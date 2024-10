LG PRESENTA IL LOYALTY PROGRAM EUROPEO LG ALL STARS

Dedicato ai professionisti del settore del riscaldamento, della ventilazione e dell'aria condizionata, il programma offre vantaggi esclusivi e personalizzati

MILANO, 9 ottobre 2024 /PRNewswire/ -- LG Electronics presenta LG All Stars[1], l'innovativo programma europeo di fidelizzazione dedicato agli installatori che operano nel settore del riscaldamento, della ventilazione e dell'aria condizionata (HVAC – Heating, Ventilation and Air Condition) per offrire loro vantaggi esclusivi e personalizzati.

L'iniziativa è promossa da LG Air Solution Europe con l'obiettivo di stimolare una relazione più dinamica, collaborativa ed efficiente con la propria rete di installatori in diversi paesi in Europa: Italia, Francia, Germania, Austria, Polonia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Serbia, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Repubblica Ceca.

LG All Stars è accessibile attraverso un comodo portale, raggiungibile da desktop e app mobile, che consente ai membri di accumulare punti a fronte dei propri acquisti di prodotti promozionati, di ricevere informazioni tecniche utili, di accedere a un'ampia gamma di servizi e momenti di formazione.

La meccanica di interazione basata su sfide consente di creare una dinamica di gaming e ingaggio che rende l'esperienza utente più divertente.

Vantaggi esclusivi

Attraverso il portale LG All Stars, gli installatori partner LG possono raccogliere punti ogni volta che effettuano l'acquisto di uno dei prodotti promozionati, scansionandone il codice a barre. Raggiunta la soglia dei 4.000 punti, è possibile convertire i propri punti in premi, scegliendo da un ampio catalogo. È possibile sbloccare fino a 4 differenti livelli (Standard, Bronze, Silver, Gold), ciascuno dei quali offre servizi e vantaggi aggiuntivi.

Servizi utili

Il programma LG All Stars offre inoltre dei servizi utili per contribuire a sviluppare le competenze dei propri membri attraverso la disponibilità di informazioni tecniche dettagliate sui prodotti e sul loro utilizzo, oltre alla condivisione di best practice. I membri possono inoltre partecipare a corsi di formazione, ricevere supporto tecnico, beneficiare di estensioni di garanzia sui prodotti installati e inviti agli eventi organizzati da LG. Il news feed disponibile all'interno della piattaforma permette inoltre di interagire e raccogliere commenti e suggerimenti dagli utenti in maniera semplice e immediata.

Accessibilità e praticità d'uso dell'app

Pensata per offrire una navigazione fluida e intuitiva, l'app LG All Stars offre contenuti localizzati e un sistema di registrazione dei prodotti estremamente semplice: è sufficiente scansionare il codice a barre del prodotto promozionato acquistato utilizzando la fotocamera del telefono per aggiungere automaticamente tutte le informazioni ad esso relative e associarle al proprio profilo con conseguente accredito dei punti. Grazie al pannello di controllo personalizzato, gli utenti possono consultare la propria cronologia dei prodotti scansionati e dei relativi punti accumulati.

Il programma LG All Stars nasce dalla volontà di creare una vera e propria community di installatori informati e soddisfatti che possano incarnare la mission di LG "Life's Good".

In occasione del lancio di LG All Stars, da settembre a dicembre LG Electronics ha organizzato un roadshow europeo che conterà oltre 70 tappe per presentare il programma e l'offerta di partnership HVAC di LG ai professionisti di tutta Europa.

Per maggiori informazioni sul programma fedeltà LG All Stars: clicca qui

[1] LG All Stars in Italia è un'iniziativa promozionale valida dal 12 Marzo al 31 Dicembre 2024. Info e regolamento disponibili su https://lgallstarsit.my.incenteev.com/

