce la loro gioia per il raccolto. Sentire gli agricoltori parlare della loro produzione di kiwi e dei canali di distribuzione in tutto il paese è davvero impressionante", ha detto Amina Zaki, giornalista del quotidiano egiziano Constitution Newspaper.

Entrando nel Parco Culturale Sunzi, i giornalisti stranieri hanno ammirato il magnifico Palazzo San Wugong. Sono rimasti particolarmente stupiti quando il personale ha spiegato che i soldati e i servitori davanti a loro erano tutti fatti di pasta di sale. "Questa maestria mi stupisce davvero, soprattutto per il modo in cui fa rivivere le storie antiche, ricreando persino palazzi sfarzosi. Allo stesso tempo, ho potuto apprezzare la profondità della cultura cinese", ha detto Abde lhalim, giornalista dell'egiziano Republic Online.

Il 24 settembre i giornalisti stranieri hanno visitato la riserva naturale nazionale del delta del Fiume Giallo, dove sono rimasti affascinati dai nidi di uccelli sui pali elettrici. "Questi nidi sono costruiti dalla cicogna bianca orientale, una specie di uccello in pericolo critico di estinzione, sottoposta a una protezione nazionale di prima classe. Sono rimasti solo circa 6.000 individui al mondo", ha spiegato il personale. In passato, il delta del Fiume Giallo era un importante punto di sosta per la cicogna bianca orientale durante la migrazione. Da quando è stata istituita la riserva naturale del delta del Fiume Giallo, l'ambiente ecologico delle zone umide dell'estuario del Fiume Giallo è migliorato in modo significativo e la riserva è diventata gradualmente uno dei luoghi più importanti per la riproduzione e la nidificazione della cicogna bianca orientale. Monica, giornalista dall'italiano Mondo Cinese, ha espresso così le sue opinioni: "Questa è la mia prima volta a Dongying. Quando ho visto gli uccelli annidati qui e ho saputo di quanto impegno è stato profuso per la conservazione ecologica e la ricerca di un'armoniosa coesistenza con la natura, sono rimasta profondamente colpita. La convergenza tra giallo e blu è stata particolarmente spettacolare. Tornerò sicuramente a Dongying, se ne avrò l'opportunità."

Successivamente, i giornalisti stranieri hanno avuto l'opportunità di sperimentare il processo di produzione delle torte lunari e dei dipinti in legno per il capodanno. Hanno inoltre visitato il museo Lvju per ulteriori informazioni sullo sviluppo dell'opera Lvju. In qualità di opera locale tradizionale nello Shandong, l'opera Lvju ha prosperato e si è diffusa nel Dongying, a dimostrazione dell'impegno della città a preservare e trasmettere il suo ricco patrimonio culturale. Ciò ha consentito alla cultura di Lvju di generare un'influenza più fondamentale, profonda e duratura. Oggi l'opera Lvju è un aspetto unico e accattivante del paesaggio culturale di Dongying.

Questo evento mira a mostrare alla comunità internazionale le straordinarie risorse naturali, culturali e turistiche di Dongying, raccontando efficacemente la sua storia e contribuendo alla promozione internazionale della città come destinazione emblematica dove "Incontrare il mare lungo il Fiume Giallo".

