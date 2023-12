Leviton annuncia dichiarazioni ambientali sul prodotto per sistemi in rame globali completi

Il programma per la sostenibilità Leviton CN2030 continua a promuovere il progresso

BOTHELL, Washington, 13 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Leviton Network Solutions oggi ha annunciato che ora fornisce dichiarazioni ambientali sul prodotto (EPD, Environmental Product Declaration) per sistemi in rame completi globali. Le EPD Leviton vengono verificate da una terza parte, UL, e sono visibili nel database dei prodotti UL SPOT. La EPD è un documento registrato che riporta una serie standard di dati completi sull'impatto ambientale di un prodotto durante il suo intero ciclo di vita. Le EPD svolgono un ruolo chiave nel contribuire ai molti programmi oggi disponibili di certificazione di edifici green.

Per creare una EPD, anzitutto viene compilata una valutazione del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) da un'organizzazione indipendente specializzata in rapporti LCA. La LCA è una valutazione dettagliata del prodotto durante il suo intero ciclo di vita, dai materiali grezzi iniziali sino al riutilizzo o allo smaltimento finale. In base alla LCA, una EPD documenta le aree di impatto ambientale del prodotto, compresi dati importanti su fattori che influenzano la Terra, l'atmosfera e i sistemi acquatici. Ora i clienti hanno accesso alle EPD preparate da Leviton. Le EPD di Leviton, disponibili qui, includono i seguenti prodotti in rame Leviton:

"In quanto leader mondiale, ci impegniamo a proteggere l'ambiente progettando, fabbricando e consegnando infrastrutture di rete sostenibili", spiega Ross Goldman, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale Leviton Network Solutions. Goldman ricopre anche la carica di Chief Sustainability Officer presso Leviton. "Combinando i nostri sistemi in rame globali completi con le EPD mettiamo in grado i clienti di prendere decisioni basate su dati concreti relative a infrastrutture sostenibili e di contribuire verso crediti in vari programmi edili ecologici".

Le EPD rafforzano l'impegno di Leviton alla sostenibilità. Nel 2022 Leviton ha lanciato CN2030, un programma di sostenibilità aziendale finalizzato a conseguire l'obiettivo della neutralità del carbonio in tutte le operazioni commerciali globali Leviton entro il 2030. Per visualizzare o scaricare il Rapporto sulla sostenibilità 2022 di Leviton, che contiene informazioni sui progressi fatti dall'azienda nel raggiungere tale obiettivo della neutralità del carbonio entro la data prevista, fare clic qui.

Informazioni su Leviton Network Solutions Leviton Network Solutions è un produttore globale di sistemi di cablaggio in rame e fibre ottiche completi. Le soluzioni Leviton vengono utilizzate in data center, aziende, scuole, ospedali, impianti statali e mercati per uso misto commerciale in tutto il mondo. Tutti i prodotti Leviton vengono realizzati in conformità a standard rigorosi, offrono prestazioni ineguagliate e includono i migliori livelli di assistenza e manutenzione disponibili nel settore. Specialisti IT, imprenditori edili, appaltatori e altri professionisti del settore valutano costantemente i prodotti Leviton come la marca preferita. Possiamo ampliare le possibilità dei network dei clienti. Per saperne di più visitare leviton.com/ns o twitter.com/LevitonNS. I clienti europei possono visitare leviton.com/ns/emea o twitter.com/LevitonNS_EU.

Informazioni su LevitonOgni giorno Leviton realizza possibilità che portano al futuro, rispondendo alle esigenze di clienti residenziali, commerciali e industriali in tutto il mondo. Da impianti elettrici a sistemi di illuminazione, a network di trasmissione dati e sistemi di gestione dell'energia, Leviton sviluppa soluzioni avanzate che rendono le vite dei clienti più semplici, più sicure, più efficienti e più produttive. Con il suo impegno verso i clienti, le capacità dei suoi dipendenti, la sicurezza e la qualità dei suoi prodotti e soluzioni, Leviton APRE LA STRADA AL FUTURO. Per maggiori informazioni visitare leviton.com/, facebook.com/leviton, twitter.com/leviton o youtube.com/Levitonmfg.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1485644/Lev_Logo_for_eta_release__003_Logo_v2.jpg

